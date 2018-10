7 momentů, proč si zapamatovat senátní volby 2018: stopka komunistům i ‚referendum o vládě‘

Nové poměry

Měřeno počty mandátů, vítězem letošních senátních voleb se letos stala ODS. Z jedenácti jejích finalistů bylo zvoleno deset, bude tak mít 16 senátorů stejně jako KDU-ČSL.

Propadly vládní strany. Hnutí ANO a ČSSD získaly jen po jednom senátorovi. Předseda ČSSD Jan Hamáček to okomentoval slovy: „Politická realita v České republice je jiná.“ Prý věří, že pozice ČSSD se časem zlepší.

Premiér Andrej Babiš výsledky komentoval z dovolené jen prostřednictví sms zprávy (její celé znění najdete ZDE): "Dopadli jsme mizerně, ale upřímně to pro mě není nic moc nečekaného, počítal jsem s tím... Senát prostě neumíme. Tenhle volební systém nám nesedí. Všechny tradiční politické strany se často spojují a ve druhém kole jdou proti nám."

Opozice interpretuje výsledky jako zprávu o spokojenosti voličů s vládou. „Myslím si, že Senát se stal určitým referendem o vládě, že vládní strany nezískaly v podstatě žádný velký úspěch," řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, který ale sám neuspěl ve volbách na Náchodsku.

Nejsilnějším klubem, který má mimo jiné právo nominovat předsedu horní komory, by měli mít Starostové a nezávislí. Ve finále jim přibylo sedm členů, celkem jich mají 17.

Babiš: Nevolím

Druhé kolo senátních voleb přineslo i jednu premiéru. Vůbec poprvé premiér České republiky veřejně oznámil, že nepůjde volit. „Mám dlouhodobě naplánovanou zahraniční cestu, na kterou po poledni odjíždím, a navíc v mém obvodu nekandiduje v druhém kole kandidát hnutí ANO, takže tentokrát nepůjdu k volbám,” prohlásil v pátek pro server Novinky.cz Andrej Babiš. Jak by dlouhodobě plánovou dovolenou vyřešil, pokud by do druhého kola postoupil jeho favorit, nevysvětlil.

Kdo také nevolil?

Babiš nebyl zjevně jediný, kdo dal před volbami přednost jiným aktivitám. V druhém kole svého práva využilo jen něco málo přes 16 procent voličů. Rekord to ale není. Před dvěma lety přišlo hlasovat jen 15,4 procenta voličů, což bylo nejméně v historii dosavadních pravidelných obměn třetiny senátorů.

Senát bez rudé

A ještě další poprvé: komunisti nebudou mít v horní komoře ani jednoho senátora. Milada Halíková, bezpartijní navrhovaná KSČM, na Karvinsku prohrála s bohumínským starostou Petrem Víchou. Ten je jediným zvoleným kandidátem ČSSD.

MUDr. ≠ vítězství

Už neplatí, že bílý plášť vyhrává volby. Novým senátorem za Prahu 8 se stal někdejší náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht (za Piráty). Porazil přitom známého přednostu ortopedické kliniky nemocnice Na Bulovce Pavla Dungla (za TOP 09). Žádné pravidlo ale nemůže platit bez výjimek, takže na Prostějovsku vyhrála Jitka Chalánková. Ta sice deset let pracovala jako dětská lékařka v tamní nemocnici, od roku 2004 je však již profesionální političkou. Působila jako náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, později jako poslankyně za TOP 09.

Být premiantem nestačí

Voliči, alespoň ti z Prahy 2, ale na politické profesionály neslyšeli. A nepomohlo ani to, že měli v nabídce premianta. Dosavadní senátor pirát Libor Michálek byl vyhodnocen různými organizacemi jako nejaktivnější zákonodárce horní komory. Ukázala to mimo jiné i inventura serveru iROZHLAS.cz (více ZDE). Přesto jej porazil Marek Hilšer, neúspěšný kandidát o prezidentský post.

Když ne Hrad, aspoň Senát

Zdá se, že generálkou na senátní volby jsou ty prezidentské. Anebo lépe řečeno, neúspěšní kandidáti z klání o Hrad dokázali předchozí kampaň zúročit. V druhém kole uspěli všichni prezidentští kandidáti: Marek Hilšer v Praze 2, Pavel Fischer v Praze 12. Hned v prvním kole zabodoval Jiří Drahoš. Pro připomenutí: v lednu 2018 skončil za Zemanem druhý, Fischer třetí, Hilšer pátý. Jen Jiří Hynek a Petr Hannig v boji o Senát propadli. Ostatně, jako v těch prezidentských volbách.