Bezpečnost? To nás vůbec nenapadlo do programu dát, říká Roud ze strany Voluntia
Český rozhlas zve k rozhovoru lídry všech politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v letošních sněmovních volbách. Cílem je v 15 minutách představit volební program a priority, které chce dané uskupení v případě úspěchu prosazovat. O pořadí kandidátů rozhodl los. Pátým hostem byl lídr strany Voluntia ve sněmovních volbách Tomáš Roud, který vede kandidátku ve Středočeském kraji.
Na úvod vás poprosím stručně o maximálně tři hlavní priority, se kterými kandidujete v letošních sněmovních volbách. Které to jsou?
Politická strana Voluntia byla založena jako nová alternativa pro pravicově smýšlející voliče. A my máme taková tři hlavní hesla. Chtěli bychom zastavit stát, chtěli bychom zastavět stát a chtěli bychom zeštíhlit stát.
To znamená, že bychom chtěli, aby lidé měli mnohem více času na práci a na podnikání a řešili mnohem méně razítka a regulace. Chtěli bychom snížit státní dotace a slučovat ministerstva.
Když se na záměry podíváme detailněji, píšete na svém webu o rozpočtové zodpovědnosti. Uvádíte konkrétně, že naše ekonomika potřebuje méně politiků a více prostoru pro práci a podnikání. Jak si představujete méně politiků?
Představujeme si to tak, aby politici nemluvili do každodenního života každého člověka. Jestliže někdo chce mít v zaměstnání výpovědní lhůtu jenom měsíc, někdo chce podnikat, aby mohl podnikat snadno, tak aby nepřicházeli politici a neházeli do toho vidle.
Třeba podnikatelé podle posledního průzkumu musejí až 400 hodin ročně věnovat administrativě vůči státu. To jsou, upřímně, dva měsíce práce, které nám utíkají na produktivitě.
Takže to méně politiků je myšleno jako méně činnosti politiků nebo výsledků činnosti, ne menší počet politiků.
Ne, to určitě ne. Nemysleli jsme to tak, že bychom chtěli, aby v Poslanecké sněmovně bylo třeba jenom 20 lidí. To určitě ne.
Ptám se na to proto, že přece jenom u některých politiků chcete, aby jich bylo méně. Navrhujete zrušení čtyř ministerstev. V programu tu čtveřici nemáte vyjmenovanou, tak která ministerstva byste zrušili?
Neudělali bychom to, že bychom je vyloženě zrušili, my bychom je chtěli sloučit. Chtěli bychom třeba sloučit ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí pod ministerstvo venkova. Připadá nám, že tato dvě ministerstva dost často dělají agendy, které se navzájem kříží a někdy jdou i proti sobě. A proto bychom chtěli zefektivnit tu státní správu a tato ministerstva slučovat, protože v poslední době se nám ministerstva velice množí.
To je tedy jeden případ. Která další tři byste sloučili?
Chtěli bychom sloučit ministerstvo kultury, ministerstvo školství a ministerstvo pro místní rozvoj a chtěli bychom sloučit ministerstvo dopravy a ministerstvo průmyslu a obchodu, protože tam se také kříží agendy.
Škrtání národních dotací
Píšete, že zrušíte dotace. Ale dodáváte, že výjimku bude mít základní veřejné financování služeb, které stát skutečně musí zajistit. Co to je?
Je to na diskusi ohledně toho, které věci jsou strašně moc potřeba a které potřeba nejsou. Připadá nám divný princip, že zvedneme daně, abychom mohli někomu jinému dávat větší dotace.
Raději bychom chtěli jít cestou, kdy se daně budou snižovat, a zároveň se tím budou snižovat i dotace, protože občané vědí mnohem lépe, za co utratit své peníze než byrokrat.
To znamená, že v tuto chvíli nemáte jasno, které dotace byste zrušili, a naopak, kde byste tu státní podporu nechali? Před chvílí jste říkal, že by se o tom diskutovalo.
Ano, umíme si představit, že bychom škrtli veškeré národní dotace, které jdou kolikrát i velkým podnikům, které je vůbec nepotřebují.
Pardon, veškeré národní dotace, třeba i pro mládežnický sport?
Je zajímavé, že když mluvím o dotacích, tak každého hnedka napadne mládežnický sport. Ne, tam by to nebylo.
Protože to jsou národní dotace.
Ano, samozřejmě, jsme tady zvyklí fungovat nějakou dobu systémem právě těchto dotací. Přes dotace funguje sport, přes dotace fungují školy, přes dotace funguje zdravotnictví, zemědělství. A celý tento veliký aparát z hlediska toho zvyku už funguje několik let, možná desítek let. A my si uvědomujeme, že kdybychom to chtěli změnit ze dne na den, tak to není možné, a proto chceme postupně snižovat daně a snižovat dotace.
