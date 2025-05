Češi se obávají volebních podvodů, ukazuje průzkum. Dvě třetiny pochybují o korespondenčních hlasech

Češi mají obavy z ovlivňování voleb, volebních podvodů i manipulací současnou vládou. Vyplývá to z průzkumu, který zpracovala agentura STEM pro ministerstvo vnitra. Podle resortu je zpochybňování volebního procesu v českém prostředí nový jev. Mohl by přitom oslabit důvěru v demokratické instituce. Praha 13:17 15. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

S tvrzením, že „zavedení korespondenční volby bude mít za následek mnoho volebních podvodů,“ souhlasí 60 procent oslovených. Korespondenčně budou moci Češi v zahraničí volit letos poprvé, doposud mohli v zahraničí volit jen na ambasádách a na konzulátech.

Přes tři čtvrtiny (konkrétně 78 procent) z 1022 oslovených respondentů se obávají, že volby negativně ovlivní sociální sítě, na kterých se mohou šířit lži a manipulace.

Že by volby mohla zmanipulovat současná vláda a její podporovatelé, se bojí 54 procent účastníků průzkumu. To ale ministerstvo zcela odmítá. „Obavy z manipulace voleb ze strany vlády jsou zcela neopodstatněné. Český volební systém je navržen tak, aby žádná vláda či politická strana nemohla ovlivnit výsledky hlasování,“ reaguje resort.

Obavy z informačního vlivu z Ruska, který by také mohl volby zmanipulovat, má 39 procent lidí. Ministerstvo, které si tento průzkum nechalo zpracovat, k jeho výsledkům uvedlo, že chce občanům detailně vysvětlit mechanismy, které manipulacím s volbami zabraňují. Připomíná také, že každý oprávněný volič má možnost se přihlásit do volební komise a dohlížet na transparentnost sám.

Češi čekají rozdělení společnosti

Průzkum zkoumal také to, co respondenti od voleb, očekávají. 40 procent by si přálo, aby nová vláda po vzoru Maďarska či Slovenska navázala vztahy s Ruskem, bez ohledu na válku na Ukrajině.

Více jak polovina pak vyjádřila názor, že by Česko potřebovalo vládu, která bude řízena jednou silnou autoritou. Obava, že vyhrocená předvolební kampaň českou společnost ještě více rozdělí se týká 80 procent respondentů.

