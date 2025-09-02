Babiš bude mít klidový režim i ve středu. Nezúčastní se výjezdu v Moravskoslezském kraji
Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš (letos kandiduje ve sněmovních volbách) se ani ve středu plánovaného výjezdu v Moravskoslezském kraji nezúčastní. Po pondělním útoku na mítinku na Frýdecko-Místecku má od lékařů stále doporučený klidový režim, sdělil v úterý mluvčí ANO Martin Vodička.
Bývalého premiéra Babiše v pondělí na předvolebním mítinku v obci Dobrá udeřil čtyřiašedesátiletý muž francouzskou holí do hlavy.
Je podezřelý z výtržnictví a z pokusu o ublížení na zdraví. Útočníka policisté bezprostředně po činu zadrželi, zatím ho neobvinili. Muž v úterý médiím řekl, že jednal ve zkratu, své jednání nechápe. Tvrdí, že mu vadí lži politiků.
Šéf ANO po útoku odjel na vyšetření do nemocnice ve Frýdku-Místku. Lékaři mu doporučili klid, zrušil proto úterní předvolební akce na Přerovsku. Ve středu měl v plánu výjezd na Opavsko, například do Ludgeřovic, Markvartovic nebo Dolního Benešova.
„Zítra (ve středu) se ještě pan Babiš plánovaného programu nezúčastní, má stále doporučen od lékařů klidový režim,“ uvedl Vodička.
Babiš v úterý ve videu na sociálních sítích uvedl, že ho muž trefil holí do spánku. Vyzval své fanoušky, aby se k podobnému útoku nikdy nesnížili. V Moravskoslezském kraji expremiér vede kandidátku ANO ve sněmovních volbách, které se uskuteční 3. a 4. října. Ve čtvrtek hnutí představí svůj volební program v Ostravě.