Piráti nejsou nakloněni diskusi, v IT nepřinesli téměř nic, tvrdil před jednáním adept na primátora Svoboda

V Praze v neděli jednalo vedení vítězného uskupení Spolu se zástupci STAN. V pondělí odpoledne se sejde k jednání s Piráty, kteří skončili třetí. „Názorová synchronizace je z mnoha důvodů obtížnější. Je to dané tím, že Pirátská strana je diskusi nenakloněna,“ řekl před jednáním v rozhovoru pro Radiožurnál Bohuslav Svoboda (ODS), lídr vítězného uskupení Spolu. Praha 15:56 26. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednání řídíme my, vzkazuje Bohuslav Svoboda | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už jste avizovali, že chcete o koalici jednat nejprve na půdorysu té vládní, tedy se STAN a Piráty. V neděli po jednání se STAN jste konstatovali, že jste si programově blízko. Jak programově blízko jste si v Praze s Piráty? Když například připomenu zjednodušeně spor auta versus MHD a kola.

Tam pochopitelně ta názorová synchronizace je z mnoha důvodů obtížnější. Je to dané tím, že Pirátská strana je diskusi nenakloněna. Na druhou stranu my s Piráty nemáme žádný problém s dopravou, protože to jediné, co my říkáme, je to, že veškerá doprava si je rovnocenná. Že každý občan má právo jezdit na kole, chodit pěšky, jezdit autem nebo městskou hromadnou dopravou.

Co kromě dopravy vidíte jako další zásadní problém?

Zásadním problémem bude budování okruhu a řešení dopravní situace včetně parkování, tam se nic neudělalo. Tam se od doby, co jsme dostali poslední tunel, neudělali nic a bez tohoto řešení se Praha nepohne a celá řada problémů je na to navázaná.

Piráti už dříve dali najevo, že by rádi udrželi stávající gesce, tedy bydlení, školství, transparentnost, IT. Je to pro vás problém? Je tam něco, co Spolu určitě chce mít pod sebou?

Ten problém je skutečně zajímavý. Já se domnívám, že všechny gesce jsou důležité prostě proto, že Praha musí fungovat jako celek a jejich rozdělování je v tom dohadování věc až úplně poslední. My se musíme dohodnout o principu, o způsobu vedení města.

Když se na tomto dohodneme, můžeme hovořit o tom, kdo bude dělat jakou gesci. A tam to zase zůstává složité, protože každý by měl předložit, že pro tu gesci má zásadní předpoklad. Tedy že ví, co dělat, že má odborné vzdělání nebo tým, který tomu rozumí. Není to o tom, že si někdo řekne: „A tak já něco chci.“

To jsou gesce, které Piráti měli už v tom předcházejícím období, proto si myslím, že asi mají nějaký tým a té věci asi rozumí.

Je to složitější. Sám jsem velmi sázel na to, když se Piráti dostali k vedení města, že se posuneme zásadním způsobem v oblasti IT a elektronické komunikace. A nestalo se téměř nic. Skutečně ty jejich vklady a vědomosti v této oblasti nemají charakter systematický.

Vlastně tomu městu zatím ještě nic nepřinesli. Když se podíváte na portál Pražana, tak tam mizí peníze jako v černé díře. Jedna návštěva portálu stojí rozpočet až dvacet tisíc. To jsou věci, kterým by v IT měli skutečně rozumět.

Tvrdý předvolební boj

Jakou šanci dáváte dohodě? Z toho, co říkáte, mi připadá, že jste poměrně skeptický.

Je vždycky lepší být opatrný a nechat se příjemně překvapit. Samozřejmě že ta jednání budou už mít jiný charakter, protože Spolu má hlasy na to, aby mohlo jednat. A myslím si, že se také mění i přístup všech ostatních stran k tomu, že ta diskuse nebude tak vypjatá. To prostě proto, že se všichni musíme srovnat s tím, jak je rozdaná karta od voličů.

Předvolební boj byl docela tvrdý, a to i osobně. Vy jste se několikrát v debatách tvrdě střetl s primátorem Zdeňkem Hřibem za Piráty. Jak velký toto bude problém pro následující jednání?

Já si nemyslím, že by to byl problém. Osobní výpady, které dělali Piráti, zejména jejich pan primátor, jenom ukazují to, že nemají věcné argumenty. V okamžiku, kdy nemáte sílu věcných argumentů, tak je tendence uchylovat se k osobním výpadům. A na ty si myslím, že už teď čas nebude.

Mě to navíc netrápí. Já jsem samozřejmě zvyklý z medicíny na to, že pacienti jsou velmi různí, někdy velmi složití. A rozumím i tomu, že diskuse s Piráty byla velmi složitá, ale věřím, že se to zásadním způsobem změní v okamžiku, kdy jednání budeme mít možnost řídit a vést my.

V neděli jste řekl, že to, že kandidujete na primátora, je ve Spolu jednoznačně schválené. Žádný jiný náhled na tuto věc není a považujete to všichni v koalici za konečné stanovisko. Znamená to, že to je pro vás takto dané, i kdyby na tom měla skončit jednání o koalici na vládním půdorysu?

Nerozumím, proč by na tom měla skončit jednání.

Jestli je to opravdu nepřekročitelná podmínka?

My jsme v neděli měli první zasedání toho společného klubu, který jsme ustanovili, a tam jsme jednohlasně rozhodli o tom, kdo bude i nadále tím vedoucím elementem. Kdo bude dál pokračovat v tom, aby získal post primátora.

‚Žertovný nápad‘

STAN i Piráti už řekli, že by uvítali koalici, ve které by bylo kromě nich a vás i hnutí Praha sobě Jana Čižinského. Vy jste to označil za žertovný nápad. Co žertovného je na tom mít v Praze širokou koalici, která by zastupovala zájmy co největšího počtu Pražanů?

Žertovný nápad je to v tom, že takové úvahy musí dělat ten, kdo koalici sestavuje. To není o tom, že to bude vyhovovat Pirátům, že Piráti tím získají většinu hlasů v radě. To je o tom, jak rozhodnou vítězové voleb, kteří za tu Prahu ponesou zodpovědnost.

Oni to navrhovali s tím, že si uvědomují, že vy jste nejsilnější uskupení, jak řekli.

Já tomu rozumím, ale dovolil jsem si to komentovat slovy, že mi to jako návrh připadá žertovné, protože v tom návrhu je implicitně obsaženo to, že budou mít většinu.

Před volbami jste často mluvili o kauze Dozimetr, problémech STAN, a dokonce jste i Pirátům vyčítali, že proti tomu nic neudělali, že o tom nevěděli. STAN, se kterým teď jednáte, už tento problém nemá?

STAN skutečně změnil svoji sestavu. V těch jménech není nikdo, kdo by měl nějakou konotaci k této události. Tam samozřejmě pro nás je nepochopitelné, že primátor o té věci nevěděl. Pokud o tom věděl jeho náměstek, dokonce pokud to věděli členové jeho strany, tak mi připadá zvláštní, že to nevěděl primátor.