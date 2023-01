Komentátor k debatě: Babiš se dosud tak jednoznačně nevymezil vůči SPD, až nyní. Její voliče si nenaklonil

Kandidát na prezidenta Andrej Babiš odmítl, že by hnutí SPD mohlo být koaličním partnerem jeho hnutí ANO. Řekl to ve středeční volební debatě na serveru Novinky.cz. Uvedl také, že jako prezident by premiérem jmenoval vítěze voleb. Neumí si ale představit, že by SPD vyhrálo volby a uchazečem o post premiéra by byl jeho předseda Tomio Okamura. „Tímto výrokem si voliče SPD zrovna nenaklonil,“ hodnotí komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman. Rozhovor Praha 14:21 25. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf ANO Andrej Babiš a předseda SPD Tomio Okamura | Foto: Reuters | Zdroj: iROZHLAS.cz

Andrej Babiš si v minulých dnech stěžoval na agresivní útoky lidí na jeho mítincích a na anonymní výhrůžky adresované i jeho manželce. Žádal podporovatele Petra Pavla o zklidnění. Dalo se tedy říct, že se debata Novinek vedla v klidnějším duchu?

Debata se vedla v duchu, který odpovídá duelu před druhým kolem prezidentských voleb, to znamená duelu, kdy si lidé vybírají mezi dvěma kandidáty, kdy oni potřebují v lidech udržet určité emoce, aby měli důvod a pocit, že je potřeba jít k volbám a volit jednoho, či druhého. Myslím, že nijak výrazně nevybočovala z úrovně předchozích debat.

Oba kandidáti se drželi svého stylu a své taktiky. Petr Pavel se snažil mluvit umírněně, věcně, občas se snažil opravovat některé výroky Andreje Babiše tím, že mu vstupoval do řeči.

A Andrej Babiš vsadil na svůj styl, kdy vrší mnoho myšlenek najednou. Někdy je těžké se v tom orientovat. A někdy skutečně říká věci, které neodpovídají pravdě nebo jsou vytrženy z kontextu. Podle mého názoru se průběh debaty nijak výrazně neodlišoval. Možná v tom, že bylo vidět, že se už Petr Pavel cítí po zdravotní stránce lépe, než se cítil v duelu České televize.

A jak bys zhodnotil jejich výkony vzhledem k tomu, jaké voliče se ještě snaží získat?

Je to složité v tom, že prezidentské volby se blíží. Podle mého názoru je většina lidí rozhodnuta, koho bude volit. A myslím, že ty nerozhodnuté zase až tolik neovlivní, jakým způsobem debata proběhne, protože v debatách nejsme svědky mimořádných výkonů nebo mimořádných chyb, které by odradily voliče, na které kandidáti cílí.

Pochopitelně voliči, kteří jsou přívrženci jednoho nebo druhého, tak na opačném kandidátovi nacházejí mnoho chyb a kroutí hlavou nad jeho výroky. Ale to není nic, co by kandidátům mělo vadit, protože voliči už jsou stejně rozhodnutí a podporují svého favorita. A podle toho také přistupují k vyhodnocování debat.

Zaznělo v dnešní debatě něco, co jsme ještě neslyšeli?

V debatách už toho zaznělo tolik, že člověk se těžko orientuje v tom, co bylo nebo nebylo nového. Ale pokud jsem dobře sledoval dosavadní debaty a pokud mi něco neuniklo, tak se ještě nikdy Andrej Babiš tak jednoznačně nevymezil vůči SPD, že nevěří, že by se někdy mohla stát relevantní vládní stranou. A dokonce hovořil o tom, že by je nikdy nechtěl mít jako svého koaličního partnera. Pro někoho to možná může být překvapení také z toho důvodu, že pokud se počítalo s tím, kde by Andrej Babiš mohl brát hlasy pro druhé kolo, tak se hovořilo o tom, že by na svou stranu potřeboval získat pokud možno všechny voliče SPD. A dá se říci, že tímto výrokem si je zrovna nenaklonil.

A jak se k SPD postavil Petr Pavel?

Petr Pavel se držel svého názoru, který projevuje opakovaně. Když je na toto témě dotázán, hovoří o tom, že prezident by měl vyhodnocovat bezpečnostní rizika. A za bezpečnostní riziko považuje to, když nějaká strana hlásí, že Česká republika by měla opustit EU a NATO. A říká, že podle toho by se prezident měl chovat a neměl by pouze nečinně asistovat tomu, jak jsou lidé s tímto názorem a tímto programem jmenováni do vlády. A že by se tomu měl snažit bránit.

Vzhledem k tomu, jak kampaň v těchto čtrnácti dnech graduje a i k tomu opakování témat, že některé věci už jsme slyšeli mnohokrát. Jak hodnotíš ten čtrnáctidenní odstup prvního a druhého kola? Protože v senátních volbách je to jen týden.

Je to krátký prostor podle mínění kandidátů, kteří uspějí, k tomu, aby mohli velmi výrazně zabodovat u voličů, aby mohli znovu objet republiku. Z pohledu občanů se to může zdát jako zbytečně dlouhé peklo, protože kampaň byla vedena takovým způsobem, že vyvolává až příliš moc emocí. Lidé nebyli pomalu schopni spolu komunikovat a diskutovat. Promítalo se to do pracovních, rodinných a dalších vztahů. Není to příliš zdravé kvůli tomu, že za chvíli volby skončí a lidé podle toho, jaký zaujmou vztah ke zvolenému prezidentovi, tak se budou chovat a emoce by měly opadnout. Ale emoce mohou v této době nadělat velké škody.

Je to zkrátka realita, že musíme vydržet čtrnáct dní velmi vyhrocené kampaně a věřme, že nedojde k nějakým věcem, které by byly úplně za hranou a promítly se do ohrožení životů a zdraví některých lidí.

