37 tisíc lidí chce dotace na okurkový salát a šimering, míní šéf hnutí ANO, vytrollíme europarlament

Chtěli si jen udělat legraci, nakonec ale recesistické hnutí Ano, vytrollíme europarlament dosáhlo velmi slušného volebního výsledku: za 37 tisíc hlasů od voličů od státu dostane 1,1 milionu korun. Předseda hnutí Jiří Kyjovský za úspěchem vidí především komplexní program, který mimo jiné obsahoval dotace na okurkový salát, avokádo nebo šimering (lesk) do každé rodiny. Hnutí podle něj nekončí, peníze použije na rozvoj před dalšími volbami. Praha 14:15 27. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí Ano, vytrollíme europarlament Jiří Kyjovský. | Zdroj: hnutí ANO, vytrollíme europarlament

Jak hodnotíte volební výsledek vašeho hnutí?

My jsme předpokládali osm mandátů. Musel jsem z toho vyvodit důsledky a na hodinu jsem vyrazil Ištvana Jesetera, což byl koordinátor kanceláře předsedy hnutí v demisi. On už nezvládl studentské volby, to byl debakl, skončili jsme třetí. Teď prostě nebylo jiné cesty.

Ale 37 tisíc hlasů přece není tak špatné. Proč vás lidé volili?

Samozřejmě se jedná o program, který byl komplexně propracován, témata v něm jsou silná. Já jsem přesvědčen, že 37 tisíc lidí řeklo, že chce dotace na okurkový salát, šimering do každé rodiny a další věci, které tam máme.



Koho volili vaši sousedi? Prohlédněte si nejpodrobnější mapu výsledků voleb do Evropského parlamentu Číst článek

Co vás z programu vás mrzí nejvíc, že nebudete moct v europarlamentu prosadit?

To je těžké, mluvit za celou partaj je sobecké.

‚Chybí dotace na salát‘

Přece jste šéf, nebo ne?

No tak pořád, já budu pořád. Co se týče mě, tak okurkový salát, za ten jsem bojoval od začátku, protože tam je zjevné, že dotace tam chybí. Za mě dotace na okurkový salát. Sejroška (lídryně kandidátky a bloggerka Lucie Schejbalová) by ale řekla, že šimering do každé rodiny, to je zase její téma. Proto mně přijde mluvit za všechny a vypíchnout jedno téma nefér.

Nepomohlo vám náhodou u voleb hnutí ANO, s nímž si vás voliči mohli plést?

To jsme řešili před volbami, na druhou stranu, jak říká naše lídryně: pokud si někdo splete dvě partaje, tak by se nad tím měl zamyslet.

Nebyl název hnutí tak trochu kalkul?

Ne, určitě ne. My to od začátku odmítáme. Původně jsme se chtěli jmenovat pouze Vytrollíme europarlament, ale lidé na sociálních sítích tomu nevěřili. Ptali se: Jako fakt? Tak jsme si dali Ano, vytrollíme europarlament. Tím se to nějak přetransformovalo.

Z volebního programu hnutí dotace na okurkovej salát. A kdo ho nejí, zaplatí dva, čímž vyrovnáme schodek v okurkovém rozpočtu

minimální mzdu budeme každý rok navyšovat na trojnásobek průměrné

zrušíme účtenkovku a místo ní zavedeme televizní soutěž Kolotoč

prosadíme, aby úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozdával všem soutěžícím diplomy za účast

zavedeme emisní povolenky na čočku a fazole

zavedeme dotace na přestavbu vozidel na dřevoplyn

jsme naprosto proti migraci. Proto Pražáci do Prahy, Brňáci do Brna, Slováci na Slovensko a důchodci na Vysočinu

tuning není zločin. Dotace na samolepky na auto. Čím víc samolepek, tím víc koní

zavedeme dotace na avokádo

zavedeme dotace na šimering. Ať se třpytí celá EU

jsme proti opuštění ČR z EU. Jsme pro, aby EU opustily všechny ostatní státy

jsme proti dvojí kvalitě potravin. Myslíme si, že státy střední Evropy si nezaslouží jíst nejhorší potraviny v EU. Proto chceme zavést třetí kvalitu potravin určené pro Slovensko a Maďarsko Zdroj: hnutí Vytrollíme europarlament

Vy od státu za hlasy dostanete přes milion korun, za to bude docela dost okurkového salátu, ne?

No dobře, ale okurkový salát by měl být hrazený z dotací EU.

Co s těmi penězi tedy uděláte?

Použijeme je na další rozvoj našeho uskupení.

‚Nejsme na jedno použití‘



Máte už konkrétní představy jak?

Koncept máme. Před volbami se objevila tvrzení, že jsme partaj na jednou použití. To vůbec není pravda a my to všem dokážeme. Chceme, aby každá obec v České republice měla v zastupitelstvu trolla. Budeme dělat všechno pro to, aby se nám podařilo rozšířit členskou základnu. Píše nám spousta lidí, kteří by s námi chtěli trollit. Musíme akorát zpracovat nějaký registrační systém, aby to nebylo úplné obludárium.

Chystáte se tedy na další volby?

Jistě, krajské jsou příští rok, tam obsadíme všech 14 krajů, na tom budeme pracovat. Senátní budou souběžně, tam chceme pochopitelně také, pak poslanecké, komunální, prezidentské. U všech budeme chtít být a těch 1,1 milionu korun, které teď dostaneme, použijeme pro rozvoj.

Šli jste do voleb ještě s jiným cílem než trollit?

Chtěli jsme zvednout volební účast, což se nám o jeden a půl procenta podařilo.

Myslíte si, že lidé, co vám dali hlas, by jinak k volbám nešli?

Takhle bych to nechtěl říct, to byla nadsázka. Chtěli jsme to udělat úplně obráceně než běžné partaje, protože minule byla účast nízká, 18 procent je opravdu žalostných. Běžní politici nezvládali lidi zvednout, aby k volbám šli. Tak jsme to prostě zkusili takhle. Budeme se nicméně držet recese, jsme recesistické hnutí, které recesi bere smrtelně vážně. Na druhou stranu si nechceme renomé u těch 37 tisíc lidí, co nám důvěřují, pokazit tím, že začneme dělat politiku.

‚Politice se chceme vyhýbat‘

Jak se zachováte, když v příštích volbách uspějete? To nakonec budete muset tu politiku dělat.

To je právě otázka, my se tomu budeme vyhýbat za každou cenu. Na české scéně se objevilo už několik recesistických hnutí, některá dokonce uspěla, třeba v Brně. V dalších volbách už se ale nechytili, protože odešli od recese a přestali dělat politiku.

Dobře, ale co byste dělali, kdybyste od voličů dostali mandát?

Samozřejmě bychom se drželi našeho programu.

Trollit?

Trollit a navrhovat body z našeho programu. To není práce, ale zábava. To jsou dvě odlišné věci.

1/2 Vážení voličky a voliči. Děkujeme za krásných 37 000 hlasů. Za 1.56 procent hlasů. Jsme 9 nejsilnější politické uskupení v zemi. Nicméně je zklamáním, že jsme nezískali 8 mandátů, jak jsme si předsevzali. — Ano, vytrollíme europarlament (@vytrollime) May 26, 2019

Když se ale, nedej bože, dostanete do nějakého úřadu nebo politické funkce...

To říkáte vy, nedej bože.

Vy sám říkáte, že byste tam nechtěli. Co byste tedy opravdu dělali?

Kdybych byl tradiční politik, řekl bych, že nemám křišťálovou kouli, ale kolega Capoušek (další člen hnutí Antonín Capoušek) ji onehdá objednal na eBayi, tak já to z ní potom vyvěštím.

Takže nevíte.

Čekáme, co bude dál. Křišťálová koule nám bude muset říci více.

Není hloupé, dělat si srandu z tak vážné věci jako volby?

Podívejte se, hlas lidu, hlas boží. Pokud to lidé přijmou a budou nás volit... Nemyslím si, že mám právo to soudit.

55232