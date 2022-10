ČEKÁNÍ NA PREZIDENTA: Česká Čaputová? Nerudové zatím chybí autenticita slovenské prezidentky

Server iROZHLAS.cz přináší nejzajímavější informace z podcastu Českého rozhlasu Plus Čekání na prezidenta o jednotlivých kandidátech na Hrad. Tentokrát o jedné z favoritek Danuši Nerudové. Inteligentního průvodce při hledání nové hlavy státu přináší moderátor Jan Pokorný, ústavní právník Jan Kysela, komentátor Petr Nováček, filosofka Tereza Matějčková a další. čekání na prezidenta Praha 7:45 30. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Danuše Nerudová, podcast Čekání na prezidenta | Foto: Aleš Vavřík | Zdroj: Český rozhlas

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity a kandidátka na Hrad už před časem oznámila, že shromáždila přes 80 tisíc podpisů občanů. Sbírala je od začátku letošního června.

Pokud by ve volbě uspěla, stala by se první ženou v čele České republiky a také nejmladší tuzemskou hlavou státu. I ve funkci rektorky byla nejmladší v historii.

Právě na otázce věku v podcastové diskusi nepanovala shoda. Moderátor zmínil, že o Nerudové se říká, že je kandidátkou, která by chtěla oslovit mladé lidi. „Možná by právě ona splnila poptávku lidí po jakési české Zuzaně Čaputové,“ nadhodil Jan Pokorný.

Ústavní právník Jan Kysela se k tomuto staví spíše skepticky: „V prezidentské volbě vám nemůže být pod 40 let a takový člověk bude mladým lidem vždy cizí. V české politice můžete sázet na přízeň seniorů, protože je to relativně homogenní a politicky disciplinovaná skupina,“ vysvětluje a dodává, že Češi mají mnohdy slovenskou prezidentku mytizovanou. „Že se nám líbí Čaputová, neznamená, že se líbí všem.“

Na druhé straně Apolena Rychlíková zdůraznila, že je velmi důležité cílit na mladé voliče. „Dlouhodobě se ukazuje, že frustrace mladých voličů a voliček je opravdu velká a minimálně v parlamentních volbách často vede i k tomu, že se obrací na populistické nebo ultrapravicové strany. Brát vážně problémy, se kterými se dnes potýkají mladí, je jeden z největších úkolů současné politiky,“ domnívá se novinářka a dokumentaristka.

Obdiv i rozpaky

A spolu s filosofkou Terezou Matějíčkovou sdílí skepsi s vykreslením Nerudové jako české Čaputové. „Je to mediální zkratka, která se zakládá na tom, že to jsou relativně mladé ženy. Klíčovým rozdílem ale je, že Čaputová vyšla z občanské sféry a témata, která zmiňovala během kampaně, byla uvěřitelná,“ říká Matějíčková s tím, že Nerudová na ni působí opačně, ve stylu „chtěla bych být prezidentkou, tak si pořídím nějaká témata“.

Tento přístup podle Matějíčkové působí neautenticky. S tím souhlasí i Rychlíková: „Nerudová zatím ze slovenské prezidentky nemá nic. Čaputová je uvěřitelná, má za sebou zajímavý osobní příběh, je v mnoha ohledech odvážná. Působí i jako člověk, pro kterého je úplně přirozené zastávat se třeba různě deprivilegovaných lidí.“

Obě se však zároveň shodují, že je nutné ocenit odvahu každé ženy, která do prezidentské volby vstoupí.

„Jsme extrémně kritičtí k ženám, které seberou odvahu a snaží se účastnit politických klání. Prezidentská volba je ale dlouhodobě ta nejvulgárnější ze všech voleb. To, co se dělo minule i předminule, ukazovalo, že toto prostředí není normované na nějakou slušnou diskusi,“ myslí si novinářka Rychlíková.

A filosofka Matějíčková dodává: „Obdivuji ji za to, že do toho jde. Je to velmi odvážná a nesmírně schopná a vzdělaná žena, o tom není naprosto žádný pochyb. I když způsob, kterým jakým vede kampaň, mě osobně opravdu neoslovuje.“

