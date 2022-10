Končící Dernerová: Když měl protikandidát podporu SPD a ANO, nemohla jsem při tak nízké účasti zvítězit

Senátorka Alena Dernerová (nezávislá za SD-NS) v Mostě neuspěla a ve vysoké politice končí. „Tam už bych se ani nechtěla vrátit, to říkám upřímně. To, co udělám se svou angažovaností směrem k nějakým jiným hnutím, která tady vznikají, ještě rozvážím,“ říká. Proč ji její protikandidát, mostecký primátor Jan Paparega porazil? A uškodilo jí, že je v senátorském klubu STAN? To komentuje Dernerová v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Most 18:52 1. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátorka Alena Dernerová (STAN) | Foto: Prokop Havel | Zdroj: Český rozhlas

Čím si vysvětlujete, že jste neuspěla? Proč myslíte, že lidé dali přednost protikandidátovi, primátoru Mostu Janu Paparegovi? Protože v tom prvním kole to bylo velmi těsné.

Víte, protože volební účast byla asi 13 procent. A pokud pan primátor měl podporu ANO a SPD, tak potom v podstatě je jasné, že nemůžu zvítězit při tak nízké volební účasti.

Jak hodně je tato volba legitimní nebo spíše jakou má vypovídající hodnotu, když vlastně lidé nemají příliš velký zájem v těch druhých kolech chodit volit?

Volby jsou legitimní, i když je nízká volební účast. Bohužel je to prostě na lidech. A u nás ta nechuť chodit k volbám, jakýmkoliv, je veliká. Je to velká chyba.

Pak prostě všichni sedí a nadávají, že to dopadlo tak nebo onak. Není tady vůbec aktivita, prostě seber se a jdi, protože to je tvoje demokratická volba. A mohou si rozdat karty tak, jak chtějí. A proto taky mnohé volby dopadají, jak dopadají. Protože prostě ta volební účast... Hlavně mladých lidí je málo, kteří chodí volit. To je pak špatně.

Už jste zmínila, že vašeho protikandidáta podpořilo hnutí SPD, ale i hnutí ANO. Hodně se mluvilo o tom, jestli nejsou tyto volby referendem současné vlády. Jak to hodnotíte podle svého výsledku?

To se dá těžko říci. Jsem za Sdružení evropských a sdružení nezávislých, takže nejsem vlastně ani členkou STAN. Já jsem byla vlastně členkou klubu STAN jako nezávislá (členkou senátorského klubu Starostové a nezávislí – pozn. red.). Nevím, jestli i toto hrálo roli... Mohlo to hrát roli. Nejsem si jistá, ale mohlo to tak být.

Spousta lidí nerozlišuje nezávislé kandidáty, pokud jsou třeba na kandidátkách některých stran nebo jsou členy klubů. Mohli tedy i vás spojovat s hnutím STAN. A když vezmeme v potaz kauzu Dozimetr, mohlo to řadě kandidátů s hnutím STAN spojovaných uškodit.

To určitě ano.

Vznik nového hnutí?

Budete se chtít dál v budoucnu angažovat ve vysoké politice? Nebo jen v té komunální?

Konec ve vysoké politice ano, tam už bych se asi nechtěla vrátit. To říkám upřímně. Samozřejmě v lokální politice jsem. Jsem jednak krajská zastupitelka a jsem také zastupitelka města Mostu, kde jsem kandidovala na kandidátce ODS a nezávislí. Takže v komunální politice jsem. To, co udělám se svou angažovaností směrem k nějakým jiným hnutím, která tady vznikají, ještě rozvážím podle toho, jaká bude politická situace, co se bude v naší republice dít.

Profesně jsem byla lékařkou, pracovala jsem na plný úvazek. Nezkrátila jsem žádnou svoji ordinaci. Takže opět budu pokračovat v ordinaci, tak jako jsem to dělala celý život. O práci se opravdu nebojím, budu mít teď jen trošku víc volného času.

Pochopila jsem správně, že zvažujete vstup do nějakého nového hnutí?

Je to možné. Nejsem o tom ještě absolutně rozhodnutá. Trochu jsem nad tím přemýšlela už před těmito senátními volbami. Ale musíme počkat, jak se situace vyvine, jaká bude vlastně politická situace v naší republice, v Evropě. A uvidíme, zdali teda něco podpořím, nebo nepodpořím. Ale to ještě budu probírat se svým mužem. Zvážím to.

A uvažujete tedy o nějakém uskupení, které již existuje? Nebo byste byla ochotná zakládat něco nového?

Někteří kamarádi říkali, založme něco nového. Ale prostě uvidím, jestli to teď má smysl, protože těch uskupení už je velké množství. Ale pobavím se i s nimi.