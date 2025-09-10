Chceme moderní akceschopnou armádu. Zvyšovat výdaje na zbrojení ale není třeba, říká Okamura z SPD
Český rozhlas zve k rozhovoru lídry všech politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v letošních sněmovních volbách. Cílem je v 15 minutách představit volební program a priority, které chce dané uskupení v případě úspěchu prosazovat. O pořadí kandidátů rozhodl los. Šestým hostem byl předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, lídr tohoto hnutí ve Středočeském kraji.
Pane předsedo, zveřejnili jste vaše volební desatero i program. Zároveň jste řekli, že jste připraveni nést odpovědnost ve vládě, že chcete do vlády. Řekněte mi tedy tři priority, které chcete prosadit a které, když nebudou v programovém prohlášení případné vlády, tak do ní nepůjdete.
Priorit máme pochopitelně více, ale když říkáte pouze tři...
Máme jen 15 minut, tak ať to stačíme probrat.
Budu samozřejmě ukázněný. Zaprvé chceme zajistit levnější energie, dostupné bydlení a levnější potraviny. Samozřejmě, kdybych mohl pokračovat, tak budu ještě pokračovat.
Snad se dostaneme i k těm dalším vašim bodům v programovém prohlášení. V jiných rozhovorech už jste řekl, že si jako koaličního partnera umíte představit hnutí ANO. Už jste v nějakém předběžném kontaktu s hnutím ANO? Proběhla už třeba nějaká předběžná jednání?
Je to asi trochu jinak, v tom smyslu, že o tom, kdo je možným případným koaličním partnerem, rozhodují občané ve volbách. A když se podívám na všechny dosavadní průzkumy snad za poslední rok nebo dva, tak z toho jasně vyplývá, že jsou tady pouze dvě opoziční strany, to znamená SPD a ANO, které mají jasnou volitelnost do Sněmovny.
To znamená, voliči to podle všeho určí ve volbách tak, že tím jediným možným partnerem pro případná koaliční jednání - pakliže dostaneme tolik hlasů, abychom mohli být součástí vlády, což bychom chtěli - je hnutí ANO.
A předpokládám, že to ví i hnutí ANO, proto se ptám, jestli už jste v nějakém kontaktu.
My jsme s hnutím ANO v kontaktu přece neustále, protože jsme...
Myslím, v kontaktu ohledně té případné koaliční vlády.
Tak to ne, ale ono je to v případě hnutí ANO asi jinak než s jinými politickými stranami, protože vzhledem k tomu, že jsme ve Sněmovně pouze dvě opoziční strany, tak spolu mluvíme na denní bázi, včera (v úterý, pozn. red.) ve Sněmovně.
Domlouváme se na postupu, protože i podle zákona o jednacím řádu Sněmovny je tam řada pravomocí, které mohou společně prosadit pouze dva poslanecké kluby, například veto na zařazení bodu na program schůze a podobně. To znamená, že se spolu musíte domlouvat, to je dáno už tím zákonem.
Takže si to v podstatě nacvičujete.
Ne, o tom to není. Říkal jsem to z toho důvodu, to chci říct, že myslím, že máme velice podrobný přehled o tom, co prosazuje SPD a co prosazuje ANO.
Navíc hnutí SPD již v současnosti vládne ve třetině krajů České republiky. Jsou to Kraj Vysočina, kraj Moravskoslezský, kraj Olomoucký, kraj Královéhradecký. Všimněte si, že od té doby, co je ve vládní koalici SPD, už tam není žádná korupce. Všimněte si to.
Když tam vládly předešlé strany Fialovy vládní koalice, tak to byla samá korupce. A vidíte, že to je v klidu, jsou to koalice s hnutím ANO. Rozhodly tak voliči. Vládneme například i v krajském městě Ústí nad Labem. Takže s tou spoluprací máme zkušenosti, jsme schopni se velice rychle domluvit, máme kompetentní lidi. Jak vidíte, ty kraje fungují úplně v klidu.
Spolupráce se všemi
Ptám se i proto, že předseda ANO Andrej Babiš se ještě k té možné koalici a spolupráci s SPD ve vládě nevyjádřil. Voliči to mohou rozdat i trošku jinak. Může samozřejmě být ve Sněmovně například hnutí Stačilo! nebo také Motoristé. Jak si dovedete představit případnou koaliční spolupráci právě s těmito dvěma stranami?
