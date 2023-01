Důvody Babišova neúspěchu. Roztěkanost, chyby v debatách i přepálená ‚maďarská‘ kampaň

Prezidentské volby sice vyhrál Petr Pavel, kampaň ale do velké míry svými přešlapy určoval Andrej Babiš (ANO) a jeho tým, myslí si politoložka a expertka na politický marketing Anna Shavit. Jak vyplývá z analýzy serveru iROZHLAS.cz, k expremiérově prohře mohla přispět až příliš brutální kampaň, chyby v duelech s protikandidátem nebo celková roztěkanost či časté změny stylu, kterými Babiš mohl voliče mást. Analýza Praha 6:20 30. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Byla to jedna z nejnepříjemnější a nejnegativnějších kampaní, které jsme v Česku měli. Dříve byly u nás vedené v americkém stylu, tato kampaň byla ale spíše v maďarském, ‚orbánovském‘ stylu. To evidentně mezi českými voliči nerezonovalo, jde o jiné kultury a každá země má trochu jiný styl veřejné komunikace,“ popsala Denisa Hejlová z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK.

„Zejména na sociálních sítích publikoval Babiš věci typu ‚přišlo WhatsAppem‘, což je podle mě naprosto nepřijatelné. Byla to kampaň velmi útočná a používala řadu neférových praktik,“ doplnila odbornice na marketing.

Podle politologa z Masarykovy univerzity Víta Hlouška je ale zjevné, že minimálně na část voličů tato agresivní kampaň zabrala, jak řekl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Babiš podle něj i tím dokázal o dva procentní body navýšit volební účast.

„Když se nebavíme o etických rozměrech, ale čistě o tom, že přitáhl voliče k urnám, v tom byla strategie úspěšná. Na Pavla to ale nestačilo,“ doplnil.

Z dat agentury PAQ Reserach pro Český rozhlas vyplývá, že expremiér na svou stranu dokázal získat přes 600 tisíc voličů, kteří vůbec k prvnímu kolu nepřišli. Zároveň ale přišel o přibližně 430 tisíc lidí, kteří jej před dvěma týdny volili.

„Odhady chování nevoličů je třeba brát s rezervou. Ale asi se sešly dva trendy: obě kola mobilizovala část vlažných voličů, ale ti nejsou v účasti tak konzistentní, takže někdo Babišovi přišel v prvním a někdo ve druhém kole. Agresivní kampaň mohla odradit i část levicových voličů, kteří raději nevolili nikoho,“ popsal šéf agentury PAQ a sociolog Daniel Prokop.

S tím souhlasí i politoložka Anna Shavit. „Na část voličů mohla kampaň zafungovat úplně obráceně. Strach je nebezpečný a myslím, že ten billboard prolomil určitou hranici vkusu a možná spíš aktivizoval Babišovy odpůrce,“ popsala v podcastu Vinohradská 12.

Babiš se před prvním kolem stylizoval do „hodného“ kandidáta, snažil se na protivníky neútočit a neustále opakoval, že „teď je hodný“. To však v okamžiku postupu do druhého kola rychle vzalo za své.

Již druhý den po výsledcích prvního kola se objevily billboardy se sloganem: Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják. Prezident Babiš.

Billboard prezidentského kandidáta Andreje Babiše (ANO) | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Tento aspekt kampaně označil komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman za „odporný“. A dodal, že obecně v kampani před druhým kolem bylo cílem vyvolat strach. „Při první přímé volbě to byli sudetští Němci, při druhém kole migranti, při třetí strach z války,“ vyjmenoval.

Jako o „nejodpornější“ mluvil o Babišově kampani premiér Petr Fiala (ODS), jeho spolustraník Jan Skopeček ji ve speciálním vysílání Radiožurnálu a ČRo Plus označil za „hysterickou“, vicepremiér a šéf Pirátů Ivan Bartoš Babiše vyzval za konfrontační kampaň k omluvě.

I z hnutí ANO zní hlasy, že kampaň přeci jen mohla být mírnější. „Budeme si ji muset vyhodnotit. Hlavní vzkaz měl být zklidňující, že jsme pro mír, nemělo to vyznívat takto agresivně,“ řekl Radek Vondráček. Byť sám Babiš na povolební tiskové konferenci odmítl, že by vedl negativní kampaň.

Roztěkanost a Jezulátko

Kromě toho, že byla Babišova kampaň velmi tvrdá až brutální, byla také do značné míry roztěkaná.

„Začalo to tím, že se na podzim vykreslil jako krizový manažer v saku. To byla úplně nesrozumitelná kampaň,“ popisuje Shavit.

„Pak se to změnilo na fotku v roláku s mottem ‚proto Babiš‘, pak se najednou objevily černé billboardy, které byly zase v závěru staženy. Během koncovky kampaně to byl zase Andrej Babiš v roláku se vzkazy, co všechno dokázal, jak je první v tom či onom a připomínka setkání se světovými lídry,“ vyjmenovává politoložka a expertka na politický marketing.

