Blažek kvůli bitcoinům, Balaštíková kvůli psovi. Sněmovní mandát neobhajuje téměř pětina poslanců

Sněmovní mandát v říjnových volbách neobhajuje téměř pětina nynějších poslanců. Nejvíce jich je z koaličního klubu KDU-ČSL. O přízeň voličů však nebude bojovat například ani předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová nebo někdejší ministr školství Petr Gazdík (STAN). Jen z opoziční frakce SPD se o místo v dolní komoře ucházejí všichni její členové. Vyplývá to z rozboru kandidátních listin zveřejněných na volebním serveru.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Poslanecká sněmovna

Na kandidátkách do letošních sněmovních voleb nefiguruje 32 ze současných 200 poslanců (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na kandidátkách nefiguruje podle rozboru 32 ze současných 200 poslanců. Poměrně v porovnání s dalšími frakcemi, ale i absolutně nejvíce jich je v lidoveckém klubu, když z 22 členů nekandiduje deset.

Víte, koho volíte? SPD a Piráti mají jasnou převahu, kandidátka Stačilo! je ale ‚jen‘ z půlky komunistická

Číst článek

Naopak z frakce SPD chce znovu do Sněmovny všech 20 poslanců, byť Jiří Kobza už jako nestraník za hnutí Stačilo! vedené komunisty. Podle informací dostupných z kandidátek jde také o jediný takový přestup v letošních sněmovních volbách.

Končí Blažek i Balaštíková

Z pětatřicetičlenného nejsilnějšího vládního klubu ODS neobhajuje mandát podle rozboru trojice poslanců včetně bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který odešel z čela úřadu v květnu kvůli takzvané bitcoinové kauze a oznámil, že do Sněmovny už kandidovat nebude.

Z největší opoziční frakce ANO, která má 71 členů, se v novém volebním období v dolní komoře zcela jistě neobjeví šest nynějších zákonodárců.

Patří k nim i Margita Balaštíková, kterou nechalo hnutí z kandidátky vyškrtnout, protože se podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy údajně snažila poškodit firmu bývalého manžela a chtěla si objednat zabití psa jeho nové partnerky.

Padne rekord? Po volbách hrozí Sněmovna přeplněná stranami. ‚Potenciál pro konflikty,‘ varuje politolog

Číst článek

O poslanecký mandát se znovu neuchází ani sedm z 33 členů koaličního klubu STAN. Z dalšího vládního klubu TOP 09, jenž čítá 14 zákonodárců, nebudou ve Sněmovně v příštím volebním období čtyři z nich.

Figuruje mezi nimi i předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová, která oznámila v polovině února odchod z vysoké politiky kvůli zdravotním důvodům.

Na kandidátkách opozičních Pirátů není z nynější čtveřice pirátských poslanců Klára Kocmanová. Nekandiduje rovněž nezařazený poslanec Ivo Vondrák (dříve ANO).

‚Snaha odpočinout si‘

Kocmanová, ale také Martina Ochodnická (TOP 09) a Marie Jílková (KDU-ČSL) ohlásily konec ve Sněmovně už dříve kvůli tomu, že podle nich není možné sladit poslaneckou práci s běžným životem. Obdobně se vyjádřil také Viktor Vojtko (STAN), podle nějž jde těžko skloubit mandát s rodinou.

Voličská matematika: kam ‚odtekli‘ voliči Spolu, kde může brát ‚vládní‘ tábor a proč jsou jasní outsideři

Číst článek

Z nynějších lidoveckých poslanců nekandiduje ani předseda klubu KDU-ČSL Aleš Dufek. „Těch důvodů je povícero. Primárně asi snaha jedno volební období si odpočinout, protože pozice předsedy klubu KDU-ČSL mne při podmínkách práce ve Sněmovně vyčerpala,“ napsal.

Z lidovců nejsou na kandidátkách také například někdejší stranický šéf Pavel Bělobrádek, protože se chce zabývat krajskou politikou a více se věnovat rodině, a předsedové sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík a sociálního výboru Vít Kaňkovský. Kaňkovský oznámil, že se chce plně věnovat původní profesi lékaře.

Z ODS navíc nebude usilovat o hlasy voličů pražský primátor Bohuslav Svoboda a někdejší předseda vyšetřovací komise k předloňské střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Pavel Kašník.

Na kandidátní listině hnutí STAN pak například nefiguruje šéf rozpočtového výboru Josef Bernard a někdejší ministr školství Petr Gazdík. Gazdík vede jedno ze soukromých pražských gymnázií.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Volby

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme