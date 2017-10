'Babiš bude jednat přesně tak, jako když kupoval Mafru,' zaznělo v diskusi od Bohumila Pečinky

Výsledky voleb i budoucí podoba Poslanecké sněmovny. To byla témata nedělního speciálního vysílání Názorů a argumentů Českého rozhlasu Plus. Hosty byli komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman, analytička Českého rozhlasu Marie Bastlová, komentátor týdeníku Reflex Bohumil Pečinka, politolog Jiří Pehe a redaktor Deníku Referendum Petr Jedlička. Video Praha 13:45 22. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Dlouhodobě se ukazuje, že levicoví postkomunističtí voliči volí bezpečí a příslib vlády silné ruky před socioekonomickými tématy, které dominovaly v minulosti,“ komentoval výsledky voleb politolog Jiří Pehe. Redaktor Deníku Referendum Petr Jedlička přidal, že v evropském kontextu tu podobný úspěch podnikatelské strany nebyl od 90. let nebo vlády Silvia Berlusconiho.

Podle Bohumila Pečinky nyní nastává neoficiální druhé kolo voleb. „Voliči rozdali karty, teď se ukáže, jak s nimi strany naloží. Hnutí ANO přestalo být dominantní ve chvíli, kdy se do Poslanecké sněmovny oproti počátečním výsledkům dostali STAN a TOP 09. Přestal stačit jeden partner do koalice, už nebyla ústavní většina s KSČM a Okamurou. To významně komplikuje sestavování vlády. Z některých poražených mohou být částeční vítězové,“ řekl ve vysílání Plusu komentátor týdeníku Reflex.

Jak volili vaši sousedi? Prohlédněte si nejpodrobnější mapu výsledků Číst článek

„V řadě stran dojde k vášnivým diskusím, budou padat hlavy,“ míní Petr Hartman. Nevylučuje přitom, že Miroslav Kalousek zůstane v křesle předsedy TOP 09. Předpovědět kroky předsedy hnutí ANO Babiše je podle něj nemožné. „Něco mluví, něco píše v knize a jinak jedná,“ dodává komentátor Českého rozhlasu.

„Obecně lze říct, že lidé nejednají logicky, ale analogicky. Andrej Babiš bude jednat přesně tak, jako když kupoval nakladatelství Mafra a přitom do poslední doby jednal i s vydavatelstvím Ringier. Bude jednat v obou variantách: s KSČM a Okamurou i za zachování současné koalice. Pak se rozhodne, co je pro něj výhodnější,“ uvádí Bohumil Pečinka.

Analytička Marie Bastlová k tomu dodává: „Stále je tu možnost vyhovět volání řady stran, aby Babiš a Jaroslav Faltýnek ve vládě nebyli a aby tam místo nich seděli jiní představitelé. Pro strany, které by do takové koalice vstoupily, by pak byl poměrně velký úkol vysvětlit, že to není Babiš, který de facto stojí v zákulisí jiného premiéra.“