Neokoukaná tvář porazila ostříleného politika. Právničku Šípovou na Kladensku podpořilo 67 % voličů

Kladensko bude mít nejméně příští dva roky nejmladší senátorku. V regionu s přehledem zvítězila 40letá advokátka Adéla Šípová (za Piráty), kterou podpořilo 67,13 procenta voličů. Porazila tak někdejšího ministra zemědělství a exhejtmana Středočeského kraje Petra Bendla (ODS). Kampaň v obvodu se mezi prvním a druhým kolem vyostřila. Bendl se vymezil proti pět let starému facebookovému statusu o migračních kvótách, který Šípová napsala. Praha 20:31 10. října 2020

Před prvním kolem byl souboj poměrně klidný, eskaloval až po výsledku z minulého víkendu. Mladá advokátka v něm zvítězila s 17,80 procenta hlasů, zatímco její sok získal 14,10 procenta hlasů.

Dvojice tak porazila například i senátora Jiřího Dienstbiera (ČSSD) či kladenského primátora Milana Volfa (ČP).

Bendl se posléze chytil facebookového postu, jenž advokátka napsala před pěti lety. Podpořila v něm přijetí kvót pro rozdělování ilegálních migrantů přicházejících do Evropy. Proti přistěhovalcům se Bendl vymezil ve videu, které vyvěsil na sociálních sítích.

Šípová následně připustila, že ze současného pohledu jsou kvóty nefunkční.

Boj s korupcí

Nová senátorka chce vstoupit do klubu hnutí Senátor 21, kde už je další pirátský senátor Lukáš Wagenknecht. Zároveň chce co nejdříve vstoupit do České pirátské strany, za kterou kandidovala, a pozastavit svoji advokační činnost.

A co budou její priority? „Zejména bych ráda řešila novelu exekučního řádu, do které by měl být včleněny principy teritoriality, tak aby se zefektivnilo a zlevnilo vymáhání pohledávek. To považuju za výhodné jak pro dlužníky tak pro věřitele,“ vysvětlila v sobotu ve vysílání České televize.

Svá témata přiblížila minulý týden i v předvolebním duelu na Českém rozhlase Plus. „Můj program je opřen o tři témata: sociální politika, životní prostředí a transparentní hospodaření s veřejnými prostředky. Ze sociálních témat je to zejména problematika exekučních pastí a dostupnosti bydlení,“ zdůraznila.

„Jako matku mě a mé děti příroda a životní prostředí velmi zajímají, považuji to za důležité. Zejména řešení problémů se suchem, vodou a likvidací odpadů. A za třetí se jako advokátka specializuji na veřejné zakázky, takže mě zajímá transparentní hospodaření s veřejnými penězi, kde máme mnoho rezerv,“ dodala.

Zároveň upozornila, že současné vládě se nedaří bojovat s korupcí. Chce se tak připojit k návrhu zákona, který podávají Piráti. Ten rozšiřuje pravomoci Národního kontrolního úřadu na obce a polostátní podniky. Ocenila i cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan.

Adéla Šípová po gymnáziu vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze

v politice se poprvé angažovala v roce 2018, kdy kandidovala za sdružení nezávislých kandidátů Za obec Doksy, do zastupitelstva obce, ve které žije, se ale nedostala

Šípová byla minulý týden zvolena též do středočeského krajského zastupitelstva

k prioritám jejího programu patří sociální politika, životní prostředí a transparentní hospodaření státu.

má zkušenosti se všemi právními oblastmi, včetně obhajoby v trestním řízení, angažuje se i v neziskovém sektoru. Založila několik neziskových organizací a iniciovala občanské či kulturní aktivity