Barrandov pozval Ovčáčka na debatu prezidentských kandidátů. Také pošlu mluvčího, reaguje Drahoš

Komerční televize Barrandov chystá předvolební debatu prezidentských kandidátů. Místo současného prezidenta Miloše Zemana ale pozvala pouze jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka. Na svém facebookovém profilu to zveřejnil další kandidát Jiří Drahoš a zároveň dodal, že v takovém případě se debaty nezúčastní. S tím souhlasí i většina dalších kandidátů, oproti tomu Michal Horáček prohlásil, že debatovat přijde. Praha 18:34 28. prosince 2017

„V debatě prezidentských kandidátů 2. 1. na TV Barrandov má Miloše Zemana zastoupit jeho tiskový mluvčí. Účast na takové diskusi považuji za zbytečnou,“ napsal Drahoš na Facebooku.

Bývalý předseda Akademie věd zároveň dodal, že je připraven diskutovat se všemi kandidáty na prezidenta a pokud televize bude na Ovčáčkovi trvat, je připraven do diskuse vyslat svého mluvčího.

Mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček se proti Drahošovu příspěvku na svém Twitteru ohradil s tím, že není žádný záskok, ale do debaty byl pozván rovnou on.

Drahoše se ale zastal například další z kandidátů lékař Marek Hilšer. „S Ovčáčkem diskutovat nebudu. Má to být diskuze kandidátů, ne podržtašek. Jestliže na to Miloš Zeman nemá, ať to řekne voličům otevřeně a nehraje s nimi nečestnou hru,“ napsal rovněž na svém twitterovém účtu.

S Ovčáčkem @PREZIDENTmluvci diskutovat nebudu. Má to být diskuse kandidátů, ne podržtašek. Jestliže na to @MZemanOficialni už fyzicky nemá, ať to řekne voličům otevřeně a nehraje s nimi nečestnou hru.@novinkycz @TBarrandov #SrdceNaHrad @JaromirSoukup https://t.co/qlGJgRe7f5 — Marek Hilšer (@MarekHilser) 28. prosince 2017

Podle serveru Aktuálně.cz účast odmítl i bývalý diplomat Pavel Fischer. Stejně tak se debaty nezúčastní ani bývalý předseda vlády Mirek Topolánek. „Pan Ovčáček se sice chová jako viceprezident či úřadující prezident, já ale kandiduji proti Miloši Zemanovi na funkci prezidenta. Kdybych se ucházel o funkci viceprezidenta, rád se Jiřím Ovčáčkem v duelu utkám. Miloši vylez! Neschovávej se za Ovčáčka. Chovej se jako prezident vykonávající plnohodnotně svůj úřad,“ uvedl.

Jediným, kdo se tak veřejně k účasti na debatě TV Barrandov přihlásil, byl Michal Horáček. Ten podle svých slov váhal, zda nabídku přijmout.

„Nechodím pouze tam, kde je to pro mě příjemné. Kandidát na prezidenta musí za své postoje, zásady a vize bojovat všude. Uvítal bych, kdyby se Miloš Zeman se mnou utkal osobně. Chápu však, že už toho není schopen. A že místo sebe vysílá svého „viceprezidenta”, uvedl na Facebooku.