Bartoš: Zeman nám v Lánech doporučil, abychom se účastnili v Babišově vládě. Budeme ale v opozici

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek doporučil Pirátům, aby se účastnili na vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Po schůzce v Lánech to řekl předseda strany Ivan Bartoš. Podle něj Zemanovi vysvětlili, proč půjdou do opozice. Společně se bavili ale například i o programu Pirátů. Praha 15:58 2. listopadu 2017

„Probrali jsme řadu témat, samozřejmě hlavní byla otázka povolebního uspořádání Poslanecké sněmovny. Pan prezident zopakoval své doporučení, aby se Piráti účastnili na vládě Andreje Babiše. Představili jsme naši strategii a vysvětlili mu důvody, proč Piráti po těchto volbách skončí v opozici,“ řekl předseda Pirátů po jednání v Lánech.

Dodal, že s prezidentem řešili i program jeho strany. Probírali prý také návrh na přímou volbu hejtmanů, starostů a primátorů – v této otázce se s prezidentem v některých parametrech názorově rozchází.

Oba politici také mluvili o kauzách, které hýbají Českem. Miloše Zemana podle Ivana Bartoše zajímalo, proč byla promlčena kauza opencard, na které Piráti pracovali. Bavili se rovněž o kauze OKD.

Otázka předčasných voleb

Jednání prezidenta s Piráty trvalo přibližně hodinu a půl. Řeč podle Bartoše přišla i na dosavadní politické působení jeho strany a na plány do budoucna.

Prezident se Bartoše ptal i na to, zda by Piráti uvítali možnost předčasných voleb. „My bychom samozřejmě tuto situaci neuvítali, je to zatěžující pro občany i státní rozpočet. Ale kdyby zde byla patová situace, samozřejmě nechceme, aby fungovala nějaká nekonečná vláda odborníků. Žádoucí je, aby vláda v České republice měla důvěru Poslanecké sněmovny,“ uvedl Bartoš.