Babiš bude mít klidový režim i ve středu. Nezúčastní se výjezdu v Moravskoslezském kraji

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš (letos kandiduje ve sněmovních volbách) se ani ve středu plánovaného výjezdu v Moravskoslezském kraji nezúčastní. Po pondělním útoku na mítinku na Frýdecko-Místecku má od lékařů stále doporučený klidový režim, sdělil v úterý mluvčí ANO Martin Vodička.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Andrej Babiš na podpisových kartičkách pro předvolební akce

Andrej Babiš na podpisových kartičkách pro předvolební akce | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bývalého premiéra Babiše v pondělí na předvolebním mítinku v obci Dobrá udeřil čtyřiašedesátiletý muž francouzskou holí do hlavy.

Je podezřelý z výtržnictví a z pokusu o ublížení na zdraví. Útočníka policisté bezprostředně po činu zadrželi, zatím ho neobvinili. Muž v úterý médiím řekl, že jednal ve zkratu, své jednání nechápe. Tvrdí, že mu vadí lži politiků.

Babiš vyzval své fanoušky, aby se nesnížili k útokům na politiky. ‚Zkrat,‘ řekl muž, který ho udeřil berlí

Číst článek

Šéf ANO po útoku odjel na vyšetření do nemocnice ve Frýdku-Místku. Lékaři mu doporučili klid, zrušil proto úterní předvolební akce na Přerovsku. Ve středu měl v plánu výjezd na Opavsko, například do Ludgeřovic, Markvartovic nebo Dolního Benešova.

„Zítra (ve středu) se ještě pan Babiš plánovaného programu nezúčastní, má stále doporučen od lékařů klidový režim,“ uvedl Vodička.

Babiš v úterý ve videu na sociálních sítích uvedl, že ho muž trefil holí do spánku. Vyzval své fanoušky, aby se k podobnému útoku nikdy nesnížili. V Moravskoslezském kraji expremiér vede kandidátku ANO ve sněmovních volbách, které se uskuteční 3. a 4. října. Ve čtvrtek hnutí představí svůj volební program v Ostravě.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Volby

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme