Komentátor: Rozhodne, jestli Babiš najde partnery ochotné hrát králíčky fascinované kobrou

Současný premiér Andrej Babiš (ANO) je podle posledního průzkumu agentury Median nejpřijatelnějším kandidátem na premiéra. Bude skutečně šéf hnutí ANO tím, kdo dostane po volbách první šanci na sestavení nové vlády? „Hodně překvapuje to, že Babiš je po osmi letech takto silný. Za posledních třicet let to v zásadě bylo tak, že politik se tou dobou už okoukal,“ všímá si Daniel Kaiser, komentátor serveru Echo24.