Zaprvé bych chtěl znovu zdůraznit, že o všem rozhodnou voliči ve volbách. Pakliže SPD dostane tolik hlasů, že bude možno vytvořit zaprvé dvojkoalici, což by bylo stabilnější, a za druhé, že bez SPD nepůjde sestavit vládu, což je zatím na dobré cestě, ale uvidíme. Je to takové, ty výkyvy, může do toho promluvit i prezident Petr Pavel, tak uvidíme, jak to bude. V každém případě platí, že SPD chce být součástí přímé vlády.
A když jste zmínila Motoristy a Stačilo!, případně Přísahu, tak jste připomněla jednu důležitou věc. Lidé se mě hodně ptají, z čeho mám největší obavy. A já mám obavy z toho, že se bude opakovat čtyři roky starý scénář a propadnou hlasy pro strany kolem čtyř, pěti nebo šesti procent.
To přesně před čtyřmi roky v tomto okamžiku bylo, že tady bylo několik stran, které měly preference šest, pět nebo čtyři procenta, všechny hlasy propadly, strany skončily na 4,5, nebo 4,6 procenta. A kvůli tomu tady vládne Fialova vláda, kterou chceme vyměnit.
Rozumím, každá strana by samozřejmě chtěla hlasy menších stran, které se možná dostanou, možná nedostanou do Sněmovny.
To samozřejmě.
Ale pokud by se tam dostaly, jsou to pro vás případní koaliční partneři? Dovedete si tu spolupráci představit?
Pakliže by voliči rozhodli o tom, že má být SPD ve vládě - zatím jsme na třetím místě a stoupáme v preferencích, takže doufám, že to bude pokračovat - tak bychom preferovali spíše koalici s méně partnery. Úplně logicky. Ve Sněmovně sice nejsem tak dlouho jako pan Benda, pan Fiala, pan Stanjura (všichni ODS, pozn. red.) a další, ale už jsem samozřejmě odpozoroval, že když je to dvojkoalice, což tady moc v historii nebylo, tak je to stabilnější než trojkoalice.
Samozřejmě ta domluva je jednodušší.
Přesně.
Zkusím se vás zeptat ještě jednou. Dovedete si představit spolupráci se Stačilo! nebo Motoristy, pokud by byla potřeba třeba trojkoalice?
Odpovím vám tedy hned a úplně přímo. A pomůžu si jejich slovy, slovy jiných stran. Andrej Babiš jako předpokládaný vítěz těchto voleb řekl, že se Stačilo! si neumí vládu představit. Tím je to podle mě dáno. Stačilo! tím pádem nemá vládní potenciál, být součástí přímé vlády, protože to už řekl předseda hnutí ANO.
A Motoristé?
Motoristé zase řekli, že s SPD ne, se Stačilo! ne. To znamená, že asi přemýšlí nad tím, že udělají vládu s ODS, což by nebyla žádná změna. Pomáhám si tedy slovy jejich představitelů, protože to si myslím, že je směrodatné.
Vidíte to tedy podobně.
No, tak podobně. My chceme spolupracovat se všemi. Rád bych spolupracoval, aby se všem lidem v České republice dařilo lépe. To je program SPD. Nejsme ideologicky zaměření tím, že s tím ano, s tím ne, a šířit nějakou nenávist nebo nějakou nevraživost. Chceme naopak zatáhnout za jeden provaz, abychom se domluvili, aby čeští občané měli více peněz, bezpečí, spravedlnosti. To je dlouhodobý program SPD a já klidně navrhnu...
Myslím, že tohle mají v programu úplně všechny strany. Jenom ty kroky, jak k tomu chtějí dojít, vypadají jinak.
Ještě jednou větou vám řeknu tu přidanou hodnotu. SPD vždycky dělalo politiku, že když nějaký dobrý zákon navrhne kdokoliv a napadne ho dobrý zákon, tak my nehledě na to, kdo ho navrhuje, ten zákon rádi podpoříme. To je rozdíl od ostatních stran, protože oni se nejprve dívají na to, kdo to navrhuje, a ne, jestli je to prospěšné pro lidi. A pak z toho dělají ideologii a dohadování ve Sněmovně, a to si myslím, že je škoda.
