ČEKÁNÍ NA PREZIDENTA: Je překvapivé, jaké problémy měl Středula se sběrem podpisů

Server iROZHLAS.cz přináší nejzajímavější informace z podcastu Českého rozhlasu Plus Čekání na prezidenta o jednotlivých kandidátech na Hrad. Tentokrát o odborářském předákovi Josefu Středulovi. Inteligentního průvodce při hledání nové hlavy státu přináší moderátor Jan Pokorný, ústavní právník Jan Kysela, komentátor Petr Nováček, filozofka Tereza Matějčková a další. čekání na prezidenta Praha 6:38 20. listopadu 2022

Prezidentský kandidát Josef Středula | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Kandidaturu odborového předáka podporuje i prezident Miloš Zeman. „Věřím, že budeš jedním z nejsilnějších kandidátů,“ řekl mu veřejně na dubnovém sjezdu odborů, kde Středula podruhé obhájil svůj post.

Epizoda z 11. 11. 2022 Čekání na prezidenta s filozofkou Terezou Matějčkovou, s ústavním právníkem Janem Kyselou, s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Nováčkem a moderátorem Janem Pokorným. K poslechu ZDE.

„Mě třeba překvapilo, že Josef Středula jako levicový kandidát nesesbíral třeba 100 tisíc podpisů,“ uvedla v listopadové epizodě podcastu filozofka Tereza Matějíčková.

Moderátor ihned připomněl, že v minulých týdnech byli autoři podcastu skeptičtí, aby vůbec získal potřebných 50 tisíc občanských podpisů. „Nakonec má přes 60 tisíc, ale sesbíral i více než deset senátorů,“ podotkl Jan Pokorný.

Středula se stal jediným uchazečem o Hrad, který na ministerstvo vnitra odevzdal jak petice s více než 60 tisíci občanskými podpisy, tak i dostatek senátorských podpisů.

„Ano, těmi senátory to jistí. Možná je to nějaký zastydlý předsudek, ale připadalo mi, že jako levicový kandidát by měl jít mezi lidi a nasbírat si dostatek podpisů, a ne si to ještě jistit z vrchu. To mi připadá jako trošku nešikovný krok,“ doplnila filozofka Matějíčková.

Středula vs. Babiš

Ústavní právník Jan Kysela rozvíjel předpoklad, že by Středula mohl ve volbě odčerpat část levicových voličů, kteří by bez jeho účasti v prezidentské volbě šli „houfně“ za Andrejem Babišem.

Epizoda z 13. 5. 2022 Čekání na prezidenta s filozofkou Terezou Matějčkovou, s ústavním právníkem Janem Kyselou, s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Nováčkem a moderátorem Janem Pokorným. K poslechu ZDE.

O případných voličských překryvech mezi Středulou a Babišem se autoři podcastu bavili už v květnu, kdy zdůrazňovali, že v tomto souboji o hlasy levicových voličů bude mít navrch expremiér a šéf hnutí ANO. Především díky svým neporovnatelně větším finančním prostředkům.

„Ještě bych zohlednila to, že Andrej Babiš už má vlastně absolutní známost, asi ho zná skutečně každý. Zatímco mě strašně překvapilo, když jsem četla, že Josefa Středulu zná jen zhruba 30 % obyvatel,“ zmiňovala Matějčková čísla z jarních průzkumů. „V tomto ohledu to bude mít extrémně těžké,“ dodala.

Ústavní právník ale zdůraznil, že je třeba Středulu vnímat jako politika značně odlišně od expremiéra Babiše. „Ukáže se, zda to bude jeho velká výhoda nebo nevýhoda, ale na mě nepůsobí dojmem populisty či demagoga. Jak mluví, jakým klidným tónem, co sděluje… Jeho argumenty působí primárně na mozek, nikoliv na emoce.“

„Asi má také pocit, že s partnerem vyjednáte věci lépe, když mu nenadáváte nebo když nezdemolujete stolek, u kterého sedíte. To mi připadá, že je určitý rozdíl mezi mírou emocí nebo typu argumentů, které najdeme u Tomia Okamury anebo Andreje Babiše,“ popsal Kysela.

Zkrátka, Středula a Babiš se ucházejí o velmi podobný elektorát, ale pomocí jiných prostředků.

Komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček doplnil, že Středulu sleduje delší dobu a má z něj dojem, že je to člověk „mírně kultivovaně levicový a zdvořilý“. A doplnil: „Ptal jsem se lidí, kteří chodí na tripartitu, i několika ministrů, a zjistil jsem, že si s ním většinou tykají a říkají mu Pepík. Chci říct, že pan Středula je štěstí pro českou levici, že by se k někomu takovému mohla přichýlit,“ domnívá se.

Tradiční sestava podcastu Čekání na prezidenta. Zleva Jan Kysela, Tereza Matějčková, Petr Nováček a Jan Pokorný | Zdroj: Český rozhlas