To znamená, výhledově byste chtěli změnit i to financování sportu? To znamená, výhledově třeba škrtnout i sportovní dotace?
Chtěli bychom, aby rodiče, kteří dávají svoje děti na sporty, aby jim stát nebral z výplaty dvě třetiny na daních a pojištění, na těch povinných odvodech, a aby na základě toho měli bez problémů na zaplacení sportovních, případně jiných kroužků pro svoje děti.
Propuštění z práce
Už jste se dotkl další věci, kterou slibujete, a sice změnu zákoníku práce. Píšete, že by měl umožňovat volnější pracovní vztahy. Znamená to, že byste chtěli, aby zaměstnavatel mohl kdykoliv propustit jakéhokoliv zaměstnance i bez udání důvodu?
Hlavně bychom chtěli, aby byl zákoník práce flexibilnější, aby lidé, kteří chtějí třeba dříve ukončit zaměstnání, než je ta státem daná výpovědní lhůta, tak aby se mohli třeba odstěhovat, protože si našli levnější byt.
Omlouvám se, ale pořád se mohou se zaměstnavatelem dohodnout.
To je právě ono. Mohou se dohodnout, ale v okamžiku, kdy je výpovědní lhůta od státu nastavena tak, že to musí být měsíc, musí to být dva, musí to být tři v různých případech, tak potom jsou na to nejen zaměstnanci, ale i zaměstnavatelé zvyklí a nejsou spíše zvyklí na to se dohodnout.
A my bychom chtěli, aby vztahy - jak mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, tak i mezi lidmi - aby byly mnohem více dobrovolné.
Na druhou stranu nedává ta výpovědní doba větší jistotu, ať už zaměstnavateli nebo zaměstnanci? Ví, že minimálně dva měsíce toho zaměstnance bude mít, když se na to podíváme z pohledu zaměstnavatele, nebo z druhé strany, že minimálně dva měsíce budu mít práci a budu dostávat plat.
Řekněme si upřímně, když se zaměstnavatel chce zbavit nějakého zaměstnance, tak tohle je to poslední, co by ho zastavilo. A proto my bychom chtěli spíše větší flexibilitu i pro zaměstnance, aby měli možnost si dohodnout třeba vyšší odstupné, jiné výpovědní lhůty, případně jiné benefity, které zákon dnes nedovoluje. Politici pořád chtějí někoho chránit, vychovávat a říkat, co by kdo měl nebo neměl dělat.
Když mluvíme a ještě budeme mluvit o vašich programových záměrech, máte jasno, se kterými stranami, hnutími nebo koalicemi byste v případě zvolení do Sněmovny chtěli spolupracovat? A naopak, se kterými za žádných okolností byste spolupracovat nechtěli?
Myslím, že třeba s hnutím Stačilo! máme asi nulovou shodu, protože my jsme jasně pro setrvání v NATO nebo v Evropské unii. Pro nás je hodně důležité, aby to byly demokratické strany, aby to byly strany, které myslí tak, že Česká republika patří na západ a abychom prosazovali náš program.
Jestliže budeme moct prosadit jednodušší zakládání alternativních škol nebo snížení daní - ať to bude se Spolu nebo s ANO nebo nějakou jinou stranou - tak to je pro nás mnohem důležitější, než jestli to budou poslanci této nebo tamté strany.
Chybějící téma bezpečnosti
V programových prioritách, které máte na vašem webu, jsem nenašel téma bezpečnosti, ať už vnitřní, nebo vnější, znamená to, že to pro vás není důležité téma? S vědomím, že několik set kilometrů od českých hranic pokračuje čtvrtým rokem válka, že nad Polsko v noci na dnešek (na středu) přiletěly cizí drony.
Pro nás je členství České republiky v NATO tak zásadní a klíčová věc, že nás vůbec nenapadlo to do toho programu dávat, protože jestliže někoho napadne, že by Česká republika mohla odejít z NATO, tak je to naprostý nesmysl.
Sám jsem šest let sloužil v armádě, a proto je pro mě naprosto jasné, že Česká republika je integrovaná v NATO. Tak nám nepřipadalo vůbec podstatné to tam psát, protože to nad slunce jasnější.
Jedna věc je členství v NATO, druhá věc je třeba podpora nebo nepodpora Ukrajiny. Jak byste se stavěli k podpoře Ukrajiny?
Pro nás je hodně důležité, aby podpora Ukrajiny fungovala dál a aby fungovala klidně i lépe než teď, kdy se třeba stalo, že český premiér v poslední době nepřistoupil na pomoc Ukrajině, která tam byla z hlediska dodávek.
