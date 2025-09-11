Celostátně hlavní rivalové, v Brně spojenci. Volby v Jihomoravském kraji ovlivní i situace na magistrátu
Premiér versus silné figury z opozičního bloku. Přikloní se voliči v Brně a okolí k lídrovi Spolu Petru Fialovi, nebo k Aleně Schillerové z hnutí ANO? Jihomoravský kraj je ekonomicky úspěšný region, který má své problémy a slabší oblasti, zároveň je specifický vysokou religiozitou. Právě volebnímu souboji na jižní Moravě se věnoval předvolební speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, jehož shrnutí nabízí Volební deník.
Přestože podle všech předvolebních průzkumů a modelů nyní ANO výrazně poráží koalici Spolu, na jižní Moravě by to nakonec mohlo být těsnější. Spolu zde ve sněmovních volbách 2021 nad ANO vyhrála skoro o pět procentních bodů, i když v celém Česku získaly obě strany v podstatě stejně.
Dle volebního modelu analytického ústavu STEM za druhé čtvrtletí tohoto roku by vítězné ANO v kraji získalo 28 procent hlasů, o pět procentních bodů více než druhá koalice Spolu. Třetí STAN by měl 11 procent, SPD 10, Piráti a Stačilo! 7 a Motoristé 5 procent.
V předvolebním speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus diskutovali politolog Michal Pink, komentátor a sociolog Stanislav Biler a bioklimatolog Miroslav Trnka.
Jaké jsou predikce pro sněmovní volby v Jihomoravském kraji? Poslechněte si předvolební speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus
Podle sociologa a komentátora Stanislava Bilera je letošní volební výsledek pro současného předsedu vlády důležitý i vnitrostranicky.
„Pro budoucnost Petra Fialy v čele ODS a vůbec pro koalici Spolu bude velmi klíčové, jak se mu bude dařit právě tady na jižní Moravě. Protože potom podle toho, jak dopadnou volby, bude otázka, jestli bude mít vůbec mandát i v případě prohry, aby pokračoval dál, anebo to budou jeho poslední volby. O tom se tady také bude rozhodovat,“ zmínil ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus o Jihomoravském kraji.
Brněnské magistrátní dilema
Zatímco na celostátní úrovni jsou ODS (a koalice Spolu) a ANO nesmiřitelní soupeři, na brněnském magistrátu se spojenectví ODS a ANO poměrně daří. Ve sněmovních volbách si ale touto spoluprací mohou obě strany škodit.
Koalice Spolu podle Bilera nemůže kvůli magistrátnímu spojenectví s ANO víc využít v kampani svou primátorku Markétu Vaňkovou (ODS), která ani nekandiduje.
Na druhou stranu, jihomoravská lídryně ANO Alena Schillerová po začátku vládní bitcoinové kauzy vyzvala brněnské ANO, aby brněnskou koalici ukončilo. V úterý ale politici za hnutí oznámili, že zatím nic měnit nebudou a k celé věci se vrátí po volbách.
„Obecně ve chvíli, kdy v komunálním prostředí v tak velkém městě, jako je Brno, se spojí politické strany, které si na celostátní úrovni nemohou přijít na jméno, tak to nepřináší pozitiva,“ popsal politolog z Masarykovy univerzity Michal Pink.
Dle něj je to v takové situaci rizikovější pro toho partnera, který nemá primátora. „Vždy je dobré se zeptat, jestli má ANO zájem podporovat politickou kariéru představitelů ODS a jestli voličům ANO nevadí, že podporují někoho, kdo se jim až tak moc nezdá, a potom se podívat na voliče ODS, jestli ve chvíli, kdy hlasují pro ODS, tak jim nevadí, že ODS potom vládne s někým, kdo je jejich hlavní nepřítel, kvůli kterému jdou k volbám. Z toho potom těží menší politické strany, dříve to bývala KDU-ČSL, díky tomu vznikl STAN, zatímco vedle ANO je to SPD nebo Stačilo!“ doplnil.
