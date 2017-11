Imunitní výbor začne žádost o vydání Babiše a Faltýnka řešit v úterý

Sněmovní mandátový a imunitní výbor se začne zabývat novou policejní žádostí o vydání poslanců Andrej Babiše a Jaroslava Faltýnka z hnutí ANO ke stíhání v úterý. Oznámil to v pondělí předseda výboru Stanislav Grospič z KSČM. Členové výboru, který doporučí, zda by měli poslanci Babiše a Faltýnka vydat, mají žádost policie k dispozici od nového šéfa Sněmovny Radka Vondráčka z ANO od čtvrtka. Kauza Čapí hnízdo Praha 10:15 24. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Výbor se v pátek podle Grospiče zabýval termínem a programem příští schůze. Na ní by měl nejprve jednat o tom, kolik bude mít místopředsedů, a následně je volit. „Pak bude na programu financování pro politické strany na základě výsledku voleb," uvedl Grospič.

Dalším bodem programu bude žádost o vydání Babiše a Faltýnka. Členové výboru by měli vybrat zpravodaje a rozhodnout o další proceduře. „Musí být dána možnost oběma poslancům, kterých se žádost týká, aby se vyjádřili. Lze očekávat, že padnou různé návrhy na postup, případně dožádání dalších materiálů,“ konstatoval Grospič.

Šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek novinářům řekl, že navrhne, aby výbor požádal policii o možnost nahlížet do spisu. Podobně jako při minulém rozhodování o žádosti by mohli také poslanci požádat, aby se dostavili policejní vyšetřovatel či státní zástupce. „Já určitě bych se na to chtěl osobně povídat, protože se chci rozhodovat kvalifikovaně,“ řekl Michálek.

Mandátový výbor @snemovna projedná policejní žádost o vydání Babiše a Faltýnka (oba #ANO) příští úterý ve 12 hodin @Radiozurnal1 #politika #capihnizdo — Tomáš Jelen (@Tomas_Jelen) 24. listopadu 2017

Rychlost systému

Novou žádost o Babišovo a Faltýnkovo vydání k trestnímu stíhání kvůli případu dotace na výstavbu farmy Čapí hnízdo doručila policie do sněmovny v úterý. Bylo to ještě v době, kdy dolní komora neměla ustaven mandátový a imunitní výbor ani zvoleného předsedu. Výbor plnohodnotně vznikl ve středu, ve stejný den poslanci zvolili Vondráčka do čela sněmovny.

Babiš postup policie očekával, zkritizoval jeho rychlost. Podle něj ukazuje na to, že jde o čistě politickou kauzu a že z něj má korupční systém ohromný strach.

Sněmovna oba poslance vydala ke stíhání letos v září, v minulém volebním období. Poté, co Babiš a Faltýnek obhájili poslanecký mandát v říjnových volbách, nabyli v plném rozsahu imunitu a jejich trestní stíhání bylo přerušeno. O vydání k stíhání proto nyní bude muset znovu rozhodnout sněmovna v novém složení. Pokud by poslance nevydala, policie by případně mohla pokračovat v jejich stíhání až potom, co by jim mandáty skončily.

Policie obvinila vedle Babiše a Faltýnka kvůli 50milionové dotaci dalších devět lidí včetně Moniky Babišové. Babiš je podezřelý z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnka policie podezírá z dotačního podvodu.