Cíl: levnější energie
Zmínil jste, že chcete levné energie, to je bod, který mají v programu v podstatě všechny strany, ale jak vy si představujete tu cenu?
Řeknu vám to úplně na rovinu. Zaprvé ho nemají v programu všechny strany. Fialova vláda, jak víte, jsou to oficiální čísla Evropského statistického úřadu Eurostat, tak Česká republika má za Fialovy vlády nejdražší ceny energií v přepočtu na kupní sílu v Evropské unii. Takže oni už se předvedli pravým opakem.
To víme, pojďme mluvit o SPD
Myslím, že u nás lze bez problémů stávající ceny zajistit na polovinu. A já vám řeknu proč. Možná jste viděla aktuální čísla Evropského statistického úřadu. Ceny elektrické energie jsou třeba na Slovensku poloviční, a v Maďarsku dokonce jsou třetinové.
Ale Slovensko ceny energie zastropovává. To znamená, vy byste šli také touto cestou?
Tak vidíte, protože slovenská vláda, dokonce v Maďarsku, jsou, v Německu mají o deset procent levnější energii.
Ale to slovenské vládě odčerpává peníze ze státního rozpočtu. Proto se ptám, jak byste dosáhli těch levných energií?
Pozor, ještě jednou. V Německu mají o deset procent levnější elektřinu než u nás, na Slovensku ji mají levnější i v Maďarsku ji mají levnější. A já vám řeknu proč.
Ano, a jak to chcete udělat?
Já už vám řeknu proč, abychom tady zbytečně neobhajovali Fialu vládu, ty účtenky vidíme všichni a že to máme tady mnohem dražší. Zaprvé chceme vrátit a posílit kompetence Energetického regulačního úřadu tak, jako to fungovalo do roku 2001.
To znamená, aby ta regulovaná složka energie byla skutečně regulovaná, regulovaná tím úřadem. Protože tohle není možné, že Česká republika je výrobcem a exportérem levné energie a máme dražší energie než země, do kterých to exportujeme. Mám na mysli třeba Německo. Co to je?
Energetický regulační úřad už teď určuje tu regulovanou cenu, tu pravomoc má.
Ne, tam se právě od roku 2001 ta pravomoc rozmělnila a oslabila. My to chceme vrátit zpátky, aby Energeticky regulační úřad skutečně zareguloval tu cenu.
Řeknu vám to tedy už úplně polopaticky, aby byla výrobní cena, tam se na to dala čistě přiměřená marže, kterou by stanovil Energetický regulační úřad, která by pokryla náklady, výrobní náklady a nějakou přiměřenou marži. A taková cena by měla jít na trh.
Zároveň bychom rádi zřídili státního obchodníka s energiemi. Jak víte, třeba u plynu došlo za Zemanovy vlády k privatizaci, takže dnes pro nás plyn kupují Němci. Dávají si na to německou přirážku.
A já myslím, že by bylo dobré, abychom měli státního obchodníka s elektřinou a plynem, který nasmlouvá ten kontingent na dva, tři, čtyři nebo pět let dopředu pro české občany, pro české firmy za levné ceny. A až ty případné přebytky - protože jsme stále exportérem a výrobcem levné elektrické energie - se budou u plynu vyvážet.
Je to jednoduché, možná se to někomu nebude líbit, ale po vzoru rakouské vlády - ta to řekla také a já už to říkám dlouhodobě - že klidně budou brát plyn z Ruska, pakliže bude nejlevnější. A já znovu říkám...
Vykoupení menšinových akcionářů ČEZ
Jinými slovy, jestli tomu dobře rozumím, chcete, aby Energetický regulační úřad určoval například ČEZu, za kolik má prodávat energii?
Tak u ČEZu, odpovím vám na to ihned. Myslíme si, že by bylo dobré vykoupit podíl minoritních akcionářů ČEZu. Už to odborníci vykalkulovali, dva roky, hovořili o tom i v televizi Prima. Ten podíl vychází cirka na 200 miliard korun. To znamená, vzhledem k zisku ČEZu, by to šlo dokonce ufinancovat samotným ČEZem.
