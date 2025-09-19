Česko patří do střední Evropy. Ubývá velmocí, co nás nezradily, míní Sterzik ze Stačilo!
Český rozhlas zve k rozhovoru lídry všech politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v letošních sněmovních volbách. Cílem je v 15 minutách představit volební program a priority, které chce dané uskupení v případě úspěchu prosazovat. O pořadí kandidátů rozhodl los. Devatenáctým hostem byl zakladatel a předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik, lídr kandidátky v Jihomoravském kraji.
Jaké jsou tři hlavní priority, s nimiž jdete do voleb?
Program máme postavený na pěti prioritách. Tou první je mír. Aby mohl být mír, musí být sociální spravedlnost. Aby mohla být sociální spravedlnost, musí být funkční ekonomika. Aby mohla být funkční ekonomika, musí existovat nějaká svoboda, která vždy začíná svobodou slova.
00:00 / 00:00
Hostem Rozhovoru s lídrem byl zakladatel a předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik, lídr kandidátky v Jihomoravském kraji.
A aby se tato svoboda nerozjela úplně nečekaným směrem nebo nedospěla do úplných extrémů, tak je zapotřebí, abychom si byli vědomi tradic, odkud přicházíme a kam chceme jít. Tenhle bod vždycky shrnuji pojmem rodina na prvním místě.
V úvodu desetibodového programu slibujete, že vytvoříte spravedlivější a dostupnější společnost, která si váží každého občana a jeho práv na důstojný život. Můžete tu myšlenku stručně rozvést?
Charakter společnosti, ale i jednotlivce se pozná podle toho, jak se chovají k „bezvýznamným“ lidem. Nepoznáte ho podle toho, jak se chová k prezidentovi, ale jak se chová k poslední uklízečce. My chceme právě tohle akcentovat, dobře se chovat k obyčejným lidem, protože vyspělost naší společnosti určuje ani ne tak lesk paláců, ale spokojenost podzámčí.
Jak to chcete vytvořit?
Chceme dbát na tyto lidi, chceme být levicovým hlasem.
Tomu rozumím, ale jak? Co to znamená konkrétně?
Chceme akcentovat jejich potřeby a jejich zájmy, například sociální ohledy, sociální spravedlnost v této zemi, důchodové zajištění – lidé chtějí mít státem garantovaný důchod. Chtějí mít funkční a dostupné všeobecné zdravotnictví placené ze zdravotního pojištění. Lidé tyto jistoty postupně ztrácejí.
Chcete silný stát. Co tím máte na mysli?
Bereme to tak, že stát je naší poslední obranou před tím globálním korporátním kapitalismem. Nadnárodní korporace bývají silnější než jakýkoliv subjekt a stát je jedinou obranou, která zbývá právě proti jejich zvůli, schopnosti prolobbovat si zákony a ovlivňovat společnost jako celek. Proto chceme mít silný stát.
Lidí nad 80 let v ČR přibývá, bude jich přes 900 000. Sociální služby ale naráží na personální strop
Číst článek
Když si, jak říkáte, prolobbují zákony, co s tím stát zmůže?
Slabý stát s tím nezmůže nic. To je ten důvod, proč chceme, aby byl silnější než dnes, aby hrál významnější úlohu, protože takhle jedině se dá bránit. Čím bude stát slabší a čím menší bude státní sektor, tím lépe pro tyto korporace, ale tím hůře pro běžného občana, který se sám může těžko bránit.
Chtěli byste podporovat zejména demokratické formy podnikání, můžete to vysvětlit?
Chceme se zaměřit na družstevní podnikání a chceme podporovat družstva, považujeme to za velmi důležité především v bytové politice. To je to, co se u nás nedělá.
Máme zájem výrazně podporovat české podniky. Z ekonomického hlediska chceme pomáhat a starat se o podniky, které u nás vyrábí, vyváží ven a přináší peníze do republiky. Naopak podniky nebo obchodní řetězce, které dováží zboží, tady ho prodávají a peníze vyvádějí ven, tak těm chceme zavádět nepopulární opatření.
Zatím jsem nepochopil, v čem spočívají ty demokratické formy podnikání. V čem je vidíte?
Především v tom, že chceme směřovat k družstevnímu podnikání.
Zpět na scénu
Jak chápete pragmatickou, jak ji nazýváte, zahraniční politiku, což je váš programový bod číslo tři?
Země naší, střední velikosti může uspět ve světě jedině velmi dobrou diplomacií, a to diplomacií všech azimutů a zaměřením se na posilováním vazeb se zeměmi, které nemají velmocenské ambice. Čili především se zaměřit na náš středoevropský prostor, například Slovensko, Maďarsko, země Balkánu.
