Čeští politici stárnou. Nejvyšší věk mají letos kandidáti SPD, nejmladší jsou Piráti
Kandidáti do českých sněmovních voleb za poslední dvě dekády zestárli, ukazuje analýza kandidátních listin. Pondělní Volební deník se proto zaměřil na to, jaké strany nasadily nejstarší kandidáty, kdo má ty nejmladší, ale i jak je to na listinách se zastoupením žen. Nejvíce jich mají Piráti, ale ze čtrnácti krajských lídrů mají pouze jedinou ženu.
Pokud budeme srovnávat strany a hnutí, kterým současné předvolební průzkumy dávají šanci na vstup do Sněmovny, pak má nejstarší kandidátku SPD, jejich mediánový věk je 54 let. V těsném závěsu je pak ANO s 52 lety a přes padesátku se dostalo ještě Stačilo! a Přísaha.
Naopak nejmladší kandidáty pak mají Piráti se Zelenými: 40 let. Spolu, Starostové a Motoristé se vejdou do intervalu 45–50 let.
Od minulých voleb se obecně o něco zvýšil počet úplně nejmladších kandidátů, kterým ještě nebylo 30 let, je jich zhruba o tři procenta víc než před čtyřmi lety.
„Kandidátky obecně stárnou napříč volbami. Když se vrátíme někdy do roku 2002 nebo 2006, tak tam to bylo 48 let a méně. Takže politici stárnou,“ uvádí datový analytik Českého rozhlasu Jan Boček.
Ženská otázka
VOLEBNÍ DENÍK
V seriálu Volební deník shrnují reportéři Radiožurnálu i iROZHLAS.cz každý všední den to nejdůležitější, co se na předvolební scéně děje. Sledují dění na sociálních sítích a vyráží i na kontaktní kampaně do ulic. Kromě toho popisují témata, která s voliči nejvíce rezonují, analyzují data i politické fenomény, které se s těmito volbami pojí.
I co se týče zastoupení žen na kandidátních listinách, drží prvenství Piráti, kteří mají se Zelenými necelé dvě pětiny (39 procent) ženských političek.
Zajímavé ale je, že i když mají Piráti nejvíc žen celkově, do pozice krajské lídryně se probojovala jen jedna z nich, Barbora Pipášová na Vysočině.
Oproti tomu hnutí ANO má na pozicích lídrů sedmero mužů a sedmero žen. Dohromady ale mají ze všech kandidátů jen 28 procent žen, což je pod průměrem napříč všemi kandidátkami. Vůbec nejméně jich nalezneme u Motoristů – jen 16 procent.
Od minulých sněmovních voleb je zastoupení žen na kandidátkách přibližně stejné, průměrně necelá třetina z celkového počtu kandidátů.
V končící Sněmovně je 50 poslankyň z 200, což je dosavadní rekord. A jedním z velkých témat tohoto mandátu bylo i to, co prosazovala právě skupina převážně poslankyň. Chtěly změnu jednacího řádu, kvůli častějším nočním schůzím. To se však nepodařilo, a například lidovecká poslankyně Marie Jílková s Martinou Ochodnickou z TOP 09 se kvůli tomu rozhodly znovu nekandidovat.
Ve videu na sociálních sítích ale řekly, že chtějí podpořit ženy, které se do Sněmovny dostanou.
„Potřebujeme tady každou jednu z vás, s vašimi rozmanitými životy a zkušenostmi. Každou, která se nechce smířit s tím, že tak se to dělalo vždycky. Každou, která chce posouvat věci kupředu a měnit svět. Víme, že existujete a dokážete to. Nabízíme vám podporu, know-how a kontakty,“ uvedly společně.