V zahraničí už volí první Češi. Žena v Nigeru poletí k urně tisíce kilometrů

Jako vůbec první mohou ve volbách do Poslanecké sněmovny svůj hlas díky časovému posunu odevzdat Češi na zastupitelských úřadech v Brazílii a Argentině. Lidé kvůli tomu mnohdy musejí cestovat tisíce kilometrů. Soňa Jarošová se kvůli hlasování vydala dokonce z jedné africké země do druhé.

Soňa Jarošová v současnosti pracuje v německé humanitární misi na Sahaře. Hlasování si ale nechce nechat ujít, proto se rozhodla pro jednodenní volební cestu z jedné africké země do druhé, z Nigeru do Nigérie.

Volby v zahraničí Volby českých poslanců začínají kvůli časovému posunu už ve čtvrtek na americkém kontinentu. Jako první mají možnost volit Češi na zastupitelských úřadech v Brazílii a Argentině, a to od 19.00 SELČ. O hodinu později se začne volit na Kubě a na východním pobřeží Spojených států a Kanady.



Češi v cizině si budou podobně jako před čtyřmi lety vybírat ze středočeských kandidátů. K volbám v zahraničí se zapsalo do voličských seznamů více než 9000 lidí.

„Měla jsem volbu mezi tím, že pojedu do Dakaru v Senegalu, nebo do Accry v Ghaně. Abuja je nejblíž, ale pak se ukázalo, že cesta je poměrně komplikovaná,“ popsala Radiožurnálu Jarošová.

„Je to asi 800 kilometrů, ale z bezpečnostních důvodů se nedá jet autem, takže budu muset letět. Jenomže přímé letecké spojení je velmi špatné, takže nakonec poletím s přestupem v Togu. Takže je to cesta na celý den,“ dodala.

Kdo se podívá na mapu, zjistí, že Soňa Jarošová kvůli volbám poletí několik tisíc kilometrů. Ale stojí jí to za to. „Dění v české politice sleduji velmi podrobně. Mrzelo by mě, kdybych k těm volbám nemohla jít.“

V celé subsaharské Africe je na českých ambasádách k dispozici celkem sedm volebních místností. Volební okrsky v cizině - včetně těch afrických - budou letos zahrnuty do středočeského volebního kraje. Hlasování v nigerijském hlavním městě Abuje začíná v pátek ve 12 hodin místního času.