Babišova vláda? 'Nabízí spolupráce s SPD, KSČM a ČSSD,' odhaduje Kalousek

Miroslav Kalousek nebude obhajovat funkci předsedy TOP 09 na listopadovém stranickém sněmu. Z vysoké politiky ale neutíká, pouze chce uvolnit cestu k integraci nelevicových demokratických stran, jak řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Podle něj je totiž nezbytné zformovat opozici, která by byla akceschopná a neroztříštěná.

V TOP 09 se nyní připravují na analýzu volebního neúspěchu – strana, která může být ráda, že se dostala do sněmovny, původně počítala s lepším výsledkem. „Určitě je spousta lidí, kteří volili TOP 09 jenom kvůli mně, a určitě budou lidé, kteří kvůli mně TOP 09 nevolili,“ přiznává.

Ve straně také vidí hned několik osobností, které nejsou schopné stát se plnohodnotnými lídry hned, ale mají obrovský potenciál. Přihlášku do TOP 09 podal europoslanec Jiří Pospíšil, a v té souvislosti se objevily spekulace o jeho kandidatuře. Tu by mu ale Miroslav Kalousek nedoporučil.

„On má stejný problém jako já – jeden z hlavních důvodů, proč nekandiduji je, že mám své limity ze svého bývalého působení v KDU-ČSL, některé hořkosti tam přetrvávají a nechci, aby překážely diskuzi o integraci. Jiří Pospíšil je na tom z tohoto hlediska stejně jako já, byl místopředsedou ODS,“ podotýká.

Žádná dobrá varianta

Do budoucna je podle něj důležité to, jak bude akceschopná a věrohodná opozice, která by měla být schopná převzít moc. Přál by si také, aby se postupně dospělo k tomu, že subjekty schopné dohody budou kandidovat na jedné kandidátce. Jmenuje v té souvislosti STAN, lidovce a TOP 09. „To, čemu v následujících měsících budeme čelit, je snaha o demontáž parlamentní demokracie, zestátnění veřejnoprávních médií,“ varuje.

Andrej Babiš má podle Kalouska více možností dát dohromady sto a více hlasů. Končící předseda TOP 09 zmínil například pomoc SPD, komunistů a sociální demokracie.

„To je dostatečný počet na to, abych mohl odhadnout, že Andrej Babiš bude vládnout jako premiér, kolem sebe bude mít několik těchto subjektů, kteří ho buď budou podporovat z Poslanecké sněmovny, nebo vstoupí přímo do vlády,“ uzavírá s tím, že nevidí pro Českou republiku žádnou dobrou variantu, právě proto tady musí být silná a věrohodná opozice.

