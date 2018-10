Místo voleb s rodinou do zahraničí. ‚I Babiš si potřebuje odpočinout,‘ brání premiéra Brabec

Ještě minulý týden premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš mluvil o důležitosti voleb, sám však nyní finální boj o Senát vynechal. Místo toho, aby šel volit, odjel s rodinou do zahraničí. Je to přitom vůbec poprvé, co předseda vlády neúčast u volebních uren takto veřejně deklaroval. Alespoň za posledních bezmála dvacet let. „Pan předseda je také velmi vytížený člověk, který si potřebuje odpočinout,“ řekl Radiožurnálu ministr Richard Brabec (ANO). Praha 11:45 14. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. | Foto: Ožana Jaroslav | Zdroj: ČTK

Vladimír Špidla (ČSSD), Petr Nečas (ODS) nebo Bohuslav Sobotka (ČSSD). V premiérském křesle se od roku 2000 vystřídala devítka politiků, všichni přitom poctivě volili, jak dohledal server iROZHLAS.cz. Třeba zmíněný Sobotka či Nečas šli k urnám ve funkci šéfa kabinetu hned v trojích volbách.

Zeman rozhodnutí respektuje

Podpořit voličskou účast se pravidelně snaží i prezident Miloš Zeman. „Vážím si lidí, kteří chodí volbám,“ řekl třeba po prezidentských volbách letos v lednu, ve kterých hradní post obhajoval.

V roce 2014 u příležitosti voleb do Evropského parlamentu dokonce prohlásil, že by lidé měli k volbám chodit povinně. A to třeba i pod hrozbou pokuty, kterou by mohl vybírat právě Babiš, tehdy coby ministr financí v Sobotkově vládě.

Redakce se proto hlavy státu zeptala, jak krok premiéra nyní hodnotí. „Nijak nehodnotí. Rozhodnutí pana premiéra respektuje,“ napsal v SMS serveru iROZHLAS.cz hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Babišovi chyběl kandidát ANO

Minulou sobotu se i sám Babiš na svém facebooku rozepsal o důležitosti voleb a uvedl, že chce jít příkladem. „Koukal jsem na televizní zprávy a prý jsem byl zase volit mezi prvními politiky. Někde dokonce říkali, že jsem byl nedočkavý. Asi jo, ale volby jsou pro mě vždy důležité, možná chci jít trochu příkladem,“ napsal v příspěvku.

Nakonec ale odjel za dcerou do Francie. Babiš svoje rozhodnutí zdůvodnil mimo jiné tím, že neměl ve finálním duelu senátorských voleb z koho vybírat. Hlas měl totiž odevzdat za obvod Benešov, kde o mandát bojoval kandidát STAN Zdeněk Hraba a ODS Jiří Kozák. Kandidát ANO Jiří Švadlena skončil v prvním kole na třetím místě.

„Dopadli jsme mizerně, ale upřímně to pro mě není nic moc nečekaného, počítal jsem s tím.“ Andrej Babiš (premiér a šéf hnutí ANO)

A důvod? „Mám dlouhodobě naplánovanou zahraniční cestu, na kterou po poledni odjíždím, a navíc v mém obvodu nekandiduje v druhém kole kandidát hnutí ANO, takže tentokrát nepůjdu k volbám,“ uvedl v pátek serveru Novinky.

Jak by dlouhodobě plánovou dovolenou vyřešil, pokud by do druhého kola postoupil jeho favorit, nevysvětlil.

Brabec: I Babiš potřebuje odpočinek

Že by šlo o vzkaz premiéra voličům, že mu na Senátu příliš nezáleží, odmítl v sobotním vysílání Radiožurnálu místopředseda hnutí ANO a ministr životního prostředí Richard Brabec. „Byla to dlouhodobě plánovaná cesta, pokud se nemýlím. Navíc v jeho volebním obvodě nebyl kandidát ANO. Pan předseda je také velmi vytížený člověk, který si potřebuje odpočinout,“ řekl.

Posléze si přitom sám na nízkou volební účast postěžoval. „Jako negativní signál opět vidím velmi špatnou účast ve druhém kole. Je jasné, že do druhého kola přišlo méně lidí a dali najevo, co si o té volbě myslí. Je to na hranici legitimity a otvírá to debatu o tom, jestli je dvoukolový systém správný,“ doplnil Brabec.

Podobně jako Babiš o volby totiž neměli velký zájem ani další lidé – voličská účast byla letos v druhém kole senátních voleb jedna z nejnižších v historii. K volebním urnám přišlo něco málo přes 16 procent voličů.

Hnutí ANO mělo ve finálních duelech celkem deset kandidátů, avšak z prvního místa postoupil do rozhodujícího jen Miroslav Adámek v Šumperku. Ten nakonec mandát získal.

„Dopadli jsme mizerně, ale upřímně to pro mě není nic moc nečekaného, počítal jsem s tím,“ zhodnotil pro Radiožurnál volby posléze Babiš. Na výsledky senátních voleb se můžete podívat v naší speciální aplikaci.

Babiš přitom Senát už dříve opakovaně kritizoval, výtkami nešetřil ani nyní. „Volební účast opakovaně vyjádřila názor lidí na Senát. Jen to potvrzuje, že dvoukolový systém je v dnešní době nesmyslný a je potřeba ho změnit na jednokolový.“