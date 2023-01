ČEKÁNÍ NA PREZIDENTA: Pavel odkládá generálské brnění. Neklidná kampaň vyústila v klidný konec

Nově zvolený prezident Petr Pavel má za sebou svá první veřejná vystoupení. „Mění se jazyk, jakým hlava státu mluví. Najednou jako by se do toho světa, v němž zpravidla nejlepší obranou byl útok a nejlepším útokem další útok, dostával normální slovník slušně vychovaného člověka, který nevidí v novináři nepřítele,“ říká moderátor Jan Pokorný v bonusovém dílu podcastu Čekání na prezidenta. Čekání na prezidenta Praha 22:30 29. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uchazeč o Pražský hrad Petr Pavel | Foto: Aleš Vavřík | Zdroj: Český rozhlas

„Neklidná kampaň vyústila v klidný konec,“ míní filozofka Tereza Matějčková, podle které se Pavel ke svému vítězství přihlásil netriumfálním způsobem. „Je třeba zdůraznit, že i Andrej Babiš přijal porážku, zdůraznil, že prezidentem je Petr Pavel. To se může zdát jako naprostá přirozenost, ale z amerických voleb víme, že tomu tak není.“

„Ta dikce je opravdu úplně jiná,“ hodnotí komentátor Petr Nováček. „Jak se mi nezdálo, že ten kandidát je voják a že by mohl být poněkud chladný, tak měním názor a přijde mi, že buď má pan Pavel dokonalé školitele, nebo je schopen své generálské brnění odložit a bude to lidský prezident.“

Začátek Pavlovy tiskové konference někteří hodnotili jako nedostatek profesionality. „Mně z toho vyplývá šílené nefalšované nadšení, které tam vypuklo po zveřejnění výsledků,“ říká Nováček.

„Byl to takový mikropříběh těchto prezidentských voleb. A zdálo se mi přiměřené, že Petr Pavel se za svou tiskovou mluvčí postavil a řekl, že je to v pořádku. I to je důležitý signál, že lidi můžou udělat chybu. Uvidíme, jak dál bude vykonávat svou práci, ale neměli bychom ji předčasně hodnotit,“ zamýšlí se Matějčková.

Konec rozdělené společnosti?

Podle filozofky se ukázalo, že česká společnost je méně nebo alespoň jinak rozdělená, než jak to vypadá. „Ty tradiční dělící linie – město a venkov, bohatí a chudí – zde moc nezafungovaly. Ukázalo se, že Petr Pavel vyhrál i ve třetině obcí a měst s nejvyšší mírou chudoby.“

Je to tak prý podnět k tomu přehodnotit hojně užívanou frázi „rozdělená společnost“. „Ten nový styl by mohl do politické scény vnést zklidnění.“

Podle Nováčka bude Pavel velmi oblíbený politik. „Bude ale dost záležet na tom, jestli dokáže najít míru, kam až má jít, aby byl lidem blízký, a kam už nemůže. A ze všeho nejvíc bude záležet na okruhu spolupracovníků, které si vybere,“ dodává komentátor.

