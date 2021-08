Postavit na Ústecku proti Bartošovi Babiše byl dobrý tah hnutí ANO, hodnotí expertka na marketing

CVVM: Volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, o druhé místo se dělí koalice Spolu s Piráty a STAN

Čtvrtá by nyní ve volbách skončila SPD, kterou by volilo devět procent lidí. Pro komunisty by se rozhodlo osm procent voličů a pro sociální demokraty 6,5 procenta, vyplývá z průzkumu CVVM.