Další lídři
Jihomoravskou kandidátku Spolu vede premiér Fiala, ANO vede Schillerová, vládní hnutí STAN poslanec Josef Flek, exvládní Piráti sáhli po místostarostovi města Dubňany na Hodonínsku Michalu Švagerkovi.
Kandidátku sněmovního opozičního hnutí SPD vede nestraník, ekonom Miroslav Ševčík, jedničkou Stačilo! je předseda tohoto hnutí Daniel Sterzik, Motoristy sobě taktéž jejich předseda Petr Macinka a Přísahu bývalý primátor Brna Petr Vokřál.
V Jihomoravském kraji žije 1,2 milionu obyvatel, z toho třetina v Brně. V roce 2021 byl na počet odevzdaných hlasů třetím nejsilnějším krajem za středními Čechami a Prahou. Z Jihomoravského kraje po minulých volbách usedlo ve Sněmovně 23 poslanců. Od vzniku krajů před 25 lety je to stále stejný počet. Volební účast většinou kopíruje celorepublikový průměr.
Do Jihomoravského kraje se letos budou započítávat i hlasy krajanů žijících v evropských zemích od Skandinávie a Německa na východ, navíc i v Rusku a Turecku.
Vnitřní krajské rozdíly
Jihomoravský kraj je sice regionem hrdých Moravanů, sociodemografická data a volební výsledky ale zároveň odhalují, že jde stále o poměrně rozrůzněný kus Česka.
Na jedné straně je Brno, které díky inovacím a rozvoji technologií a také třeba IT průmyslu patří k nejúspěšnějším středně velkým městům ve střední Evropě.
Na druhé straně jsou oblasti Znojemska či Hodonínska, které jsou dle indexu socioekonomického znevýhodnění, které se projevuje nižším vzděláním a nezaměstnaností, čtvrté a páté nejvíce znevýhodněné oblasti v Česku. V horší situaci už jsou jen některé oblasti v Moravskoslezském kraji.
Znojemsko je dlouhodobě odlišné od zbytku kraje i politicky. Tradičně zde získávali nadprůměrné volební výsledky komunisté, v poslední době tam pozici nejsilnějšího místního politického subjektu převzalo hnutí ANO.
„Znojemsko je historicky jeden z nejúspěšnějších volebních obvodů KSČM, měli tam jednoho ze svých senátorů, senátorku Martu Bayerovou. V současné chvíli je to volební bašta ANO a Andrej Babiš loni zahajoval krajskou kampaň právě na Znojemsku. Z tohoto obvodu ale postupně vyprchává levicovost. Posledním důkazem je, že aktuálním senátorem je starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina z TOP 09,“ doplňuje Pink.
Obecně je klíčem k volebním mapám Jihomoravského kraje religiozita. Čím je někde větší podíl věřících, tím spíše tamní obyvatelé volí KDU-ČSL.
„Když se podíváme třeba na sestavení kandidátní listiny Spolu, jací jsou tam nominanti za KDU-ČSL, tak to jsou lidé, kteří pochází z obcí nebo lokalit, kde religiozita hraje stále důležitou roli. Jsou i na zadních pozicích kandidátky, ne jen v první desítce. Odráží se to v tom, že když je na kandidátce politik, který když umí dobře využít sousedský efekt – že je v domácí lokalitě schopen získávat výrazně více hlasů než kandidát, který je importovaný odněkud zvenku – tak mobilizuje voliče k vyšší volební účasti a má vyšší schopnost získávat preferenční hlasy,“ doplnil Pink.
I vlivem toho se před čtyřmi lety v kraji při posledních sněmovních volbách neodehrál tak těsný souboj mezi koalicí Spolu a ANO a lidovci tu mají i svého jediného hejtmana Jana Grolicha, který ale do voleb jako kandidát nezasáhne.
Radiožurnál a Český rozhlas Plus už odvysílaly speciál ze Středočeského kraje a během září ještě přijde na řadu Praha a Moravskoslezský kraj. Právě v těchto čtyřech krajích pravidelně získává mandáty téměř polovina Sněmovny.