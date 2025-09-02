Blažek kvůli bitcoinům, Balaštíková kvůli psovi. Sněmovní mandát neobhajuje téměř pětina poslanců
Sněmovní mandát v říjnových volbách neobhajuje téměř pětina nynějších poslanců. Nejvíce jich je z koaličního klubu KDU-ČSL. O přízeň voličů však nebude bojovat například ani předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová nebo někdejší ministr školství Petr Gazdík (STAN). Jen z opoziční frakce SPD se o místo v dolní komoře ucházejí všichni její členové. Vyplývá to z rozboru kandidátních listin zveřejněných na volebním serveru.
Na kandidátkách nefiguruje podle rozboru 32 ze současných 200 poslanců. Poměrně v porovnání s dalšími frakcemi, ale i absolutně nejvíce jich je v lidoveckém klubu, když z 22 členů nekandiduje deset.
Naopak z frakce SPD chce znovu do Sněmovny všech 20 poslanců, byť Jiří Kobza už jako nestraník za hnutí Stačilo! vedené komunisty. Podle informací dostupných z kandidátek jde také o jediný takový přestup v letošních sněmovních volbách.
Končí Blažek i Balaštíková
Z pětatřicetičlenného nejsilnějšího vládního klubu ODS neobhajuje mandát podle rozboru trojice poslanců včetně bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který odešel z čela úřadu v květnu kvůli takzvané bitcoinové kauze a oznámil, že do Sněmovny už kandidovat nebude.
Z největší opoziční frakce ANO, která má 71 členů, se v novém volebním období v dolní komoře zcela jistě neobjeví šest nynějších zákonodárců.
Patří k nim i Margita Balaštíková, kterou nechalo hnutí z kandidátky vyškrtnout, protože se podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy údajně snažila poškodit firmu bývalého manžela a chtěla si objednat zabití psa jeho nové partnerky.
O poslanecký mandát se znovu neuchází ani sedm z 33 členů koaličního klubu STAN. Z dalšího vládního klubu TOP 09, jenž čítá 14 zákonodárců, nebudou ve Sněmovně v příštím volebním období čtyři z nich.
Figuruje mezi nimi i předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová, která oznámila v polovině února odchod z vysoké politiky kvůli zdravotním důvodům.
Na kandidátkách opozičních Pirátů není z nynější čtveřice pirátských poslanců Klára Kocmanová. Nekandiduje rovněž nezařazený poslanec Ivo Vondrák (dříve ANO).
‚Snaha odpočinout si‘
Kocmanová, ale také Martina Ochodnická (TOP 09) a Marie Jílková (KDU-ČSL) ohlásily konec ve Sněmovně už dříve kvůli tomu, že podle nich není možné sladit poslaneckou práci s běžným životem. Obdobně se vyjádřil také Viktor Vojtko (STAN), podle nějž jde těžko skloubit mandát s rodinou.
Z nynějších lidoveckých poslanců nekandiduje ani předseda klubu KDU-ČSL Aleš Dufek. „Těch důvodů je povícero. Primárně asi snaha jedno volební období si odpočinout, protože pozice předsedy klubu KDU-ČSL mne při podmínkách práce ve Sněmovně vyčerpala,“ napsal.
Z lidovců nejsou na kandidátkách také například někdejší stranický šéf Pavel Bělobrádek, protože se chce zabývat krajskou politikou a více se věnovat rodině, a předsedové sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík a sociálního výboru Vít Kaňkovský. Kaňkovský oznámil, že se chce plně věnovat původní profesi lékaře.
Z ODS navíc nebude usilovat o hlasy voličů pražský primátor Bohuslav Svoboda a někdejší předseda vyšetřovací komise k předloňské střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Pavel Kašník.
Na kandidátní listině hnutí STAN pak například nefiguruje šéf rozpočtového výboru Josef Bernard a někdejší ministr školství Petr Gazdík. Gazdík vede jedno ze soukromých pražských gymnázií.