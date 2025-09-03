ANO v průzkumu Ipsosu oslabilo. Pokles pomáhá dostat se nad pět procent Stačilo! a Motoristům
Pokud by se sněmovní volby konaly na konci srpna, vyhrálo by je s 32,2 procenta hnutí ANO, byť meziměsíčně o téměř tři procentní body pokleslo. Na druhém místě by se umístila koalice Spolu s výsledkem 21,5 procenta. Třetí SPD by získala 11,5 procenta a hnutí STAN s 10,9. Piráti by po mírném poklesu dosáhli na 7,6 procenta a nad pětiprocentní hranicí by bylo i hnutí Stačilo! se ziskem 7,1 procenta a Motoristé sobě (5,6).
Pro ANO by byl zisk 32,2 procenta znatelné oslabení. Hnutí totiž ve volebních modelech agentury Ipsos od začátku roku dosahovalo pravidelně kolem 35procentních zisků.
Meziměsíční oslabení o 2,7 procentního bodu je největším rozdílem, který je vidět v nových číslech. Statistická odchylka je však v rozmezí +/- 1,5 procentního bodu u stran kolem pětiprocentní hranice a až +/- 3,4 procentního bodu u největší strany. Výkyv u ANO se tak do této odchylky vejde.
‚Co kdybychom zvedli laťku.‘ Piráti neskrývají ambice, dál rostou a ve volbách chtějí bronzovou medaili
Číst článek
Druhá koalice Spolu i třetí SPD zůstávají vesměs na svém, vládní Spolu proti červencovému měření oslabilo o 0,4 procentního bodu a opoziční SPD o 0,1 bodu posílila.
Čtvrtí Starostové posílili o necelý procentní bod na 10,9 procenta a pátí Piráti naopak o jeden procentní bod poklesli a v srpnu by získali 7,6 procenta hlasů.
Z poklesu hnutí ANO těží hlavně menší opoziční subjekty. Hnutí Stačilo! si připsalo 0,8 procentního bodu, Motoristé sobě pak dokonce 1,7 procentního bodu a poprvé od března by se se ziskem 5,6 procentního bodu do Sněmovny probojovali.
Předpokládaná volební účast by v době sběru byla 65 procent, což je stejně, jako ve sněmovních volbách před čtyřmi lety. Ipsos zároveň upozorňuje, že 43 procent těch, kteří plánují k volbám přijít, ještě nemá definitivně jasno, čí lístek nakonec vhodí do volební urny.
Sběr dat probíhal od 27. do 31. srpna na reprezentativním vzorku 1095 respondentů, uvedla agentura.