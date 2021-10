Babiš k výsledku voleb: Nečekal jsem, že prohrajeme. Jediným programem koalic bylo odstranit mě

Hnutí ANO nakonec skončilo na druhém místě, těsně ho porazila koalice SPOLU. „Nás výsledek je skvělý. Sami jsme ho nečekali,” okomentoval situaci premiér Andrej Babiš (ANO). Zároveň pogratuloval lídrovi vítězného uskupení Petru Fialovi. Nicméně přiznal, že nečekal prohru. Zásadně to podle něj ovlivnily voliči v Praze. „Rozdíl je třicet tisíc hlasů, na mandáty to možná bude stejně,“ dodal. Celý premiérův povolební projev najdete v článku. PROJEV Praha 21:00 9. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš hodnotí volební výsledek hnutí ANO jako skvělý | Zdroj: reprofoto Česká televize

Dobrý večer, dámy a pánové,

samozřejmě bych chtěl v první řadě poděkovat naším voličům. Myslím, že náš výsledek je skvělý. Sami jsme ho nečekali, ještě v červnu jsme měli jenom 22 procent. Ten výsledek má různé příčiny... Ale strašně moc děkuji všem našim voličům.

Myslím, že jsme je naším působením ve vládě a politice nezklamali. A samozřejmě strašně děkuju všem lídrům organizacím, členům a hlavně mojí paní a mé rodině, protože samozřejmě pro mě a pro moji rodinu to není jednoduchá záležitost.

Proti nám stálo pět stran a měly jediný program odstranit Babiše a na to se soustředily. A různé ani ne kampaně, ale vymyšlené kauzy opakovaně zdůrazňovaly hlavně pandemii, potom samozřejmě střet zájmů, který neexistuje, a Bečva a teď Francie a ještě mého syna do toho zatáhli.

Na začátku byl pan Rychetský, který dělal nějaké záležitosti, takže je zázrak, že jsme vůbec dosáhli takového výsledku. Takový výsledek jsem ani nečekal, ale je pravda, že jsme nepočítali s tím, že prohrajeme. Chtěl bych pogratulovat panu předsedovi (Petru) Fialovi (ODS) ke skvělému finiši, který byl určitě fantastický. Byla to mobilizace, k volbám přišlo o pět procent voličů více než minule, ale z hlediska mandátů... Já nevím, to tam stále skáče, jestli máme stejně nebo jestli budeme mít víc, je tam ta nová metoda, takže na počet mandátů je to víceméně stejné.

My jsme vyhráli v Moravskoslezském kraji, Ústeckém, Karlovarském, Plzeňském, Libereckém, Olomouckém... A kde jsme prohráli zásadně a kde jsme prohráli, pokud to vezmu na počet hlasů, volby, je Praha, kde je rozdíl asi 136 tisíc hlasů. Celkově jsou volby velice těsné. Rozdíl je třicet tisíc hlasů, na mandáty to možná bude stejně.

Museli jsme celý čas voleb - a to se nechci vymlouvat - připravovat rozpočet, měli jsme pandemii, připravovali jsme návrat. Ale to není výmluva.

Zkrátka Spolu vyhrálo na počet hlasů, znovu jim gratuluji. Panu předsedovi vyšel riskantní projekt, kde pokud by ho nedělal, tak TOP 09 by bylo na hraně. Ale udělali to dobře. Myslím, že sami jsou tím překvapeni, protože preference byly jiné. Ale tak to je, takový je život a my to samozřejmě tomu rozumíme a akceptujeme to.

Znovu opakuji, že jsme měli 22 %, ale dokázali jsme to potáhnout, dokázali jsme lidi přesvědčit, že máme za sebou velký kus práce a uvidíme, jak se pan prezident rozhodne. Já předpokládám, že rozhovory začnou až ve středu a jestli mě pověří nebo ne, to se samozřejmě dozvíme.

Za mě znovu děkuji všem voličům. Vím, že je to pro ně zklamání. Chtěl bych říct, že hnutí ANO není projekt na jedno použití. Vyhráli jsme sedmero voleb, teď jsme je těsně prohráli - 30 tisíc hlasů je skutečně minimální rozdíl. Proti nám stálo pět stran a koalice Spolu jsou tři tradiční strany. Kdyby si to s námi rozdali, tak bychom volby s přehledem vyhráli, ale oni postavili pětiblok a s tím jediným programem, o kterém jsem mluvil.

Samozřejmě proti nám byla i vybraná média, která stále zdůrazňovala, jak nás mají porazit, a vlastně lidem vnucovala nesmysly o inflaci a dalších věcech, nebylo to jednoduché. Ale pro nás je ten výsledek velmi dobrý, ale koalice Spolu má ještě lepší výsledek a na počet voličů vyhráli. Za mě velice stručně toto. Projekt hnutí ANO jde dál. Lidé zapomněli, co bylo v roce 2013 za vlády Spolu, ale takový je život, takže naši zemi čeká velice těžké období.

V pondělí ráno budu jednat se Škodou Auto, ta situace v automobilovém průmyslu je dramatická. V podstatě se nevyrábí auta, protože nejsou čipy, jedna fabrika vyhořela, v další zavřeli výrobu. Velký problém je i situace v cenách energií, samozřejmě i co se týče covidu musíme být obezřetní.

My určitě musíme pracovat dál, bez ohledu na to, jak to dopadlo, s plným mandátem. To Uvidíme, jak se ustanoví sněmovna, kdy vláda podá demisi a co řekne pan prezident. To období před námi bude složité a uvidíme, jestli příští vláda bude úspěšnější než ta naše. My se nemáme, za co stydět, jsem přesvědčen, že ta vláda byla úspěšná, protože Česká republika zažívá nejlepší období své existence.

Ale volby byly o tom, jestli tam Babiš bude, nebo nebude. Myslím, že to je málo, ale některým to možná stačí. Nešel jsem do politiky, abych se živil, ale protože korupce byla nesnesitelná. Dneska už na to všichni zapomněli, takže ti dva největší korupčníci to komentují, to je skutečně obraz toho, jak rychle zapomínáme.

Přeji všem, aby naše země dále prosperovala, a určitě pokud budu v nějaké pozici, tak pro to nadále udělám maximum. Ještě jednou všem lídrům děkuji, myslím, že jsme to dělali s plným nasazením, ale dopadlo to, jak to dopadlo.

To je za mě všechno.