To jsou všechno země, kde máme velmi dobrý zvuk, jsme tam známí a jsme jako národ podobně velicí jako oni. Všechny tyto země nemají velmocenské ambice nebo nemluví o vedoucí úloze v Evropě.
Slovenská vláda protestuje proti účasti Rakušana na tamní demonstraci. ‚Nasával jsem atmosféru,‘ hájí se
Číst článek
Kde je místo Česka ve světě? Je v Evropské unii, v Severoatlantické alianci?
Ve střední Evropě. Jednoznačně ve střední Evropě.
Ano a na otázku konkrétně odpovíte?
Naše dějiny posledních 100 let jsou víceméně konzistentní. Vždycky se snažíme najít si nějaký dub, o které se můžeme opřít. Akorát velmoci, které nás ještě nezradily, pomalu docházejí. Takže my považujeme za důležité znovu se vrátit k tomu, co tady bylo před 150 lety ve formě Rakouska-Uherska, byť to nebylo nijak ideální. Ale chceme vrátit na scénu střední Evropu.
Pojďme k vašim ekonomickým návrhům. Co by podle vás přineslo zavedení nulové DPH na základní zdravé a české potraviny?
Snížení cen pro lidi, kteří to potřebují. My se snažíme mít v programu u většiny témat, která máme, nějaké opatření, které se dá provést rychle. Zrovna snížení DPH na nulu je poměrně rychlá záležitost, která se dá prosadit poměrně snadno.
Jak velký by to znamenalo výpadek z příjmů státního rozpočtu a jak byste ho nahradili?
Výpadek chceme nahradit především tím, co už jsem naznačil. Chceme se zaměřit na nadnárodní korporace, na obchodní řetězce a pro ně chceme zavádět nepopulární opatření. Považujeme za nejdůležitější konečně uzavřít tu velkou ránu na těle české ekonomiky, a tou je odliv zisků do zahraničí.
Kdo by určoval, které potraviny jsou zdravé a které ne?
Jde především o základní potraviny. My jsme je několikrát představovali, dají se u nás najít příslušné materiály, které jsme na to zpracovávali.
Ceny potravin jdou nahoru i dolů. Mouka zdražuje, brambory a jogurty zlevňují
Číst článek
Vaší doménou je zemědělství. Co chystáte v této oblasti?
Především chceme pomoct českým zemědělcům a chceme vrátit české zemědělství zhruba tam, kde bylo před 30 lety, to znamená dosáhnout kladného salda, aby náš zemědělský export převažoval nad importem.
Chceme narovnat podmínky českých zemědělců s podmínkami, které mají zemědělci v okolních státech, protože to je náš hlavní problém. Jestliže zemědělci v okolních státech jsou více podporovaní, ale mohou dovážet své produkty na náš trh, tak tím české zemědělství ztrácí. Nejvíce je to znát na živočišné výrobě, která v jednom kuse klesá.
Chtěli bychom se také více zaměřit na dotace. Dnes jsou dotace především na plochu, my jsme je chtěli víc zaměřit na produkci. A chceme podporovat zemědělce, kteří skutečně dosahují špičkových výkonů, špičkových kvalit a chceme znovu české zemědělství dostat k tomu, aby živilo český stát. Je to základní soběstačnost a základní znak suverenity.
Zahraniční vlivy
Pojďme dál. Rádi byste zavedli jednotky pohraniční policie. Jakou o nich máte představu? Něco jako byla kdysi pohraniční stráž nebo jakou by měla mít úlohu?
Lépe střežit naše hranice. Ukazuje se, že Evropská unie selhává ve schopnosti střežit své hranice a v tom, kdo k nám do Evropské unie přichází.
Mluvíte o Evropské unii, je to problém českých hranic?
Jestliže to nezvládá Evropská unie – a nevypadá to, že by to jakýmkoliv způsobem chtěla zlepšit – tak se musíme postarat o své hranice sami. Nejjednodušší způsob je posílit policii v tom, aby toto byla schopná dělat.
Co sledujete záměrem přijmout zákon o registraci zahraničních agentů?
To je obdoba amerického zákona FARA. Týká se to především neziskovek, v našem případě politických neziskovek a chceme zavést pořádek v tom, za koho vlastně mluví.
Ruský soud poslal francouzského badatele na tři roky do vězení. Neregistroval se jako zahraniční agent
Číst článek
Všechny se zaklínají tím stejným, že mluví ve jménu tohoto národa nebo občanů, ale kdo platí, ten velí. Takže chceme, aby bylo jasné, odkud jsou tyto neziskovky placeny a kterým hlasem mluví.
Co to vlastně znamená zahraniční agent? Měl jsem dojem, že to mají v Rusku.
Tento zákon byl původně zaveden ve Spojených státech na konci 30. let. Pronikal jim tam německý, nacistický vliv a oni si to chtěli tímto způsobem ujasnit.
