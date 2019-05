6 nenápadných vítězů a poražených eurovoleb: generál ve výslužbě, exministr či satirici s milionem

Porážka č. 1

Není to nenápadná porážka, ale naopak jednoznačný propadák. Nejvýraznější volební prohru si připsala ČSSD, která neuhájila ani jeden ze čtyř mandátů. „Výsledek je tvrdá rána, to je fakt. Na analýzy příčin je brzy, ale asi jsme nedokázali zaujmout voliče správným tématem, a jako vládní strana nefungujeme jako protestní volba,“ řekl předseda vládní ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. „Výsledek nás bolí,“ dodal s tím, že jde o jasnou zprávu, že restart ČSSD musí být silnější. Pro úplnost: ČSSD volilo pouze 3,95 procenta lidí.

ONLINE: Eurovolby vyhrálo ANO před ODS a Piráty, ČSSD propadla. Vládu to podle Babiše neovlivní Číst článek

Porážka č. 2

V evropských volbách neuspělo také hnutí Hlas, v jehož čele stojí dosavadní europoslanec a místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Ten před pěti lety do Bruselu kandidoval za hnutí ANO, po sporech se ale rozešli. Podobně je na tom také Petr Ježek. Přestože ani jeden z politiků s výsledkem 2,38 procenta mandát neobhájil, dosáhli alespoň na peníze za získané hlasy. Ze státní kasy tak hnutí Hlas přiteče bezmála 1,7 milionu korun.

„Když se podívám na to, kolik procent má ANO, SPD nebo KSČM, tak musím říct, že se tím Česká republika zařadila do menšiny po boku takových zemí, jako je Itálie nebo Maďarsko. To mě mrzí,“ uvedl Telička. Odchodu z ANO prý nelituje. „Byl bych jenom šachovou figurkou, se kterou si Andrej Babiš hraje.“

Porážka č. 3

Před branou Evropského parlamentu skončil také lídr kandidátky KDU-ČSL Pavel Svoboda, který mandát obhajoval. Voliči kartami zamíchali, když do Bruselu vykroužkovali jeho stranické kolegy Tomáše Zdechovského a Michaelu Šojdrovou. Od šéfa lidovců Marka Výborného se ale Svoboda dočkal alespoň poděkování a ujištění, že i nadále zůstane výraznou tváří strany. „Někteří mí kolegové dokázali oslovit voliče lépe než já. Ke zvolení jim blahopřeji. Bylo mi ctí být lídrem kandidátky KDU-ČSL,“ reagoval na prohru tweetem.

Vítězství č. 1

Z patnáctého místa na kandidátce byl vykroužkován až do Evropského parlamentu. Bývalý ministr zahraničí a obrany Alexandr Vondra díky přednostním hlasům předběhl původní dvojku - obhajujícího Evžena Tošenovského - i trojku Veroniku Vrecionovou. Jeho úspěch nenechal chladným Andreje Babiše, který na tiskové konferenci po zveřejnění výsledků připomněl kauzu Promopro a skandály v armádě.

Vítězství č. 2

Generál ve výslužbě Hynek Blaško se může pyšnit čtvrtým největším počtem preferenčních hlasů. Přeskočil tak i jedničku na kandidátce SPD bývalého ministra Ivana Davida. Blaško přitom šířil v minulosti fake news a těsně před volbami jej podpořil dezinformační web Aeronet.

„Redakce chce závěrem tohoto článku nabídnout voličům SPD jeden z posledních pokusů, jak zachránit zbytek toho, co z SPD zůstalo. Běžte v sobotu (ne v pátek, kvůli falšování volebních uren v noci) k volbám a kroužkujte na kandidátce SPD pana generála Hynka Blaška, kterého jsme identifikovali jako vlastenecky nejbližšího kádra myšlence vystoupení z EU a z NATO, i když současné vedení SPD ani jednomu není nakloněno v této době,“ vyzval Aeronet své čtenáře.

Vítězství č. 3

Nenápadným, nicméně nezpochybnitelným vítězem voleb je i pseudostrana, která se do Bruselu vůbec nedostala. Satirické hnutí „ANO, vytrollíme europarlament“ sice získalo jen 1,56 procenta hlasů, ale i to jim stačí, aby dosáhli na státní příspěvek. Za každý hlas dostanou 30 korun, což znamená, že si přijdou na 1,1 milionu korun.

1/2 Vážení voličky a voliči. Děkujeme za krásných 37 000 hlasů. Za 1.56 procent hlasů. Jsme 9 nejsilnější politické uskupení v zemi. Nicméně je zklamáním, že jsme nezískali 8 mandátů, jak jsme si předsevzali. — Ano, vytrollíme europarlament (@vytrollime) 26. května 2019