Tím pádem by stát získal kontrolu - což teď nemá, protože jsou tam ty minoritní podíly - nad výrobou, distribucí a cenotvorbou elektrické energie. To je ta pointa. Samozřejmě potom v kombinaci s Energetickým regulačním úřadem by mohl stát, potažmo nová vláda by mohla mít kontrolu nad cenou elektrické energie, nad tou cenotvorbou. Tím pádem bychom se samozřejmě dostali na mnohem nižší ceny. A znovu říkám, když jdu na začátek, Fialova vláda se na to vykašlala.
Mimochodem, když jsme mluvili o těch okolních zemích, také určitě máte na složence poplatky OZE. A všimněte si, že okolní vlády to lidem zaplatily, to je ten nesmysl z Evropské unie: OZE - obnovitelné zdroje energie. Fialova vláda řekla, že to už občanům platit přestane.
V energetické krizi to platila, poté přestala.
Takže si to platíme všichni sami, na rozdíl od okolních zemí, protože se rozhodla, že ty peníze radši dají na Ukrajinu.
Takže plán máte. Pojďme...
Vidíte, že ve srovnání s okolními zeměmi to u nás nefunguje dobře.
Pojďme k dalšímu tématu, ať stihneme...
Ještě k uhlí. Poláci, vlastenecká polská vláda si vydobyla výjimku až do roku, tuším, 2049 na těžbu uhlí v Polsku - důl Turów a podobně. Fialova vláda servilně a neschopně odsouhlasilo uzavření našich dolů...
Důl Turów ale ničí v pohraničí podzemní vody.
Počkejte, to ano, ale teď mluvíme o energetické bezpečnosti, té které země. Fialova vláda servilně místo toho, aby vydobyla výjimku pro naše doly, tak to nechala zavřít, tuším, 2032, dokonce o dva roky dříve, než to chce Evropská unie. Tím pádem se ocitáme bez levného zdroje energií, zbývá nám jádro a tam nám Evropská unie ještě brání různými formalitami v dostavbě.
Pojďme, ať stihneme ještě alespoň jednu prioritu.
Takže můj názor je, že bychom měli ještě znovu pokračovat v těžbě, protože je uhlí na 50 let jako Poláci, abychom měli levnou energii, když ztrácíme konkurenceschopnost a lidé už nemají peníze.
Máme poslední dvě minuty.
Pardon.
O penězích pro NATO
Pojďte mi ještě říct, NATO se zavázalo zvýšit výdaje na obranu. Česko dnes dává na obranu 2 procenta, příští rok to mají být 2,3 procenta. Jak by to udělalo SPD, pokud bude ve vládě? Kolik procent HDP by šlo na obranu?
Tak NATO, ne všechny země, například Španělsko si vydobylo výjimku, protože řeklo, že to způsobí sociální kolaps.
Ano, ale jak byste to chtěly vy?
SPD jako jediná strana hlasovala ve Sněmovně proti zvýšení výdajů na zbrojení nad 2 procenta. Fialova vláda a hnutí ANO hlasovaly pro zvýšení. My jsme proti, protože na to nejsou peníze. Chceme moderní akceschopnou armádu, ale v okamžiku, kdy podle evropské sítě proti chudobě - mám to tady před sebou – jsou tři miliony lidí teď za Fialovy vlády pod nebo na hranici chudoby. Tři milion lidí v chudobě. Tak naší prioritou je...
Zároveň ale chcete silnou armádu a na to jsou potřeba peníze.
Teď jste mi nahrál na smeč.
Ale prosím, krátce. Máme 30 vteřin.
Paní redaktorko, víte, kolik vydává na obranu či zbrojení neutrální Rakousko? Jedno procento HDP, polovinu, než vyžadují členské země.
A jeho armáda je náš vzor?
Tak neutrální Rakousko, myslím, že...
Ale my nejsme neutrální.
Jenom vám říkám, že není potřeba dávat x procent na zbrojení, když například sousední supervyspělé Rakousko má obranu zajištěnou za jedno procento HDP. Dávám to jako příklad pro porovnání.
Rozhovor se předtáčel ve středu ráno, takže na pozdější informace nebylo možné reagovat.
