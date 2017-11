Chybí mi už jen čtyři ministři. Kaplicky nabídku na ministerstvo kultury nedostala, tvrdí Babiš

Předseda ANO Andrej Babiš skládá v těchto dnech menšinovou vládu. Zasednout by v ní mělo o dva ministry méně než v té předchozí. Deset křesel už je podle Babiše obsazených a zbývají poslední čtyři. Zatím není jasné, kdo povede zdravotnictví, školství, kulturu a průmysl. Dokumentaristka Eliška Kaplicky Fuchsová ve středu uvedla, že dostala nabídku vést resort kultury. Babiš to ale v rozhovoru pro Radiožurnál jednoznačně odmítl. Rozhovor Praha 17:30 8. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsed hnutí ANO Andrej Babiš | Zdroj: Reuters

Platí, že se stále snažíte sestavit menšinovou vládu?

Samozřejmě. Máme pár týdnů po volbách a nevím, kam všichni spěchají. Po volbách v říjnu 2013 jsme měli vládu až koncem ledna 2014. Myslím, že to postupuje dobře a budeme připraveni. Pochopili jsme, že s námi do vlády nikdo nechce. Nechceme ztrácet čas, a proto jsme přišli s projektem menšinové vlády.

Kolik by ve vašem kabinetu mělo zasednout členů?

Mělo by v ní zasednout o dva ministry méně. Pozice místopředsedy vlády, kterou zastává pan Bělobrádek (předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, pozn. red.), také uvažujeme o tom, že vědu a výzkum bychom rozdělili mezi ministerstva průmyslu a školství. Není tam potřeba ani ministra pro legislativu a lidská práva. Tuto agendu může převzít ministerstvo spravedlnosti. Co se týká lidských práv, je to blízko sociální politice, mohlo by to převzít ministerstvo práce a sociálních věcí. Takže to bude o dva ministry méně.

Můžete vyloučit variantu, že byste si coby premiér nechal v gesci resort financí?

Určitě. Ministerstvo financí navrhneme obsadit.

Už jen čtyři resorty, Kaplicky nabídku nedostala

Na jaké resorty vám ještě zbývá sehnat lidi? Naposledy jste řekl, že máte víceméně jasno o sedmi nebo osmi křeslech a hledáte mimo jiné odborníky na průmysl, kulturu a školství.

Stále se to mění. Kandidáti přicházejí, docházejí nějaké reakce. Vždycky, většinou negativní. Je to v pohybu. Někteří kandidáti si berou čas na rozmyšlenou. Myslím, že máme ještě čas. Není kam spěchat. Důležité je programové prohlášení.

Seznam ministrů jste ale chtěl mít hotový do ustavující schůze sněmovny 20. listopadu. Kolik vládních postů už se vám podařilo obsadit?

Dvacátého máme sněmovnu. Doufejme, že schůze proběhne rychle a nebudou žádné obstrukce ze strany těch, kteří to avizují a kteří stále hledají nějaký konflikt místo toho, abychom něco rychle řešili, hlavně rozpočet. Víceméně čtyři resorty jsou ještě nejasné, a to zdravotnictví, školství, kultura a průmysl.

O obsazení ostatních resortů už je už tedy jasno?

Ano, v této chvíli ano.

Byl by podle vás vhodným adeptem na resort průmyslu Tomáš Hüner?

Tomáš Hüner byl náměstkem. Je to člověk, který se vyzná v energetice. A uvidíme, jsou tam samozřejmě i jiní kandidáti.

A potvrdíte tedy jeho jméno coby vašeho kandidáta?

Už víckrát jsem všem řekl, že nechci ta jména komentovat. Nechci, aby se každý den nějaký kandidát probíral. Rád bych měl nějakým způsobem jistotu, že to poskládám. Pak půjdu za panem prezidentem a potom s programem za jednotlivými stranami, se kterými budu vyjednávat.

Takže jeho jméno nepotvrdíte?

Ne.

Dokumentaristka a pražská zastupitelka za ANO Eliška Kaplicky Fuchsová tvrdí, že od vás dostala nabídku stát se ministryní kultury. Jednali jste spolu?

Ne, určitě nedostala žádnou nabídku. Nemluvil jsem s ní, ani nepamatuji, snad léta ne. Občas se z dálky vidíme na nějaké akci, ale určitě to není pravda.

Piráti zase hledají nějaký konflikt

Ve sněmovně se ve středu sešli zástupci Pirátů, ODS, Starostů a nezávislých a TOP 09. Shodli se, že v důležitých výborech dolní komory by měly mít zastoupení všechny strany a budoucí opozice by měla vést komise pro bezpečnost. Přenecháte kontrolní komise a důležité výbory opozici?

Samozřejmě vyjednáváme. Už máme za sebou několik kol. Ptáme se jich, jaké jsou jejich představy. Každá ze stran nám říká v pořadí své priority a my se snažíme to projednávat. Ve finále si myslím, že pan Faltýnek bude jednat se všemi najednou.

O některé pozice, jako například bezpečnostní výbor, mají zájem Piráti i Svoboda a přímá demokracie a další. Musím se smát, že se tady zase vytváří nějaká fáma o mandátovém a imunitním výboru. Nikdo o předsedu nepožádal. Nechápu hlavně Piráty, kteří jsou noví a zase hledají nějaký konflikt. Myslel jsem, že nám tady nevyroste další troublemaker v pozici Kalouska. Ale vypadá to, že vize jednoho z pirátů je jen vyvolávat konflikty, fabulace a fámy.

Piráti nechtějí, aby mandátový a imunitní výbor nezískalo hnutí ANO. Podle Radka Vondráčka z hnutí ANO na vás ale zbyl, protože ho nikdo nechtěl.

My neříkáme, že nám zbyl. Říkáme, že nikdo… Máme zákon, který přesně stanoví počty zastoupení jednotlivých stran podle mandátu. To je zákon. Někteří to ani nevědí, například pan Farský (volební lídr STAN Jan Farský, pozn. red.) stále něco říká do televize a přitom podle zákona je to jasně rozdělené. A my to respektujeme.

Co se týče mandátového výboru. Jeden ten pirát stále vede antibabišovskou linku, mluví o Agrofertu a nesmysly. Nevím, proč to dělají. O předsedu mandátového výboru žádná ze stran nepožádala. Nemáme takový požadavek. A není pravda, že bychom řekli, že nejsme připraveni o tom vyjednávat. My nejsme ti, kdo to rozdělují. My to nepřidělujeme, o tom se přece hlasuje.