Jaké podobné riziko hrozí u nás?
Velmoci, které jsou kolem nás, mají nebo chtějí mít vliv a uplatňují u nás přes tyto neziskové organizace vliv na politiku a na náš veřejný prostor. Samozřejmě si v tom chceme udělat jasno. Chtěli bychom, aby bylo jasné a snadno zjistitelné, kdo za koho doopravdy mluví.
Na kandidátkách Stačilo! jsou komunisté, členové SOCDEM, zástupci ČSNS, SD-SN, strany Moravané a přímo hnutí Stačilo! Co vás spojuje?
Levice. Naše hnutí vzniklo tak, že jsme se zaměřili na milion propadlých hlasů z posledních voleb. Jsou to převážně levicoví voliči a jsou to převážně voliči KSČM a Sociální demokracie, ale také bývalí voliči KSČM a Sociální demokracie.
Pro ně jsme zkoncipovali toto hnutí a pojmuli jsme ho jako most mezi všemi těmito subjekty, aby byli schopni se sjednotit na jednom programu, sestavit společnou kandidátku, společné hnutí a společně postupovat ve sněmovně.
Krajský soud v Brně ohledně kandidátky Stačilo! na Vysočině konstatoval, že hnutí je nepřiznanou koalicí a porušuje zákon. Registraci kandidátky ale nezrušil. Znervózňuje vás, jak rozhodne Ústavní soud?
Ne, ani v nejmenším. V tomto ohledu už veškeré rozhodování dávno proběhlo a Ústavní soud maximálně může říct, že chce tuto praxi změnit do budoucna. Ale vůbec se neobávám.
Stížnosti na koalice budou priorita, rozhodnutí do voleb nelze slíbit, říká soudce Baxa
Číst článek
Dal byste mu zapravdu? To, že se k porušení zákona nepřiznanou koalici uchylují i jiní, což je častý argument, ještě neznamená, že to není nemorální. Co myslíte?
U nás není pojem koalice definovaný v zákonech. Od toho se to odvíjí. Jediný judikát, který v tomto ohledu byl, je, že koalice je ten subjekt, který se sám za koalici označí.
Mělo by se to změnit?
Pokud vznikne zájem to změnit, tak ať ten zákon někdo vytvoří a ať se o něm hlasuje, jestli je dobře, nebo špatně. V této chvíli na to nemám žádný názor.
Šéfka komunistů Kateřina Konečná tvrdí, že hnutí Stačilo! chce dosáhnout dvouciferného zisku. Pokud se to nestane, budete to považovat za volební neúspěch?
Vzhledem k tomu, že hnutí je tady rok, to neúspěch nebude. Ale my dvouciferného výsledku skutečně dosáhneme, protože tyto volby jsou o nás.
Podle posledního volebního modelu agentury Median by Stačilo! získalo devět procent hlasů. Jak to chcete zvýšit?
Úplně jednoduše. Všichni vědí, že hnutí Stačilo! bude v těchto volbách jazýček na vahách. Tímto směrem se zaměřuje i naše kampaň. Jsme neparlamentní hnutí a demonstruje se proti nám. Varují před námi, vládní strany pravděpodobně zaplatily více billboardů s našimi obličeji, než máme my sami, do všech schránek doručují letáky, kde před námi varují.
Tohle přece chcete. Chcete dosáhnout toho, aby volby byly o vás, aby se mluvilo o vás. Tohle je vítězná strategie.
Kdybyste se dostali do Sněmovny, kdo by mohl být vaším spojencem? A kdo vůbec ne?
To záleží opravdu až po volbách. Zajíci se počítají vždycky až po honu. Jsme schopni se bavit se všemi stranami opozice, ale rovnou slibuju všem našim voličům, že program za koryta nevyměníme a naše následná povolební jednání se budou týkat především programu.
V programu na první místo, jak už jste řekl v úvodu, kladete mír. Mír za každou cenu?
Neexistuje špatný mír, stejně jako neexistuje dobrá válka. Už v bibli máte napsáno, že když se na vás hrne nepřítel, tak si máte nejdřív spočítat, jestli jste schopni ho přemoci. Pokud toho schopni nejste, tak je zapotřebí jednat o míru, dokud je ještě daleko.
Rozhovor s lídrem
Předvolební sérii 26 rozhovorů uslyšíte na Radiožurnálu a na webu iROZHLAS.cz najdete jejich přepis. Lídři kandidujících stran a hnutí v nich představí programové priority, názorové postoje a vize. Rozhovory vysíláme od 8. do 24. září ve všední dny v časech 14.00 a 14.15 na Radiožurnálu a Plusu, na webu iROZHLAS.cz pak najdete jejich přepisy pod klíčovým slovem: Rozhovor s lídrem 2025.