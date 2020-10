V krajích je sečteno přes 90 procent okrsků. Vede ANO, ve středních Čechách ztrácí na Starosty i ODS

Pár hodin po uzavření volebních místností je sečteno přes 90 procent okrsků. V krajích zatím vyhrává hnutí ANO, výjimkou je Liberecký či Středočeský kraj. Tam vládní partaj v čele s dosavadní hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou zatím obsadila třetí příčku – předběhlo ji hnutí Starostové a nezávislí (STAN) a ODS. Ve Zlínském kraji se pak hnutí ANO přetahuje o vítězství s lidovci, které vede stávající hejtman Jiří Čunek. Praha 15:34 3. 10. 2020 (Aktualizováno: 17:32 3. 10. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová na plakátu ve volebním štábu hnutí ANO v Praze | Foto: Říhová Michaela | Zdroj: ČTK

Zatímco v desítce krajů hnutí ANO s náskokem vede, v několika regionech to zatím podle dosavadních výsledků na vítězství nevypadá.

Jde o Liberecký kraj, kde sčítacím aplikacím s více než 38 procenty hlasů s přehledem vévodí Starostové pro Liberecký kraj v čele se současným hejtmanem Martinem Půtou. Ten dovedl regionální hnutí k vítězství již potřetí v řadě. Druhé je s více než 17 procenty hnutí ANO, třetí místo obsadili s necelými 10 procenty Piráti. Do krajského zastupitelstva se ještě dostala ODS a SPD.

Vládní partaj zatím ztrácí také ve Středočeském kraji, kde hnutí ANO v čele s dosavadní hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou ztrácí na vedoucí hnutí STAN i ODS.

V čele středočeské kandidátky Starostů stojí starostka Mnichovic Petra Pecková. „Já nikdy neříkám hop, dokud jsem nepřeskočila, tak bych to celé shrnula. Je to neuvěřitelné, jsou to nervy,“ řekla Pecková.

Krajské ANO věří, že ve Středočeském kraji obhájí výsledek z posledního volebního klání. Před čtyřmi lety v regionu získalo 20,76 procenta hlasů. „Jsem optimista, tak si myslím, že to procento, co jsme měli minule, obhájíme,“ řekl krajský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO) při příchodu do volebního štábu novinářům.

Do středočeského zastupitelstva se dostali ještě kandidáti Pirátů a koalice TOP 09, hnutí Hlas v čele s někdejším europoslancem Pavlem Teličkou a Zelených.

V minulých krajských volbách ANO ve středních Čechách získalo 16 z 65 křesel. STAN získali 15 mandátů, ČSSD 11, ODS 10 a KSČM osm. TOP 09 měli pět zastupitelů, tři z nich ale přidali k původní koalici ANO, STAN a ODS jako Nezávislí Středočeši. Tato koalice se však rozpadla a ANO se dohodlo s ČSSD na koalici podporované komunisty.

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová přijela do štábu na Praze 5, na otázky novinářů nereagovala. @CNNPrima pic.twitter.com/yTUHPyDa42 — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) October 3, 2020

Čunek vs. ANO

Natěsno jsou zatím výsledky ve Zlínském kraji, kde obhajuje hejtmanský post Jiří Čunek z KDU-ČSL. Zatím tam vítězí hnutí ANO, druzí jsou lidovci, třetí Piráti.

Do zlínského zastupitelstva se probojovali dále kandidáti hnutí STAN, ODS, ČSSD, SPD a koalice Trikolóry se Soukromníky.

Druhou příčku drží hnutí ANO zatím v Královéhradeckém kraji, kde se do popředí dostala koalice ODS, STAN a Východočechů. Formaci vede senátor a bývalý policejní prezident Martin Červíček. Třetí jsou Piráti.

Hejtmanské křeslo na Královéhradecku obhajovala ČSSD v čele s Jiřím Štěpánem. Strana šla do letošních voleb v koalici se Zelenými, formace obsadila pátou příčku.

Do zastupitelstva míří také Koalice pro Královéhradecký kraj v čele s bývalým předsedou KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem a uskupení Spojenci pro Královéhradecký kraj, které vedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví za TOP 09 a krajský šéf strany Aleš Cabicar. Krajská křesla získala ještě SPD v čele s poslancem Zdeňkem Podalem.

Vysočina a Pardubicko

Na Vysočině vede po sečtení hlasů v polovině volebních okrsků v krajských volbách hnutí ANO, druhá je KDU-ČSL, třetí Piráti. Volební účast je tam zatím 39,18 procenta.

