Babiš chce vládnout sám, tvrdí místopředseda ODS. Oslovujeme i nestranické odborníky, zní z ANO

Pokud se nepodaří sestavit většinovou koaliční vládu, měla by vzniknout vláda menšinová s důvěrou sněmovny. Na tom se v pořadu Pro a proti shodl místopředseda ODS a senátor Miloš Vystrčil s poslancem Martinem Kolovratníkem z ANO. Šéf hnutí Andrej Babiš se ale podle Vystrčila o sestavení většinové vlády nesnaží a chce vládnout sám. Oslovujeme i odborníky nestraníky, odmítl ve vysílání Českého rozhlasu Plus Kolovratník. Pro a proti Praha 21:56 8. listopadu 2017

„První snahou by mělo být sestavit většinovou koaliční vládu. Pokud se to nepodaří, tak je v pořádku, aby menšinová vláda získala většinu hlasů Sněmovny v hlasování o důvěře,“ říká místopředseda ODS a senátor Miloš Vystrčil.

Hosty pořadu Pro a proti byli místopředseda ODS a senátor Miloš Vystrčil a poslanec Martin Kolovratník z ANO

Ze strany šéfa ANO Andreje Babiše ale podle něj nebyly učiněny všechny možné kroky, aby koaliční partnery oslovil. „Žádné konkrétní nabídky kromě těch, které pan Babiš dává prvně médiím a potom těm samotným lidem, nezazněly,“ dodává Vystrčil.

„Působí to na mě, jako by se někdo snažil vyvolat dojem, že se snaží sestavit většinovou vládu, ale ve skutečnosti se o to nesnaží, neboť by chtěl vládnout sám,“ podotýká místopředseda ODS.

„Myslíte si, že ten, kdo by měl skutečně zájem sestavit koaliční vládu, by jména lidí, které si v ní dovede představit, říkal napřed veřejnosti, a pak teprve jednal s tou stranou? Je to skutečně věrohodné jednání? Já si to nemyslím a celé mi to připadá jako vypouštění mlhy,“ doplňuje.

Vystrčil také připomněl Babišovu volební kritiku jeho strany. „Před volbami o ODS řekl, že jsou to podvodníci, lháři a korupčníci. Po volbách ale zase řekne voličům, že to vůbec tak nemyslel, že s ODS klidně bude vládnout.“

„Nám spolupráci nabízí člověk, který buď před volbami, nebo po volbách lže. Buď si to myslel, pak nechápu, jak s námi může chtít do koalice, nebo si to nemyslel, a lhal voličům, když dělal volební kampaň. To znamená, že do budoucna bude lhát zase, a to není nepodstatná věc a vůbec to není ublíženecké,“ tvrdí

Senátor odmítl i podobnost programů ANO a ODS. „Není pravda, že ve spoustě programových bodů jsme si podobní,“ míní Vystrčil. „Například když Andrej Babiš a jeho tým zjistí problém, mají jediné řešení: všem, ať jsou, nebo nejsou původci problému, nařídí regulace nebo opatření,“ vysvětluje.

Není to hra, odmítá Kolovratník

Poslanec za hnutí ANO Martin Kolovratník souhlasí, že by měla být snaha o získání většinové podpory. „Ale pokud se to nepovede, tak by menšinová vláda, jak ji v tuto chvíli Andrej Babiš sestavuje, mohla být dobrou vládou,“ dodává.

„Oslovujeme odborníky nestraníky, ale podporu chceme hledat i napříč politickým spektrem postavenou na programových střetech, ať už s ODS, sociálními demokraty a dalšími subjekty,“ popisuje Kolovratník.

Poslanec také ubezpečil, že snaha ANO najít koaliční dohodu je upřímná. „Není to nějaká hra nebo marketingový tah. Přece my i Andrej Babiš víme, že menšinová vláda bude mít mnohem složitější život,“ podotýká.

„Když skoro třetina občanů rozhodla, že má zodpovědnost převzít hnutí ANO, měli bychom sednout ke stolu a nebavit se o tom, kdo koho pomlouval, ale o programech,“

Hnutí ANO podle Kolovratníka překvapil razantní postup ODS bezprostředně po volbách. „Části našich programů jsou velmi podobné, naše filozofie také, ale nedostali jsme příležitost hovořit, protože ODS hned přijala usnesení, že s hnutím ANO nikdy. I proto je Andrej Babiš přinucen jednat na vlastní pěst a některá jména zveřejnit přes média.“

Vystrčilovy výtky o Babišových výrocích na adresu ODS označil Kolovratník za ublíženecké.

„On nás pomlouval, tak si s ním nebudeme povídat, ale na druhou stranu je to i alibistické: Babiš je nesystémový, takže se všichni proti němu spojíme.“

„Kdyby ODS řekla, že s námi rozhovory zahájí, ale pouze bez Andreje Babiše, tak tady kategoricky musíme, říct, že to pro nás není k debatě. Andrej Babiš je předsedou hnutí, byl volebním lídrem a s ním jsme toho výsledku dosáhli,“ shrnuje vyhlídky spolupráce s ODS Kolovratník.