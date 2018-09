Na kandidátkách hnutí ANO bude chybět téměř tisíc „přeběhlíků“. Odešlo jich víc, než strana dokázala získat

Vizualizace volebních dat ukazují největší proudy kandidátů, kteří před volbami změnili stranu, od obecních voleb 2006 po ty letošní. Nejvíc kandidátů si vyměňují ČSSD a KSČM, největším příjemcem je letos STAN, vyplývá z analýzy datových žurnalistů serveru iROZHLAS.cz. Překvapením je odliv kandidátů ANO.

Před čtyřmi lety vedl kandidátku hnutí ANO ve Spáleném Poříčí. Letos Jaroslav Šíma povede stejné kandidáty, jen pod jinou hlavičkou: místo ANO kandidují jako nezávislí.

„Po minulých volbách nás trochu překvapilo, když po nás ANO chtělo zaplatit příspěvek,“ říká Šíma. „Bylo to sice pár stovek, ale původně se o ničem takovém nemluvilo.“

„V roce 2014 jsme kandidátky sestavovali narychlo, takže jsme hledali stranu, která nás zastřeší,“ pokračuje. „Letos jsme měli dost času obejít to a posbírat podpisy (SNK musí ze zákona získat podpisy 7 procent obyvatel obce, pozn. red.). Takže jsme se dohodli, že tentokrát kandidujeme sami.“

„Nic osobního v tom nehledejte, jen prostě chceme být nezávislí,“ ujišťuje Šíma.

Jeho kandidátka ilustruje trend patrný v celém Česku: ANO stagnuje, kandidáti hnutí spíše opouštějí, než přicházejí. Od ANO do jiných stran před letošními volbami zamířila téměř tisícovka kandidátů. Opačným směrem pouze sedm stovek lidí.

Metodologické poznámky:

kritériem pro zařazení strany jsou nejméně dva tisíce kandidátů v letošních volbách,

stranu kandidáta určujeme podle navrhující strany; díky tomu nám neuniknou kandidáti na koaličních kandidátkách,

SNK je souhrnné označení pro nezávislé kandidátky.

O kandidáty nepřicházelo jen ANO, odcházeli také z ostatních stran, nejvýrazněji z ČSSD a TOP 09. U nich to ale tolik nepřekvapí, v posledních letech se jim příliš nedaří. U ANO je negativní bilance překvapivá.

„Je zajímavé, že ANO mezi minulými a letošními komunálními volbami neposílilo,“ reaguje politolog Stanislav Balík z brněnské Masarykovy univerzity (kandiduje jako nestraník za ODS do zastupitelstva obce Bludov). „Vládní angažmá a vnímání strany jako žebříku k moci by se mělo projevit na rostoucím počtu kandidátů.“

„Důvod je v tom, že nepřijmeme každého,“ brání se hnutí ANO ústy tiskového mluvčího Jana Richtera. „Je na to proces, to není tak, že stačí se přihlásit a my vás přijmeme.“

„Přitom členská základna nám roste,“ dodává Richter. Množství členů nicméně evidují samy politické strany a nelze je ověřit.

ANO jako výtah k moci? Ve městech spíš ne

Podobný obrázek jako počty „přeběhlíků“ ukazují také data o celkovém počtu kandidátů, které strany postaví. Za ANO letos nastoupí 8,6 tisíce kandidátů, o dvě stovky méně než loni.