Volby nerozhodnou lidé na náměstích. Těch, kteří zůstali doma, je mnohem víc, upozorňuje sociolog

„Teď se hraje především o nevoliče a o ty, kteří v prvním kole volili jiné kandidáty," říká pár dní před druhým kolem prezidentských voleb sociolog Tomáš Kostelecký. „Voliči skoro nikdy neposlouchají doporučení kandidátů, které volili v prvním kole, mají svůj rozum. Ale přece jen nějaký vliv tato doporučení mají. A výzkumy z minulého týdne ukazují, že většina voličů Danuše Nerudové, Marka Hilšera a Pavla Fischera se kloní k Petru Pavlovi." Praha 22:30 23. ledna 2023

Andrej Babiš naopak podle Kosteleckého může spoléhat na hlasy voličů SPD a jejich kandidáta v prvním kole Jaroslava Baštu.

„Především se ale snaží mobilizovat nevoliče, tam má relativně největší potenciál. Nesmíme zapomenut, že pořád 32 procent lidí s volebním právem nehlasovalo. Tam je velký potenciál zvýšit účast,“ usuzuje Kostelecký, zástupce ředitele Sociologického ústavu Akademie věd, v pořadu Jak to vidí... na Dvojce.

To, že pro Babiše v prvním kole nehlasovalo asi 160 tisíc někdejších voličů hnutí ANO, podle Kosteleckého není tak neobvyklé:

„Lidé mají různé motivy, proč pro někoho hlasují v parlamentních volbách. Pro prezidentské volby se mohou řídit jinými pravidly, protože to jsou jiné volby. Pro mě je vcelku pochopitelné, že volí jinak.“

Kdo získá velká města

V Praze byla v prvním kole voleb podle sociologa trochu menší účast, než by se dalo očekávat podle toho, kolik lidí volilo v předchozách volbách do sněmovny.

„Je docela dobře možné, že to bylo proto, že v prvním kole bylo jasné, že žádný ze tří favoritů nedostane přes 50 procent hlasů a že bude ještě druhé kolo. Tak si možná někteří oddechli od voleb a nešli hlasovat. A možná přijdou ve druhém kole, ale to nikdo teď úplně přesně neví,“ uznává Kostelecký.

Voliči nepřišli ani v dalších velkých městech, ukázala analýza serveru iROZHLAS.

„V regionech jako Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj nebo Karlovarský kraj, kde Andrej Babiš měl větší podporu než Petr Pavel, byla volební účast obecně nižší než v jiných krajích. Je tam tedy potenciál ji zvýšit. Teď opravdu půjde o to, komu se podaří mobilizovat více možných příznivců,“ vysvětluje Kostelecký.

„Na to, kolik lidí je na náměstí, bych se tak úplně nekoukal, nejde totiž o reprezentativní vzorek. “

Svou roli pak sehraje i řada dalších socioekonomických faktorů jako třeba věk nebo příjem. Andrej Babiš v prvním kole uspěl v regionech s vysokou mírou exekucí a chudoby. Minulý týden ale v Ústí nad Labem vítalo plně zaplněné náměstí naopak Petra Pavla.

„Na to, kolik lidí je na náměstí, bych se tak úplně nekoukal, nejde totiž o reprezentativní vzorek. Jsou to totiž aktivní lidé a ano, vypadá to působivě, když kvůli kandidátovi jsou lidé ochotní nějakm přijít a čekat na něj v zimě. Ale kdo půjde reálně k volbách, to se na náměstí úplně nepozná, a doma zůstalo mnoho dalších lidí a těch je mnohem víc,“ upozorňuje Kostelecký.

Lidé volí stejně

Ostrá kampaň jednoho kandidáta má podle sociologa odradit od toho, aby přišli k volbám, voliče druhého kandidáta. „Ale nemyslím, že by to takhle jednoduše fungovalo. Může se to minout účinkem a někoho sice odradit, ale někoho jiného zase mobilizovat.“

Voliči podle něj příliš nemění způsoby, jak hlasují. „Z našich dlouhodobých výzkumů vidíme, že lidé někdy mění strany nebo osobnosti, které volí, ale nemění tak často svoje základní hodnotové orientace,“ upozorňuje.

„Takže vidíme docela velkou kontinuitu už od 90. let, kdy se vytvořily vzorce chování, které jsou do jisté míry dané ekonomickým postavením lidí. Ten, kdo vydělává hodně peněz, slyší na to, že mu někdo sníží daně. Kdo se bojí, že by ho mohli propustit a má problém zaplatit bydlení, slyší na to, když mu někdo slíbí, že mu pomůže,“ shrnuje Kostelecký.

Stejně tak se lidé dlouhodobě rozhodují podle svých hodnot, například vztahu k víře a tradicím. „Před půl rokem bych netušil, že uvidím Babiše, jak chodí po Praze a ukazuje lidem, že v kapse nosí sošku Jezulátka,“ uzavírá Tomáš Kostelecký.

