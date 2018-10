Veletoče na malých radnicích v Brně: ČSSD odstoupila od smlouvy, ANO vyšachovalo vítězné hnutí

Pozornost se soustředí zejména na vyjednávání ve velkých městech. Neočekávaný zvrat se vyskytl v Brně.

Zástupci ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD v úterý odpoledne na tiskové konferenci oznámili, že vytvoří koalici bez vítěze voleb - hnutí ANO. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš to označil za „megapodraz“ a „neuvěřitelné svinstvo“.

ANO obešlo vítěze

Naplno běží jednání i v jednotlivých brněnských městských částech. Někde už mají o budoucím vedení takzvaných malých radnic jasno, ve většině z 29 městských částí ale zatím není nic jisté.

Na dvou malých radnicích strany rovněž obešly vítěze voleb. V městské části Komín to bylo dokonce hnutí ANO, které vyšachovalo vítězné uskupení Zelená pro Komín se současnou starostkou Miladou Blatnou. To vyhrálo opravdu drtivě – získalo téměř 42 %, tedy osm zastupitelů. Druhé ANO dosáhlo na polovinu.

ANO se nakonec dohodlo s třetí ODS s podporou Svobodných, čtvrtými lidovci a s pátým uskupením Komín pro děti a sportovce. A už podepsaly koaliční smlouvu. Starostkou bude Kateřina Jarošová z hnutí ANO.

Jazýček na vahách

„Začali jsme vyjednávat s ostatními partnery, kde jsme našli shodu. V pětičlenné radě máme rozložení dva hlasy pro ANO, dva hlasy pro ODS a jeden hlas pro KDU-ČSL. Je to podle mandátů. A chtěli jsme tam opravdu ten jazýček na vahách, proto jsme do rady přizvali i KDU-ČSL, aby tam byly tři strany,“ řekla Českému rozhlasu Brno současná místostarostka Kateřina Jarošová.

V části Brno-Černovice zase vyhrálo uskupení Společně pro Černovice, když posbíralo přes 31 % hlasů. Získalo sedm zastupitelů, o čtyři více než druhá sociální demokracie. Ani to ovšem nestačilo k ovládnutí radnice.

S ČSSD a lidovci se dohodli na programových prioritách, rozdělení kompetencí a budoucím starostovi, kterým měl být Ladislav Kotík (Společně pro Černovice).

V neděli podepsali koaliční smlouvu. Hned druhý den ale bylo všechno jinak, protože ČSSD se proti vítězi spojila s dalšími stranami.

Velká radnice má přednost

V největší brněnské městské části - v Brně-středu – zatím žádná dohoda nevznikla. Je to do určité míry dané tím, že za vítěznou ODS vyjednávají stejní lidé jako o koalici na magistrátu, tedy Markéta Vaňková a Robert Kerndl. A jednání na velké radnici mají pochopitelně přednost.

ODS získala v Brně-středu 13 mandátů, druhé hnutí ANO 10. V 45členném zastupitelstvu by tak tyto dvě strany utvořily křehkou většinu.

Čistě matematicky by ale obě uskupení mohla utvořit koalici také s lidovci, Piráty, Žít Brno a Zelenými. Dohoda s SPD Tomia Okamury, jež má tři mandáty, je nepravděpodobná.

Lídr hnutí ANO, bývalý starosta za Žít Brno Martin Landa, Českému rozhlasu Brno řekl, že jejich hnutí jedná pouze s vítězem voleb.

Nově zvolení zastupitelé za ODS se podle jednoho z nich, Jana Mandáta, sejdou ve středu večer. „Určitě to není podle mě definitivně dojednané. Není to tak, že by náš klub zastupitelů něco schválil,“ vysvětlil.

Hotovo v Brně-severu, v Líšni i v Králově Poli

Z větších městských částí je koalice dohodnuta třeba v Králově Poli. Tam povládnou vítězné ANO s ODS a KDU-ČSL. V čele radnice tak zůstane starostka Karin Karasová z hnutí ANO. Koalice má 16 mandátů z celkových 30.

V opozici skončí Piráti, KSČM, Královopolští patrioti, Zelená pro Královo Pole, ČSSD a bývalá koaliční strana TOP 09. Další člen předchozí koalice Zelení se do zastupitelstva vůbec nedostali.

V Brně-severu vznikla koalice vítězného hnutí Sever otevřený lidem (SOL) s ANO a KDU-ČSL, která má 28 mandátů z 35. Lídr SOL Martin Maleček zůstane starostou. Poslední roky vedla radnici koalice SOL, KDU-ČSL a ČSSD, ale tentokrát se sociální demokracie do zastupitelstva nedostala. V opozici bude ODS se sedmi mandáty.

V Líšni sestavili koalici vítězní sociální demokraté spolu s ANO a ODS. Dohodu včera potvrdil současný a zřejmě i budoucí starosta Břetislav Štefan z ČSSD.

Hotové jsou koalice také v menších městských částech Bohunice, Ivanovice, Ořešín a Žebětín. Jinde se ještě jedná.