Listopadový billboard Andreje Babiše | Zdroj: Profimedia

Lednový billboard Andreje Babiše | Foto: Petr Švancara | Zdroj: ČTK

Tato roztěkanost se následně projevila i v tom, že se během posledních týdnů snažil nadbíhat jak Romům, tak extrémistům. Nebo na jedné straně věřícím a na druhé komunistům.

„U některých skupin mu to zjevně vyšlo,“ podotýká politolog Hloušek. Takovým příkladem může být nebývalá mobilizace na mosteckém sídlišti Chanov, kde se účast vyšplhala na 38 % a Babiš tam získal 246 hlasů proti pouhým Pavlovým čtyřem.

Jak vyplývá z dat PAQ Research, Babišovi se podařilo získat nadpoloviční většinu voličů SPD z předloňských sněmovních voleb. „Kdyby tyto voliče získalo hnutí ANO pro sebe v dalších volbách a vytěžilo i někoho ze stovek tisíc lidí, kteří ve sněmovních volbách nevolí a nyní přišli, může z toho těžit v dalších volbách,“ myslí si sociolog Prokop.

Právě to může být pro předsedu SPD Tomia Okamuru nebezpečné. Jak pro iROZHLAS.cz po prvním kole popsal politolog z Jan Charvát z Institutu politologických studií FSV UK, bude Babiš chtít v nejbližší době získat voliče SPD: „Je to nejpřirozenější elektorát, který k sobě může stáhnout.“

Kromě SPD Babiše oficiálně pro druhé kolo podpořila i Trikolora nebo KSČM. Zatímco s oslovením části Romů i politického extrému se expremiérovi zadařilo, u věřících pohořel. Jak se snažil skrze symbol Pražského Jezulátka zapůsobit na křesťanské voliče, detailně popisujeme ZDE.

„Nemyslím si, že mu pomohlo Jezulátko. Katoličtí voliči, kteří ho volili ve druhém kole, by ho volili i bez něj. Bylo to hodně laciné a nesmyslně komunikované gesto. Snažil se tvářit jako katolický věřící, ale pletl si biskupa s kardinálem a celebrování mše s praktikováním. To na opravdové katolíky, kteří toto pojmosloví znají, nepůsobí úplně dobře,“ řekl Hloušek.

Zmínil také, že má Babiš vlastnost, která je pro takové cílení na různé voličské skupiny vhodná. „Je mu jedno, komu co slibuje. Nepřemýšlí nad tím, jestli ty sliby nejdou proti sobě. Je schopný na pětníku obrátit názor o 180 stupňů. On vám slíbí to, co vám někdo jiný neslíbí. Ani se nesnažil o konzistentní sdělení, a tak je celý obsah kampaně velmi vágní a volný.“

Role oběti

Politolog z Masarykovy univerzity zmínil i to, že se v polovině kampaně před druhým kolem Babiš přepnul do role oběti.

„Začal dělat to, co dělá strašně rád – začal hrát roli někoho, komu je ubližováno. Hrál na city, vytáhl nábojnici zaslanou manželce. Poté oznámil další tiskovou konferenci, kde řekl, že je mu dál vyhrožováno a ukončil kontaktní kampaň,“ popsal Hloušek.

Dodal, že z hlediska dynamiky kampaně tím expremiér v posledním týdnu „ztratil šťávu“, protože už pak jen chodil do debat.

Sedm duelů

Právě v celkem sedmi duelech s Petrem Pavlem, které Babiš absolvoval v Deníku, Blesku, České televizi, Novinkách, Primě, Nově a Českém rozhlase, měl šanci na svého soupeře vyzrát. „Až tak dobrý v debatách ale nebyl,“ zhodnotil jeho výkony brněnský politolog.

A když mohl Pavla zaskočit, sám si to zkazil. Do nedělní debaty na České televizi totiž přišel na poslední chvíli a svého soupeře i moderátora Martina Řezníčka alespoň ze začátku vyvedl z konceptu.

„To od něj bylo velmi chytré, dobrý tah. Přišlo mi, že v té debatě byl Babiš trošku lepší než Pavel. Nicméně ne o tolik, aby dokázal na svou stranu strhnout větší část lidí,“ zhodnotil Hloušek.

Anna Shavit zdůraznila „ohromnou a hloupou chybu“, kterou podle ní Babiš v této debatě udělal. Tou bylo, že několikrát zopakoval, že by v případě možného napadení nepřišel Polsku na pomoc.

„Jeho tým spoléhal na čtení výzkumů, na změnu nálad či jistou ‚únavu‘ z pomoci Ukrajině. Pracovali s kartou, že nás Petr Pavel zatáhne do války, ale možná podcenili to, jak Češi pomáhali Ukrajincům. Největším problémem ale bylo, že utrpěla jeho image diplomata a mírotvorce, kterou se snažil o sobě vytvářet,“ popsala.

Hloušek zmínil, že Babišovi ke konci kampaně navíc jakoby začal docházet dech. „V posledních rozhovorech na mě působil trošku rezignovaně. Jakože už cítí, že to nedopadne,“ zmínil politolog.

A dodal, že ve zklidněné atmosféře, na které se oba kandidáti dohodli na začátku čtvrteční debaty na Nově, už Babiš nepůsobil po všech obratech v kampani důvěryhodně.