Čekám, kdy se zase vyřítí polonahá žena, žertoval Zeman před volební komisí. Drahoše vítaly děti

Prezident Miloš Zeman odevzdal hlas ve druhém kole prezidentských voleb. U vstupu do místnosti panovala přísnější bezpečnostní opatření než při prvním kole voleb, asi 20 novinářů se dovnitř nedostalo. Hlasování má za sebou i druhý z prezidentských kandidátů Jiří Drahoš. Praha 15:50 26. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Drahoš a Miloš Zeman hlasují v druhém kole prezidentských voleb | Foto: Ondřej Deml/Petr David Josek | Zdroj: ČTK

Prezident při příchodu do volební místnosti v žertu připomněl čtrnáct dní starý incident z prvního kola. „Právě čekám, kdy se zase vyřítí polonahá žena, ale tentokrát už asi ne," řekl Zeman.

ŽIVĚ: Česko vybírá prezidenta. První den přišla k urnám zhruba polovina voličů Číst článek

Zemanovo hlasování před dvěma týdny narušila aktivistka Angelina Diashová, která si po jeho příchodu vysvlékla košili a přiběhla k prezidentovi. Křičela přitom "Zeman, Putin's slut" (Zeman, Putinova děvka), nápis stejného znění měla také na hrudi. Soud za to Diašové uložil tříměsíční podmínku a vyhostil ji ze země.

Po odevzdání obálky srovnal současný duel s Jiřím Drahošem a pět let starý souboj s Karlem Schwarzenbergem (TOP 09). „Před pěti lety jsem měl soupeře, který byl aktivní politik, dnes je to soupeř, který se zatím politikou nezabýval, to je základní rozdíl," uvedl.

Miloš Zeman odvolil v Praze. Do volební místnosti nebyly vpuštěny asi 2/3 novinářů. Podle předsedkyně volební komise nerespektovali její pokyny a stejně by se tam nevešli @iROZHLAScz @Radiozurnal1 #prezident2018 pic.twitter.com/Wa0pMR1eTE — Tomáš Jelen (@Tomas_Jelen) 26. ledna 2018

Policie ve čtvrtek avizovala, že žádná zvláštní bezpečnostní opatření v Zemanově volební místnosti nechystá. Před vchodem do místnosti však novináři procházeli kontrolou a řada se jich do místnosti nedostala. Reportéři, kameramani i fotografové byli dovnitř nejprve vpouštěni po čtyřech, asi 20 minut před Zemanovým příjezdem předsedkyně komise oznámila, že žádní další zástupci médií se do místnosti nedostanou.

Na příjezd prezidenta čekaly desítky novinářů. Před budovou jich zůstalo přes 20, včetně zástupců zahraničních médií. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček novinářům řekl, že opatření byla přizpůsobena incidentu z prvního kola, kdy aktivistka zneužila novinářský průkaz. Policisté hlídkovali i před budovou Základní školy v Brdičkově ulici, kde Zeman hlasoval. Kontrolovali prostranství a voliče nabádali, aby přicházeli po určených trasách.

Miloš Zeman hlasuje v druhém kole prezidentských voleb | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Drahoš si přeje velkou volební účast

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš s manželkou Evou odevzdali odpoledne hlasy ve druhém kole prezidentských voleb. Drahoš po volebním aktu požádal všechny, komu záleží na budoucnosti země, aby šli také volit. Přál by si, aby účast byla alespoň stejná jako v prvním kole, kdy byla zhruba 62 procent. Novinářům také řekl, že nabízí bezpečí a starost o sociálně slabší.

„Hrozně si cením té energie, kterou vyvolaly prezidentské volby. Ať to dopadne jakkoli, ta energie určitě nebude zmařena," řekl Drahoš. Uvedl, že kampaň byla náročná, ale díky své kondici ji zvládl. Vedení kampaně přirovnal k situaci v roce 2009, kdy po vládních škrtech ve výdajích na vědu vedl jednání s vládou o budoucnosti Akademie věd, jíž tehdy předsedal.

Jiří Drahoš ve volební místnosti | Foto: ČTK | Zdroj: ČTK

Drahoš hlasoval v pražských Lysolajích zhruba hodinu po otevření volebních místností. Před budovou hasičské zbrojnice, v níž byla volební místnost, před Drahošovým příjezdem několik strážníků regulovalo dopravu, na místě byli podle zpravodaje ČTK i policisté v civilu. Na hlasování dohlíželi i členové ochranné služby.

Volil už také Jiří Drahoš. Do hasičské zbrojnice v pražských Lysolajích jej doprovodila manželka Eva. pic.twitter.com/yBhFbRa9uF — ČT24 (@CT24zive) 26. ledna 2018

Na Drahoše čekalo před volební místností asi 20 dětí z Lysolají, dvě děvčata mu po odevzdání hlasu předala obrázek. Prezidentský kandidát se s nimi poté vyfotografoval, společně s manželkou jim poděkovali za podporu.

46233