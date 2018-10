Babiš poškodil ANO, když prohlásil, že nebude volit. Už nemá kam expandovat, míní politolog Mlejnek

Andrej Babiš postojem k Senátu a chováním během voleb poškodil své hnutí ANO, říká politolog Josef Mlejnek mladší z Univerzity Karlovy v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Připomíná, že Babiš horní komoru dlouhodobě kritizuje a že místo mobilizování voličů před druhým kolem navíc sám k urně nedorazil. ANO společně s ČSSD je podle Mlejnka poraženým senátních voleb. Praha 19:15 14. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Tomáš Blažek / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

O ODS jako vítězi senátních voleb není pochyb, kdo je ale podle vás poraženým?

Největší poražení jsou ČSSD a hnutí ANO, protože u ČSSD pokračuje propad, s největší pravděpodobností navíc přijde o post předsedy Senátu. Hnutí ANO vzhledem k postavení v celostátní politice dokázalo prosadit pouze jediného kandidáta.

Lze říct, že hnutí ANO už dosáhlo vrcholu?

Komunální i senátní volby potvrdily jistou stagnaci. V komunálních volbách hnutí ANO mírně navýšilo, dokázalo zvítězit téměř ve všech krajských městech, ale ztráta Prahy vzhledem k jejímu významu je porážka. Ukazuje se, že hnutí ANO už nemá kam expandovat. Má voliče, které nabralo, ale kdyby chtělo jiné, asi by to znamenalo nějakou změnu profilu. To by pak ale zase odešla část stávajících voličů. Těžko lze očekávat větší růst.

Kdo zvítězil ve vašem okrsku? Prohlédněte si nejpodrobnější mapu výsledků druhého kola senátních voleb Číst článek

Proč ANO propadlo i v senátních volbách?

Projevila se slabá stránka jeho elektorátu. Nejsou v něm lidé, kteří jdou ve druhém kole senátních voleb k urnám, protože to nepovažují za důležitou věc, kdežto voliči ODS evidentně ano. Na špatném výsledku se projevila i dlouhodobá kritika Senátu z úst předsedy hnutí Andreje Babiše, soustavně ho líčí jako zbytečnou komoru, tak se pak nemůže divit, když voliči nechodí volit.

Jak moc volební výsledek ANO Babiš poškodil, když před druhým kolem prohlásil, že nejde volit?

Své hnutí samozřejmě poškodil, protože bylo zapotřebí vést kampaň a mobilizovat voliče. Těžko se dalo očekávat, že z 10 kandidátů všechny finálové účasti promění v senátorské křeslo, ale kdyby se soustředili na vybrané obvody, mohli dosáhnout lepšího výsledku. Takhle mají sedm senátorů, ale mohli se dostat na deset a mít silnější zastoupení.

KSČM po letošních volbách definitivně zmizela z horní komory, hrozí straně i odchod z Poslanecké sněmovny?

Oni v Senátu nikdy neměli výrazné zastoupení, systém jim evidentně nesvědčil. Když už se jejich kandidátům podařilo projít do druhého kola, všichni hlasovali proti němu. Jejich senátoři byli ze severních Čech a severní Moravy, kde i tak měli silnější zastoupení, než byl celostátní průměr. Tyto volby i s komunálními ukázaly, že se propadají, za tím je i demografická změna: voliči jim stárnou a vymírají a oni neumí nabrat nové.

Potvrdily volby, ze ODS je definitivně ve hře? Má skutečně schopnost zvítězit ve volbách do Poslanecké sněmovny, jak předpověděl její předseda strany Petr Fiala?

Určitě jsou zase ve hře, pro stranu je to velký úspěch a znamená to, že se dokázala obnovit a růst. Ale tvrzení Petra Fialy, že ODS je hlavní vyzyvatel ANO, je poněkud předčasné. Určitě jeden z hlavních vyzyvatelů je, ale je otázka, jestli strana dokáže v růstu pokračovat. Oni dříve útočili na hranici 30 procent a k té má ještě daleko a brzy může narazit na určité limity. Může to být strana, která bude mít 15 procent, ale k 30 se bude dostávat těžko.

Místo voleb s rodinou do zahraničí. ‚I Babiš si potřebuje odpočinout,‘ brání premiéra Brabec Číst článek

Proč?

Přece jen je ODS pro část voličů obtížně přijatelná, jednak stále kvůli minulosti spojené s korupčními aférami, ať už opravdovými, nebo domnělými. Část lidí občanským demokratům nevěří, že skutečně prošli očistou, další věcí je ideový profil strany. V otázkách migrace nebo Evropské unie je ODS kriticky vyhraněna, což jsou postoje, které mohou narazit zejména u městských voličů. To může další růst zabrzdit. Mohou je oslovit spíše Piráti. Navíc když ODS vede kampaň ve stylu „pořádek proti anarchii“, mladší voliče hodně odrazuje.

Neúspěšná kandidátka ČSSD Milada Emmerová si stěžovala, že ji značka sociální demokracie poškodila. Je na tom partaj skutečně tak zle?

Je na tom špatně, když to Milada Emmerová jako dlouholetá členka a ministryně za tuto stranu takto přímo řekne. Já si nemyslím, že ta značka škodí, ale nepřitahuje. Mnoho voličů šlo jinam, celostátní podpora je kolem sedmi osmi procent. ČSSD zůstali voliči z loňských parlamentních voleb, ale neumí nabrat další. Není divu, strana je rozhádaná, jsou tam proudy svářící se o její podobu. Navíc si nejsem jistý, jestli je Jan Hamáček typem lídra, který může hřímat z tribun a přitahovat davy.