Chtěli bychom třeba, aby česká politická reprezentace se více angažovala v tom, aby u nás nebylo 94 procent ruského plynu, abychom se od ruské ropy odstřihli mnohem dříve, protože státy Evropské unie na jedné straně pomáhají Ukrajině, ale na druhé straně pomáhají posílat do Ruska obrovské peníze za ropu a plyn. A pomáhají Rusku válku financovat.
Pokračovali byste v české muniční iniciativě?
Určitě, pokračovali bychom v české muniční iniciativě. Je to vynikající věc a myslíme si, že výdaje na obranu by se měly zvednout. Souhlasili bychom se zvednutím výdajů na obranu, ale chtěli bychom, aby to bylo na obranu. Aby to nebylo tak, že je to jenom navýšení rozpočtu ministerstva obrany, ale aby výdaje šly na obranu a ne na předražené kuchyně od bývalých členů ODS.
Co to znamená, aby ty výdaje šly na obranu? Co všechno do toho zahrnujete?
Chtěli bychom, aby třeba vojáci měli zajímavé platy, aby to přilákalo další lidi do armády, abychom neměli jenom dvacetitisícovou armádu - myslím, že 24 tisíc, jestli se nepletu - ale aby se třeba armáda mohla i zvětšit, aby mohly být nové jednotky, aby byly dobře vybavené, ale aby byly vybavené tak, že to je z hlediska obrany a zároveň za správnou cenu, aby tam nebyly předražené armádní zakázky.
Podpořili byste zvyšování výdajů na obranu na pět procent HDP, o kterých se diskutuje, nebo na kolik procent HDP?
Myslím, že pět procent HDP je dobrý plán. Na základě několika let. Určitě teď Česká republika není schopná dodržet pět procent, třeba od příštího roku, protože třeba i armáda má trošku problémy najít věci, za které by peníze dala. To znamená, že připravit všechny takovéto projekty, to trvá roky. A určitě chceme zvyšovat.
V programu slibujete důchodovou reformu. Píšete, že chcete posílit dlouhodobé spoření na důchod, daňové úlevy pro investice do soukromých penzijních fondů. Znamená to, že ruku v ruce s tím byste snižovali nebo omezovali klasické státní důchody, tedy ten tzv. první pilíř?
Chtěli bychom zachovat důchody tak, jak jsou teď, protože nám připadá nefér, aby lidé, kteří celý život platili sociální pojištění, tak teď byli kráceni na důchodech.
Chtěli bychom spíše zvýšit možnost lidí investovat si na důchod a odkládat si nějakou částku, podobně jako vláda teď udělala ten dlouhodobý investiční produkt, akorát že těch 48 tisíc ročně je relativně málo k tomu, aby to člověka zajistilo na důchod. Chtěli bychom tuto daňovou výhodu zvýšit až na roční minimální mzdu, aby si tam opravdu lidé mohli naspořit, mohli investovat a mít kvalitní důchod.
Legalizace psychedelik
V programu máte také konec války proti psychotropním látkám. Které látky byste legalizovali?
Chtěli bychom legalizovat psychedelika a marihuanu. Protože pro nás je úplně nesmyslné, když státy už i v Evropské unii postupně uvolňují tyto látky a u nás z důvodu nějakého strachu nebo nějakého konzervatismu dochází k tomu, že Česká republika pořád stíhá mladé lidi, kteří mají u sebe trochu trávy.
Další drogy, heroin, kokain a tak dále?
To vůbec není na pořadu dne. Samozřejmě je zajímavé, že třeba ve Švýcarsku si můžete koupit heroin v lékárně na předpis. Ale myslím, že tak daleko nejsme.
Nechtěli bychom udělat to, že teď najednou zaplavíme všechny ulice drogami a podobně. Myslím, že je důležité postupné změny a postupné kroky, abychom viděli, jak se ta politika tomu přizpůsobí a jak se přizpůsobí lidé. Důležitý je, že ta prohibice nefunguje, říká to i národní drogový koordinátor vlády. A je potřeba spíše zavést edukaci, aby lidé neměli strach, ale spíše věděli, jak to funguje.
Myslíte bývalého protidrogového koordinátora.
Aha, pardon, bývalého.
Poslední věc, abychom stihli skončit včas. Odstátnění manželství. Jak si to představujete? Ž místo na úřad budu manželství uzavírat u notáře, kdy podepíšu smlouvu?
Představujeme si to podobně, jako když se vám narodí dítě, tak také nepotřebujete povolení od státu, jestli můžete dítě mít. Ale když se vám dítě narodí, tak vy jenom na matrice zaevidujete to, že se dítě narodilo.
To znamená, že bych to někde zaevidoval?
Přesně tak, že by tam byla ta evidence. Ale podle nás stát nemá určovat, kdo s kým, kdo s kým ne. To má být v gesci těch lidí.