Krajské volby v roce 2016 vyhrála ČSSD a získala 11 mandátů v 45členném zastupitelstvu. Jeho členy se tehdy stalo ANO s devíti mandáty, KDU-ČSL se sedmi mandáty, šest zastupitelů měla strana KSČM, ODS pět, čtyři zastupitele měla strana Starostové Pro Vysočinu, Koalice Svoboda a přímá demokracie-TO (SPD) a SPO tři. Voleb se zúčastnilo 37,34 procenta voličů.

Stejně tak hnutí ANO zatím vede v Pardubickém kraji. Druhá je 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj v čele se stávajícím hejtmanem Martinem Netolickým, třetí Koalice pro Pardubický kraj. Volební účast je zatím 39,43 procenta.

Krajské volby v roce 2016 vyhrála strana ANO a získala 12 mandátů v 45členném zastupitelstvu. Jeho členy se tehdy stala ČSSD s 11 mandáty, Koalice pro Pardubický kraj s devíti mandáty, pět zastupitelů měla strana ODS, KSČM také, tři zastupitele měla strana STAN. Voleb se zúčastnilo 36,80 procenta voličů.

Olomoucko a jižní Morava

V Olomouckém kraji zatím vede hnutí ANO v čele s obhajujícím hejtmanem Ladislavem Oklešťkem. Druzí jsou Piráti a STAN, třetí Koalice pro Olomoucký kraj. Volební účast je zatím 36,62 procenta.

Krajské volby v roce 2016 vyhrála strana ANO a získala 16 mandátů v 55členném zastupitelstvu. Jeho členy se tehdy stala ČSSD s devíti mandáty, KSČM se sedmi mandáty, sedm zastupitelů měla strana Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty, Starostové pro Olomoucký kraj se šesti mandáty, pět zastupitelů měla strana ODS, Koalice Svoboda a přímá demokracie-TO (SPD) a SPO s pěti mandáty. Voleb se zúčastnilo 33,20 procenta voličů.

Volební štáb hnutí ANO v olomouckém hotelu Flora. Na snímku vlevo je hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk | Foto: Peřina Luděk | Zdroj: ČTK

V Jihomoravském kraji hnutí ANO vítězí zatím s výrazným náskokem. Druzí jsou Piráti, třetí KDU-ČSL. Volební účast je zatím 37,92 procenta.

Krajské volby v roce 2016 vyhrála strana ANO a získala 15 mandátů v 65 členném zastupitelstvu. Jeho členy se tehdy stala KDU-ČSL s 11 mandáty, ČSSD s 11 mandáty, 7 zastupitelů měla strana KSČM, ODS se 6 mandáty, 4 zastupitele měla strana TOP 09 s podporou starostů a Žít Brno, Starostové pro Jižní Moravu s 4 mandáty, Koalice Svoboda a přímá demokracie-TO (SPD) a SPO s 4 mandáty, Zelení a Piráti se 3 mandáty. Voleb se zúčastnilo 36,84 procenta voličů.

Moravskoslezský kraj a Karlovarsko

V Moravskoslezském kraji by krajské volby mohlo vyhrát hnutí ANO v čele se současným hejtmanem Ivo Vondrákem, který by tak post mohl obhájit. Na druhém místě bude pravděpodobně koalice ODS a TOP 09. Třetí jsou zatím Piráti. Volební účast je zatím 32,01

Krajské volby v roce 2016 vyhrálo ANO a získalo 22 mandátů v 65členném zastupitelstvu. Jeho členy se tehdy stala ČSSD s 14 mandáty, KSČM s 9 mandáty, 8 zastupitelů měla KDU-ČSL, Koalice Svoboda a přímá demokracie-TO (SPD) a SPO se 6 mandáty, 6 zastupitelů měla ODS. Voleb se zúčastnilo 30,58 procenta voličů.

Podobně vede hnutí ANO s náskokem také na Karlovarsku. Druhý je STAN, třetí Piráti. Volební účast je zatím 34,19 procenta.

Krajské volby v roce 2016 vyhrála v kraji strana ANO a získala 13 mandátů v 45členném zastupitelstvu. Hejtmanský post tehdy získala Jana Mračková Vildumetzová, vzhledem ke svému těhotenství ale loni rezignovala. Ve funkci ji vystřídal její dosavadní náměstek Petr Kubis. A ten ji letos nahradil také v čele krajské kandidátky, Vildumetzová tak do říjnových voleb šla jako dvojka.

Členy krajského zastupitelstva se před čtyřmi lety stala dále ČSSD s 8 mandáty, KSČM se 6 mandáty, 5 zastupitelů měla strana STAN, ODS s 4 mandáty, 3 zastupitele mělo Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, Koalice Svoboda a přímá demokracie-TO (SPD) a SPO se 3 mandát a Piráti se 3 mandáty. Voleb se tehdy zúčastnilo 30,23 procenta voličů.

