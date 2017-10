ANO navrhne na předsedu Sněmovny Vondráčka. ČSSD je připravena jít do opozice

"Reakce z jejich strany (ČSSD) aspoň mně připadala jako mírně pozitivní, s tímto jménem nemají problém," uvedl Faltýnek. Sociální demokraté nominaci podle svých zástupců "vzali na vědomí" a projednají ji v balíku změn, které ANO chce ve fungování dolní komory. Vyžádali si je písemně.

"Poslanecká sněmovna by měla zůstat možností, kde člověk vystoupí a řekne svůj názor. Nebudeme pro omezení možnosti debaty," řekl úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec. Podle místopředsedy ČSSD a volebního lídra Lubomíra Zaorálka jsou návrhy, které zazněly, docela střízlivé. "Není to něco, co by představovalo revoluční změnu pro fungování Sněmovny nebo nějaké omezení fungování poslanců," soudí.

Faltýnek zdůraznil, že změny v jednacím řádu nebo ve zvyklostech jednání by měly přispět k tomu, aby Sněmovna i vzhledem k devíti zastoupeným stranám fungovala a byla produktivní.

Hnutí ANO by podle něho nejraději zachovalo nynější počet čtyř místopředsedů Sněmovny, nejvýše jich připouští pět. Podobně hovořili i sociální demokraté, podle Chovance jde o dostatečný počet.

Sociální demokraté oznámili představitelům ANO, že jsou vzhledem k hubenému volebnímu výsledku připraveni jít do opozice.