Brno, Hluk, Most, Horní Věstonice. K soudům dorazily další stížnosti na komunální volby

K brněnskému krajskému soudu dorazily dvě stížnosti v souvislosti s komunálními volbami v Brně. Soud bude řešit i stížnost na volby v Horních Věstonicích na Břeclavsku. Už dříve k soudu dorazila i stížnost na volby v obci Hluk na Uherskohradišťsku. Další podnět soudu podali lidé v souvislosti s volbami v Mostě. Ústecký krajský soud řeší celkem tři stížnosti na volby. Brno/Ústí nad Labem 12:15 15. října 2018

Desetidenní lhůta, v níž lidé mohou zpochybnit u správních soudů zákonný průběh a výsledky komunálních voleb, běží od středy minulého týdne, vyprší tento pátek 19. října.

Soud eviduje jednu stížnost ohledně voleb v Brně, druhou ohledně voleb v Brně a všech městských částech. Mluvčí soudu Eva Angyalossy už dříve uvedla, že soud nesděluje, co je obsahem stížností.

V Brně vyhrálo ANO před ODS, se kterou mohlo mít v zastupitelstvu většinu. Oba partneři ale po dohodě projednávali širší koalici s KDU-ČSL a ČSSD, na které se minulý týden v pondělí dohodli. V úterý nastal zvrat a ODS se dohodla s KDU-ČSL, ČSSD a ještě s Piráty na vytvoření koalice bez ANO. Dohodnutá koalice má 33 mandátů z 55 zastupitelů, během pondělí by měla představit společné memorandum.

V Horních Věstonicích vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů, v sedmičlenném zastupitelstvu získalo pět mandátů. Po jednom mandátu má Změna pro obec a Pro Horní Věstonice.

V Hluku vyhrála KDU-ČSL, která v jednadvacetičlenném zastupitelstvu obsadila sedm pozic. Na druhém místě skončili Hlučané s pěti mandáty, následovala ODS se čtyřmi mandáty. Tři mandáty získali Moravané s podporou ČSSD a nezávislých, dva mandáty KSČM.

V obecních volbách před čtyřmi lety brněnský soud přijal téměř 30 návrhů na neplatnost. Více než 20 stížností směřovalo na volby v Jihomoravském kraji, ostatní byly na volby ve Zlínském kraji a na Vysočině.

Most je zatím bez koalice

V Mostě, v druhém největším městě v Ústeckém kraji, koalice stále není a jednání se příliš neposunula. Zastupitelský klub vítězného hnutí ProMOST v pondělí projedná požadavky Pirátů a Zelených pro Most.

„Dali nám seznam programových požadavků a požadavků na složení rady. Jsou, řekl bych, hodně ambiciózní,“ řekl dosavadní náměstek primátora a předseda hnutí Marek Hrvol. Strana získala 16 mandátů v zastupitelstvu o 45 členech. Do zastupitelstva se dostal také dosavadní koaliční partner ODS se čtyřmi mandáty.

Mezi požadavky nováčků v zastupitelstvu, kteří mají čtyři mandáty, jsou nová výběrová řízení na vedoucí místa všech městských firem a organizací, transparentní výběrová řízení pro všechny, odborníci v komisích, zasedání komisí otevřená občanům, vyřešení problematiky kumulace funkcí či přímý přenos z jednání zastupitelstva online. „Čekáme, jak se vyjádří ProMOST,“ řekl Jan Hrubeš za Piráty a Zelené, kteří v Mostě kandidovali spolu.

Původně Piráti a Zelení předpokládali, že budou jako nováčci čtyři roky v opozici, stali se ale jazýčkem na vahách ve vyjednávání. Po volbách se přitom vymezili vůči Sdružení Mostečané Mostu, které má osm mandátů, a proti komunistům se čtyřmi mandáty.

Druhé hnutí ANO s devíti zastupiteli zatím vyčkává, jak dopadnou jednání vítězného hnutí ProMOST. „My bychom byli schopni splnit požadavky Pirátů a Zelených na devadesát procent,“ řekla Berenika Peštová, která kandidátku ANO do voleb vedla.

ANO, které bylo tři roky v opozici, podle Peštové vítěz voleb nekontaktoval. „Pravděpodobně bychom ale stejně odmítli, protože jsme se proti nim (vládnoucí koalici) vymezili už před volbami a průnik našich programů není téměř žádný,“ uvedla Peštová.

Kromě soudu se volbami v Mostě zabývá také policie, která zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, a to v souvislosti s volebními hesly uskupení Otevřená radnice pro Most, které se do zastupitelstva nedostalo.

Od rozhodnutí soudu musí být svoláno řádné zastupitelstvo do 15 dnů, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno. Podněty ke zpochybnění obecních voleb mohou lidé podávat soudu do 19. října. Ústecký soud opakovaně řeší obdobné stížnosti. Po komunálních volbách před čtyřmi lety na základě nich rozhodl o opakování hlasování v Chomutově a Bílině, předtím se volby opakovaly v Krupce na Teplicku.