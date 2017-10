Bělobrádek dá funkci k dispozici, tvrdí Mihola. Není můj mluvčí, oponuje předseda lidovců

Podle Miholy lidovci dobře splnili program. „Stojím si za tím, že jsme dobře fungovali ve vládě. Vidím problém především v mediálně stránce a v tom umět prodat to, co se skutečně odpracovalo,“ řekl Mihola. Členové se musejí vyjádřit k analýze a říct, jak výsledek a situaci vnímají, dodal. „Určitě budou znít i kritické názory, ale záleží na spolustranících, jak se k věci postaví,“ uvedl. Sám by nejprve analyzoval situaci.

Když vzplane vlna

Juránek novinářům v Brně řekl, že sjezd by mohl být na jaře příštího roku. Lidovci měli sjezd letos v květnu, bývá jednou za dva roky. Na sjezdu by se mohlo řešit i vedení.

„Nejsem pro to, aby předseda odstupoval. Pokud si řekne o důvěru, dám mu ji, ale do mimořádného sjezdu. Věci se musí řešit ne ze dne na den, když vzplane vlna, ale musí se řešit po úvaze,“ řekl Juránek. Podle něj by si strana měla udělat analýzu.

„Měli bychom analyzovat, co jsme udělali špatně, co jsme udělat mohli a co jsme neudělali, a vyvodit z toho důsledky. Během čtyř let se musí strana výrazně změnit a být srozumitelná vůči lidem,“ dodal Juránek.

Podle dalšího poslance, Jiřího Miholy v pátek na celostátní konferenci @kducsl nabídne @PavelBelobradek svou funkci k dispozici. pic.twitter.com/9AzfITH2wt — Tereza Kadrnožková (@TKadrnozkova) 23. října 2017

Neřekl ani, zda by měla jít KDU-ČSL do koalice, nebo do opozice. „Zcela určitě bych ale neusiloval o to, abychom byli v koalici, pokud nebudeme osloveni,“ dodal Juránek.

Předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš poslal všem uskupením, které se dostaly do Poslanecké sněmovny, zprávu s žádostí o schůzku.