ČEKÁNÍ NA PREZIDENTA: Je třeba si dát pozor, aby kandidáta v kampani nezastiňovali členové rodiny

Podcast Čekání na prezidenta tentokrát o probíhající kampani a roli rodinných příslušníků

Zatímco dříve stačilo kampaň naplnit programovou nabídkou v rovině politicko-symbolické, je otázka, jestli to je dostatečné i pro dnešní voliče, ptá se Jan Kysela.

„Kandidátům se zdá, že spíš ne. Protože je politika ve stále větší míře emocionální a stále méně racionální, je možná mnohem efektivnější, než vymýšlet jakoukoli programovou nabídku, ukázat: ‚Takový jsem já, taková jsem já, pojďte mezi nás a podívejte se, jak to funguje u nás v rodině, kdo co vaří. Identifikujte se s námi‘,“ říká Kysela.

„Z volby se opravdu stává marketingový produkt se vším všudy,“ podotýká Tereza Matějčková. Tato skutečnost podle ní do jisté míry z této volby vylučuje kandidáty, kteří nejsou ochotní k všudypřítomnému marketingu sklouznout.

„Politika je bezduchá. Politické strany tu přestaly fungovat tak, jak fungovat mají, a ze všeho se stává takový Cirkus Humberto,“ hodnotí stav české politické scény Petr Nováček. Kysela k tomu namítá, že kandidáti možná programovou vizi mají, zároveň ale nabyli dojmu, že je potřeba se skrýt za nějakou laskominu.

„Politika se nám zkoncentrovala do zástupných témat a obřadů,“ míní Nováček.

Rodina jako ústřední motiv

Ve Spojených státech amerických je běžné, že se kandidáti na prezidenta prezentují před tisícihlavými davy i s rodinou – s manželkou, dětmi.

V současné české prezidentské kampani na to hodně sází Danuše Nerudová. Ukazuje se s manželem a dvěma syny. Během natáčení Dne s kandidátem s Petrem Fischerem také on snídal před médii s dětmi a potom na kandidátskou cestu odjeli s manželkou.

Velmi úctyhodně mluvil o manželce také Marek Hilšer. „Rodinné zázemí v kampani je svým způsobem něco nového,“ všímá si moderátor Jan Pokorný.

„Je výrazné, že ve větší míře kandidáti rodinu do kampaní integrují. Danuše Nerudová je opravdu v tomto ohledu hodně výrazná. Působí to na mě tak, že se jí podařilo něco, o čem ženy mé generace sní, a to mít kariéru a zároveň rodinu,“ uvádí Matějčková. V případě Nerudové jde dokonce o dvoukariérní rodinu.

„Rozumím tomu, že chce takovou rodinu ukázat a dát najevo, že je pevnou součástí jejího života,“ tvrdí Matějčková, podle které by žena s nedospělým dítětem na Hradě mohla přinést do uvažování a vystupování prezidenta jinou úroveň. Na druhou stranu je podle ní to, že dítě vystupuje ve videoklipu, který je součástí kampaně – mnohdy drsné – už trochu moc.

Pokorný se s ní shoduje v tom, že vystupování dětí kandidátů v kampani by mělo mít nějakou míru. Kysela v zásadě souhlasí s Matějčkovou v tom, že ve chvíli, kdy chce člověk kandidáta poznat, mimo jiné jej poznáme právě v tom prostředí, ze kterého vychází.

„Takže pak není úplně od věci vědět, že se šestkrát rozvedl, nebo že naopak žije v harmonickém svazku. Záleží jenom na tom, jak to kandidát pojme, co a koho ukazuje, ale i jak výraznou roli členové rodiny v kampani hrají, aby v jistém smyslu nezastiňovali samotnou kandidátku nebo kandidáta,“ říká Kysela.

V opačném případě by to podle něj mohlo vzbuzovat pochybnosti, kdo vlastně na Hrad kandiduje.

„Vzhledem k tomu, jak je nastavená veřejnost a s jakými stereotypy pracujeme, je očekávatelné, že málokdo má pochybnost, že mužští kandidáti kandidují za sebe. U paní profesorky Nerudové shodou okolností tato otázka zaznívá. Ne jen v tom smyslu, že by vytvářela předpolí pro svého manžela, ale jestli prostě role prvního muže nebude výraznější než role prvních dam,“ popisuje Kysela.

V tom podle něj kromě stereotypů hraje roli také výrazná osobnost Nerudy, jeho profesní zázemí (Robert Neruda je právník, pozn. red.) nebo občas zmiňovaný střet zájmů.

„Obecně by to nikdy nemělo být tak, že budou rodinní příslušníci zahrnutí v kampani vzbuzovat tento typ otázek – jestli nekandiduje někdo jiný,“ shrnuje Kysela.

