ČEKÁNÍ NA PREZIDENTA: Janečkova kandidatura na Hrad jako ‚hrozivý příběh‘. Chová se jako malý fracek

Server iROZHLAS.cz přináší nejzajímavější informace z podcastu Českého rozhlasu Plus Čekání na prezidenta. Tentokrát o vyloučení Denisy Rohanové, připuštění Karla Diviše a především opět neúspěšném Karlu Janečkovi. Inteligentního průvodce při hledání nové hlavy státu přináší moderátor Jan Pokorný, ústavní právník Jan Kysela, komentátor Petr Nováček a filozofka Tereza Matějčková. ČEKÁNÍ NA PREZIDENTA Praha 7:30 18. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Neúspěšný kandidát na Hrad Karel Janeček | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Hlavní událostí posledního týdne je rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, podle kterého sice stále máme devět kandidátů na Hrad, ale nově může v kampani pokračovat Karel Diviš, zatímco Denisa Rohanová byla z boje vyřazena.

Nejnovější epizodu otevřel moderátor Jan Pokorný otázkou, zda se dalo takovéto přeskupení po zásahu soudu čekat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý podcast Čekání na prezidenta

„U Karla Diviše jsem si nebyl jistý, protože to byl problém primárně skutkový a ne právní. Z přezkumu soudu nakonec vyplynulo, že tam Karel Diviš má být, zatímco na základě stejně koncipovaného přezkumu došel Nejvyšší správní soud k tomu, že tam nemá být Karel Janeček,“ rozhovořil se ústavní právník Jan Kysela.

„V případě paní Rohanové šlo o otázku právní. Nakolik je relevantní nebo realistické předkládat kandidaturu v době, kdy nebyly vyhlášeny volby, navíc opřenou o podpisy poslanců bývalé Sněmovny. Navíc těch, kteří už ve Sněmovně nejsou. Doufal jsem, že bude-li mít Nejvyšší správní soud příležitost, že ji rozhodne tímto způsobem. Všechna usnesení mi připadají velmi přesvědčivá,“ doplnil Kysela.

I podnikatel Karel Janeček podával stížnost, kterou ale soud neuznal. Chtělo by se říct, že to „má spočítané“, a to i proto, že zveřejnil rovnici výpočtu pravděpodobnosti náhodné chyby u jeho víc než trojnásobku počtu chybějících podpisů.

„Vzhledem k tomu, že chyba odhadu v kontrolovaném vzorku je odmocnina z (0.3x(1-0.3)x17000) = 5x12, tedy více než trojnásobek počtu chybějících podpisů, je pravděpodobnost chybného neuznání podpisů z důvodu náhodné chyby celých 37,5 procent.“ Karel Janeček (vyřazený uchazeč o Hrad)

Ústavní soud už ústy svého předsedy Pavla Rychetského avizoval, že stížnosti Janečka a Rohanové na vyřazení z volby bude řešit přednostně. Navíc striktně odmítl, že by snad mělo dojít k posunu voleb, jak o tom mluví Janeček.

ČEKÁNÍ NA PREZIDENTA Čekání na prezidenta s filozofkou Terezou Matějčkovou, s ústavním právníkem Janem Kyselou, s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Nováčkem a moderátorem Janem Pokorným. Všechny díly k poslechu ZDE.

„Záleží na tom, kdy ústavní stížnost podá, kdy na to bude Ústavní soud reagovat a co vlastně bude Janeček chtít, aby soud udělal,“ vysvětluje Kysela.

„Bezprostředním výsledkem řízení není to, jestli se volby konají nebo ne, protože se prostě konají, jsou vyhlášeny. A v řízení o ústavní stížnosti, s výjimkou nějakých hodně krajních případů, nemá Ústavní soud žádný prostředek, jak by mohl zasáhnout,“ doplňuje právník.

A pokračuje: „Když jsem četl Janečkovo vyjádření, jehož součástí byl i vzorec, jehož chybovost nemohu posoudit, skoro se mi zdálo, že v souboru jeho argumentů nebylo nic, na co by už Nejvyšší správní soud nereagoval,“ říká Kysela s tím, že samozřejmě nikdo netuší, jestli si ale nějaký jiný argument nenechává v rukávu.

ČEKÁNÍ NA PREZIDENTA: Je třeba si dát pozor, aby kandidáta v kampani nezastiňovali členové rodiny Číst článek

„Nijak nezpochybňuji jeho právo podat stížnost k Ústavnímu soudu, co ale musím říct, že jde o hrozivý příběh. V momentě, kdy došlo k chybě – Janeček odevzdal celé desítky archů s podpisy lidí, kteří neexistují, bydlí ve smyšlených ulicích či neexistujících domech –, za to přece nese odpovědnost Janeček-kandidát,“ přidává se filosofka Tereza Matějčková.

„A když se toto stane, tak jediné, co může říct, aby si zachoval elementární důstojnost, je omluva. Omluvit se správnímu soudu, omluvit se České republice, nemluvit o stížnosti na Ústavní soud a už vůbec nehovořit o nějakém zvažování posunu voleb. Vždyť je to jak chování malého fracka,“ uzavírá Matějčková.

Podcast Čekání na prezidenta najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci mujRozhlas a v dalších podcastových aplikacích i ve vysílání Plusu.

Tradiční sestava podcastu Čekání na prezidenta. Zleva Jan Kysela, Tereza Matějčková, Petr Nováček a Jan Pokorný | Zdroj: Český rozhlas