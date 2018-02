Mezinárodní den vědkyň. 'V Česku jich je stále málo, potenciál je přitom vysoký,' tvrdí Zažímalová

Platonická láska? Kněžka řeční, krasavec neúspěšně svádí plešatého pána

Vyslovuje se to s útrpností, s pokrčením ramen, s úšklebkem. Stěží by se však našel někdo, jenž by v platonické lásce - kterou si automaticky pojíme s „jen“ - viděl vyšší stupeň erotické oddanosti.