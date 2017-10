'Budete si muset počkat na prezidentské volby.' Magistrát odmítl vystavit žadateli voličský průkaz

Řada lidí v letošních volbách nemohla hlasovat v místě svého trvalého bydliště. Proto požádali o vystavení voličského průkazu. To byl i případ Vítka Nevřela, který tak učinil za pomoci datové schránky, kterou využívá při svém podnikání. Jak ale informoval server iROZHLAS.cz, opavský magistrát mu odmítl voličský průkaz vystavit. Problém byl podle úředíků právě v jeho datové schránce. Opava 12:02 30. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební urna (ilustrační foto) | Foto: Martin Strachoň | Zdroj: Wikimedia Commons

„V řádném termínu 12. října 2017 jsem zažádal ze své datové schránky o vydání voličského průkazu. Z opavského magistrátu dorazilo zamítnutí s odůvodněním, že má datová schránka je provozována pod fyzickou osobou 'podnikající', přičemž zažádat o průkaz lze pouze z datovky fyzické osoby 'občana',“ napsal Nevřela serveru iROZHLAS.cz.

Nevřelův kolega ale požádal o vystavení průkazu ze stejného typu datové schránky a dostal ho. Proto požádal o vyjádření ministerstvo vnitra.

„Obratem dorazila reakce ministerstva, kde je uvedeno: 'Ustanovení zákona připouští podání žádosti voličem o voličský průkaz prostřednictvím datové schránky, aniž by specifikovalo, o jakou datovou schránku jde.'“ cituje Nevřela z vyjádření, které - stejně jako ostatní dokumenty - dal serveru iROZHLAS.cz k dispozici.

Opavský magistrát se brání, že postupoval správně. „Dle dřívější a dosavadní metodiky - a našeho uvážení - jsme usoudili, že tato cesta není správná. Proto jsme jej upozornili, že touto cestou to není možné,“ vysvětlil vedoucí odboru vnitřních věcí Petr Sordyla.

'Kroužkoval jsem, ale hlas nezapočítali.' Nejvyšší správní soud eviduje první stížnosti na sněmovní volby Číst článek

Podle ministerstva vnitra ovšem nebylo nutné žádat o voličský průkaz z datové schránky fyzické osoby občana.

„Podle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů je jak k přístupu do datové schránky fyzické osoby, tak k přístupu do datové schránky podnikající fyzické osoby oprávněna pouze fyzická, respektive podnikající fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena. Na základě výše uvedeného se ministerstvo vnitra domnívá, že k podání žádosti o voličský průkaz lze využít i datovou schránku podnikající fyzické osoby,“ popsala mluvčí Klára Pěknicová.

Resort připravuje řešení

Vítek Nevřela se proto obrátil na opavský magistrát, kde požadoval vysvětlení. „Od vedoucího odboru jsem se dozvěděl, že ani samotná města a obce neměly k dispozici jasné směrnice, jak s těmito žádostmi nakládat, a obdržely je teprve den před volbami, a to ve formě doporučení od kraje. Závěr vedoucího odboru byl: 'Pane Nevřelo, mrzí mě to, ale budete si muset počkat na prezidentské volby. To už budeme mít jasno. Omlouváme se.'“

Podle opavského magistrátu šlo celý problém vyřešit. „Pan Nevřela měl dostatek času to pořešit jinou cestou a případně s námi vše i zkonzultovat. To se ale stalo až ve volební den, kde již nebylo možné nic řešit. Osobně jsem s ním mluvil,“ řekl Sordyla.

Některé volební komise pochybně započítávaly hlasy. Podle výsledků všichni kroužkovali, voliči to popírají Číst článek

Podle vedoucího odboru vnitřních věcí se nyní pracuje na tom, aby se podobná situace už v příštích volbách neopakovala. „Tato problematika je v tuto chvíli dosti řešena. A na základě nových poznatků z Ministerstva vnitra České republiky a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bychom již postupovali jinak,“ dodal Sordyla.

„Pro nadcházející volbu prezidenta republiky v lednu 2018 bude uvedené stanovisko uveřejněno na internetových stránkách ministerstva vnitra,“ potvrzuje mluvčí ministerstva Klára Pěknicová.

Jak server iROZHLAS.cz informoval už v uplynulých týdnech, nešlo o jediný problém související s voličskými průkazy. Řadě lidí se totiž ztratily při přepravě z úřadu k adresátovi.

Někdo měl štěstí a průkaz se k němu dostal včas, jiní se ale voleb zúčastnit nemohli.