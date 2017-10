'Absolutní pitomost'. Zeman odmítl možnost předčasných voleb

Pokud by se ani na třetí pokus nepodařilo nikomu sestavit vládu, mohl by prezident republiky Miloš Zeman rozpustit Poslaneckou sněmovnu. Následovaly by předčasné volby.

„Myslím si, že by to byla absolutní pitomost. Podle ústavy mám právo rozpustit Poslaneckou sněmovnu. Ale pozor, toto právo nemusím využít. Poslanecká sněmovna může fungovat dál a může fungovat i vláda v demisi,“ upozornil prezident Zeman.

Kasy politických stran jsou podle hlavy států prázdné. A pokud by je hnal do předčasných voleb, bylo by to podle něj jako brát chudákovi poslední košili.

„Je hezký sport, když děláte volby jednou za dva nebo tři měsíce. Ale uvědomte si, že kasy politických stran jsou vyprázdněné. Zejména ty strany, které neuspěly, teď zoufale hledají každý grošík, aby si zajistily svůj provoz. Když je vyzvete, aby šly do předčasných voleb, tak je to totéž, jako byste bral chudákovi poslední košili,“ řekl prezident.

Ústava sice uvádí, že sněmovnu může prezident republiky rozpustit, jestliže nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíž předseda byl prezidentem republiky jmenován na návrh předsedy sněmovny. V dalším bodu se ale píše, že prezident sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to třípětinová většina všech poslanců, tedy 120 zákonodárců.

Občanští demokraté druhý pokus nedostanou

Zeman také řekl, že předsedu ANO Andreje Babiše pověří příští týden jednáním o sestavení vlády. „Už jsem to podepsal,“ uvedl prezident.

Babišův kabinet by pak jmenoval bez ohledu na to, jestli by šlo menšinovou nebo koaliční vládu. Například koalice ANO a SPD by prezidentovi nevadila.

„Když mi Andrej Babiš řekne, že se dohodl s Tomiem Okamurou (SPD) a mají v Poslanecké sněmovně většinu, třeba ještě s někým, tak to budu plně respektovat, jako bych respektoval i jiné uspořádání,“ uvedl Zeman.

Zdůraznil také, že pokud by se Babišovi nepodařilo složit funkční kabinet, nedá další pokus druhým občanským demokratům. Je podle něj potřeba respektovat vítěze voleb.

„Petr Fiala (ODS) má za sebou 10 nebo 11 procent hlasů, zatímco Andrej Babiš má za sebou 30 procent hlasů. Nejsem blázen a umím počítat. V politice má platit úcta k vítězi. Nemusíme s ním souhlasit, ale musíme respektovat, že je na bedně a v ruce drží zlatou medaili,“ prohlásil prezident.

„Můj názor je, že bude velmi dlouhé vyjednávání, které ještě bude komplikovat volba předsedy sněmovny, než si zvířený prach sedne na bojiště a než se strany dohodnou a přestanou mluvit o trestním stíhání,“ dodal.

Babiš byl spolu s druhým mužem hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem obviněn v souvislosti s padesátimilionovou dotací na farmu Čapí hnízdo.