Bendl byl jedním z nejpracovitějších poslanců, říká Fiala a volá po změnách v organizaci voleb

Je to závazek vůči těm, kteří našli moje jméno na druhé straně lístku, říká nový poslanec Kupka

„Pokusím se zhostit mandátu co nejlépe. Je to i závazek vůči lidem, kteří našli moje jméno na druhé straně volebního lístku,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus nový poslanec Martin Kupka z ODS.