Musí sociální demokracie projít stejným očistným procesem jako ODS, podaří se jí to vzhledem k vnitřním sporům?

V tuto chvíli to nevypadá, že by něčeho takového byla schopná, musela by najít nového lídra, aby očistu zahájil. Na rozdíl ODS ale sociální demokraté nemají žádnou velkou korupční aféru - pořád se propírá David Rath, ale to už nemá na voliče žádný vliv. Takže od čeho se vlastně mají očistit? Spíš mají problém s hledáním voličů, na koho se mají obrátit?

Poražená Emmerová: Byla jsem nesprávně ohodnocena občany, poškodilo mě, že jsem z ČSSD Číst článek

Proč sociální demokracie o svůj elektorát přišla?

Někteří komentátoři říkají, že strana zapomněla na svoje tradiční voliče a chtěla se uchytit v segmentu městských voličů. Tento segment ale slábne, protože slábne podíl manuálně pracujících, takže ta snaha byla celkem logická, ovšem ta změna se nepovedla. Nezvládli udělat zdravý mix pro tradiční a městské voliče. Politickému marketingu hnutí ANO se navíc podařilo ČSSD vykreslit jako skupinu neschopných držitelů koryt a prebend, kteří myslí jen na sebe a pro voliče nic neudělají. Řadu voličů to přesvědčilo a nemají důvěru v to, že ČSSD je schopna naplnit sociálně demokratický program.

Nezničí ČSSD definitivně účast na vládní koalici s ANO? Neměli by raději odejít do opozice a soustředit se na získání nových voličů?

Kdyby to teď udělali, tak si moc nepomůžou a navíc by přišli o zbylé posty. V komunálních volbách ztratili mnoho pozic a někteří jejich lidé se možná budou chtít upíchnout někde na ministerstvu. Pro stranu je důležité mít straníky, kteří na oplátku dostávají funkce. Další důležité volby jsou krajské za dva roky, takže kdyby se rozhodli pro strategii odchodu, bylo by to zbytečně předčasné. V rozhodování hraje velkou roli otázka peněz, protože ČSSD je hodně zadlužená. Pozice ve vládě jim mohou otevírat cestu například k lepšímu financování kampaně. Koneckonců na právě proběhlé kampani bylo vidět, že neměli moc peněz.

Lidovci nedopadli tak katastrofálně, ale jejich výsledek nelze považovat za úspěch. Proč propadli?

Jako jediný, kdo je schopný nabrat voliče, se ukázal Jiří Čunek. Získal mandát už v prvním kole. Pro lidovce je varováním, že v senátních volbách získali jen dva mandáty v tradičních baštách ve Vsetíně a ve Zlíně. Na rodném Náchodsku neuspěl ani jejich předseda Pavel Bělobrádek, na Chrudimsku prohrál exministr kultury Daniel Herman. Je vidět, že podpora KDU-ČSL se stahuje do tradičních bašt a to je velké varování pro parlamentní volby. Moravské hlasy už na překonání pětiprocentní hranice nemusí stačit.

Pavel Bělobrádek navíc ohlásil konec ve funkci předsedy, má za něj strana náhradu? Může na Moravě úspěšný Jiří Čunek oslovit voliče v celé zemi?

Návrat Jiřího Čunka do čela lidovců by znamenal, že část voličů zase odejde. On má cejch populisty a to pro řadu voličů KDU-ČSL ve městech a v Čechách může být problém. Bilance hlasů by nemusela být plusová nebo jen mírně. Ve straně je několik proudů a nástup Čunka jako předsedy by znamenal vítězství jediného. Podle mě se to lidovci budou snažit vyvažovat, na druhou stranu nemají moc osobností, které by straně uměly přinést nové hlasy.

Je téměř jisté, že při novém rozložení sil v čele Senátu skončí Milan Štěch z ČSSD. Kdo by mohl nahradit? Mluví se o Jaroslavu Kuberovi, o předsednický post se hlásí také úspěšný kandidát z prvního kola Jiří Drahoš.

Dosud platilo nepsané pravidlo, že předseda je z nejpočetnějšího klubu. Jaký to bude, to zatím není jasné. Jde o to, jak se zachovají nezávislí senátoři. Může to být ODS nebo STAN. To bude na dalším vyjednávání. Ve hře je také argument, že předsedou by měl být zkušený senátor, což hovoří proti Drahošovi a favorizuje to Kuberu nebo někoho z klubu STAN.

Bude teď mít kvůli obměněnému Senátu Babišova vláda problém prosazovat zákony?

Vláda je formálně menšinová, byť s komunisty vládní tábor většinu má. Ale pokud by Senát začal intenzivněji vetovat vládní předlohy, mohla by mít problém. Když se zákon vrátí a navíc je to třeba věc, která vyvolává pozornost veřejnosti a opozice ji tematizuje, ve sněmovně se nemusí najít 101 hlasů na přehlasování senátního veta. ČSSD i komunisté jsou navíc v krizi a je jim jasné, že kvůli získání voličů musí něco změnit, takže se mohou snažit o asertivnější chování a toto se jim může hodit. Nakonec se může ukázat, že vláda už jednotná není a vládní legislativa spadne pod stůl. Nová situace v Senátu tak může zostřit politický zápas.