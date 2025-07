ANO i Spolu si v novém volebním modelu polepšili. Do Sněmovny by neprošli Motoristé a Přísaha

Sněmovní volby by v současnosti vyhrálo nyní opoziční hnutí ANO, které si v aktuálním volebním modelu agentury STEM polepšilo ve srovnání s minulým týdnem z 31,5 na 32,9 procenta. 0 1,8 procentního bodu na 21,2 procenta posílila vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Na třetím místě setrvalo opoziční hnutí SPD s 12,5 procenta hlasů, s odstupem půl procentního bodu následuje hnutí STAN. Praha 12:41 27. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Do Sněmovny by se dostali ještě opoziční Piráti s podporou 7,6 procenta hlasů a mimosněmovní hnutí Stačilo! s 7,2 procenta. Výsledky pravidelného průzkumu v neděli zveřejnila CNN Prima News.

Pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny by nepřekročilo podle průzkumu uskupení Motoristé sobě, byť v modelu STEM posílilo vůči minulému týdnu o 0,6 procentního bodu na 4,1 procenta. V průzkumu figuruje ještě hnutí Přísaha s podporou 1,9 procenta.

27:16 O čem je kampaň, když ne o ekonomice? Programový cynismus ohrožuje volební soutěž, říká politolog Číst článek

Hnutí SPD, které spolupracuje se třemi menšími stranami – s PRO, Svobodnými a Trikolorou – si v porovnání s minulým týdnem pohoršilo o 0,3 procentního bodu. Starostové ztratili 0,2 procentního bodu stejně jako Stačilo!, ačkoli průzkum poprvé odráží spolupráci tohoto hnutí vedeného komunisty se SOCDEM. Piráti oslabili v porovnání s minulým týdnem o půl procentního bodu.

Při přepočtu hlasů na poslanecká křesla by ANO dosáhlo ve dvousetčlenné Sněmovně 75 mandátů, koalice Spolu by obsadila 47 míst a SPD 26. Starostové by měli 24 křesel a Piráti se Stačilo! shodně 14 poslanců. Současná vládní seskupení Spolu a STAN by tedy získala dohromady 71 poslanců, nyní mají většinu 104 hlasů. Společně s někdejším koaličním partnerem, Piráty, by měla 85 mandátů.