Chceme sjednocenou EU, evropskou vládu a ministerstvo obrany, říká Adam Hanka z Voltu Česko
Český rozhlas zve k rozhovoru lídry všech politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v letošních sněmovních volbách. Cílem je v 15 minutách představit volební program a priority, které chce dané uskupení v případě úspěchu prosazovat. O pořadí kandidátů rozhodl los. Druhým hostem byl Adam Hanka, spolupředseda strany Volt Česko a lídr této strany v Libereckm kraji.
Jste předseda, nebo spolupředseda Voltu Česko?
Jsem spolupředseda Voltu Česko, protože pro nás jsou rovné příležitosti velmi důležité, takže ve Voltu máme i spolupředsedkyni.
A máte kromě spolupředsedkyně i slogan: Rozproudíme Česko. Znamená to podle vás, že žijeme ve stojatých vodách?
Žijeme rozhodně ve vodách, které jsou podle mě dokonce čím dál tím stojatější. Takže náš slogan ukazuje to, že Česko má ohromný potenciál pro to posouvat se víc dopředu. A právě na to je i zaměřený náš program.
Máme pocit, že potenciál té země, který je opravdu ohromný, tak my nedokážeme využít. Bohužel je to zejména kvůli tomu, že se nám tady střídá duopol Spolu a Andrej Babiš (ANO, pozn. red.). A běžný liberální volič se na to kouká, chytá se za hlavu a říká si: „Co se to okolo mě proboha děje?“
Řekněte nám tři priority, díky nimž by se dalo Česko rozproudit.
Pro nás je to rozhodně důraz na kvalitní a inkluzivní vzdělávání. Samozřejmě víme, že máme ohromný deficit i finančního charakteru, k tomu se potom možná ještě dostaneme. Další prioritou je důraz na rozvoj inovací, protože Česko má například ohromný výzkumný potenciál. Máme spoustu skvělých lidí na univerzitách, máme spoustu skvělých lidí ve start-upech, ale pořád to ještě nedokážeme jako společnost dostatečně podporovat pro to, abychom tady vytvářeli průmysl budoucnosti.
Pořád se spoléháme na montovny. Jsme příliš závislí třeba i na fosilním průmyslu nebo automobilovém průmyslu. Takže je potřeba, abychom investovali víc do rozvoje právě těch nejnovějších technologií, což může být mimo jiné i umělá inteligence, kterou se ve svém běžném, mimopolitickém životě zabývám. Ale není to jediná taková technologie.
A potom třetí priorita, ta si myslím, že nerozproudí Česko, ale naopak uchrání a ubrání Česko, je větší integrace Evropské unie. My jsme eurofederalisti, a z toho potom také vyplývá důraz na společnou evropskou armádu.
To píšete i ve vašem programu: „Naše vize je vytvořit silnou a sjednocenou Evropskou unii, která je schopna efektivně chránit své občany a zajišťovat mír a stabilitu na celém kontinentu.“
To jste řekl krásně.
To vy jste takhle napsali. Jak se to dělá?
Dělá se to tak, že o tom postupně přesvědčujete všechny lidi na kontinentu. Volt má totiž tu speciální vlastnost… A my jsme první taková strana vůbec asi na celém světě, protože jsme celoevropská strana. Těch Voltů, to není jenom tady v Česku. Volt je registrovaná politická strana ve 22 zemích Evropské unie. Máme europoslance za Německo a Nizozemsko. Máme spoustu dalších zvolených zastupitelů nejenom v Německu a Nizozemsku, ale například i v Portugalsku. A měli jsme i zástupce v parlamentu v Bulharsku.
Takže to, že Evropská unie může fungovat společně, ukazujeme zejména na našem vlastním příkladu a na příkladu těch 36 tisíc členů, které máme po celé Evropě. Tady v Česku jsme trochu menší, ale to neznamená, že nemáme velký potenciál.
V tom programu jdete ještě dál. Píšete, že byste chtěli vytvořit evropské ministerstvo obrany. Chápu to tak, že vaší vizí je tedy sjednocená Evropa, která má evropskou vládu?
Ano, je to tak. Můžete se na to koukat z několika různých pohledů. Jeden ten pohled může být třeba přes energetiku. Víme, že žijeme v době, ve které dochází k ohromné energetické transformaci. To je mimo jiné tím, že nám dochází množství oxidu uhličitého, který můžeme vypouštět do atmosféry.
A my potřebujeme pracovat na tom, aby Evropa dokázala vyprodukovat co největší množství energie z obnovitelných zdrojů. K tomu ale potřebujeme co nejvíce spolupracovat napříč všemi zeměmi, vytvořit tzv. strategickou surovinovou autonomii, ale v rámci Evropy, protože žádná z těch evropských zemí na to není dostatečně velká.
Představte si, že budete mít vysokonapěťové vedení, které budou správně propojovat evropské země, abychom mohli elektřinu napříč těmi zeměmi sdílet. Protože občas fouká nahoře v Polsku a občas svítí sluníčko v jiné části Evropy.
Tak to už trochu můžeme.
Můžeme, ale viděli jsme, že ne vždycky to ještě funguje tak, jak má. A potom také potřebujete někoho, kdo se o tohle bude starat, kdo to bude bránit, kdo to bude dál rozvíjet a kdo do toho bude investovat. Protože to není tak, že to jednou postavíte, a potom to tam bude stát jako svatý totem.
Víte, pane spolupředsedo, je otázkou, jestli je něco takového vůbec možné, když Evropská unie má problém shodnout se i na podobě třeba balíku protiruských sankcí nebo na postoji k Izraeli. A vy byste hned chtěl společnou vládu.
Tak my ji nechceme hned, ale myslíme si, že Evropská unie je momentálně ve fázi, ve které není v podstatě dlouhodobě udržitelná.
A zatímco takové ty populistické a extremistické strany vám budou říkat: „Musíme to celé dezintegrovat, musíme to rozpustit.“ Tak my říkáme: „Ne, to je hloupost.“ My jsme přece za těch posledních 80 let a tady v naší střední a východní Evropě od roku 1989 ušli ohromnou cestu. Ušli jsme cestu, která vede opravdu od příkopů a zákopů mezi Francií a Německem až po to, že tady máme 27 zemí ve velmi efektivně fungujícím svazku. A ty země se dokážou na většině věcí dohodnout.
Samozřejmě není to jednoduché, ale je to stejné, jako byste kritizoval Českou republiku za to, že se parlamentní strany nedokážou na něčem dohodnout. To je prostě běžná politika. Ale tohle nás nesmí zastavit na cestě k tomu, abychom Evropu dál propojovali.
Je to proto, že když se podíváte na ten ohromný tlak, který přichází z východu - ruská agrese na Ukrajině, tak my ve Voltu říkáme: „Podívejte se, tohle přece potřebuje postavit silnou evropskou obrannou politiku. Bez toho ten kontinent nebude efektivně bránitelný.“ Pak tady máme klimatickou krizi, my potřebujeme dokázat reagovat na klimatickou krizi. To jsou přece všechno věci, kde žádná jedna země nemá tak velkou sílu a tak velké schopnosti tohle řešit jako celá Evropa společně.
Napadení voleb u soudu?
Strana Volt Česko se obrátí na Ústavní soud kvůli kandidatuře hnutí Stačilo! do říjnových sněmovních voleb. Jste přesvědčeni, že Stačilo! je ve skutečnosti nepřiznanou koalicí a porušuje zákon. Krajské soudy ale všechny návrhy Voltu i dalších subjektů na zrušení registrací kandidátek zamítly. Chtěli byste, aby Ústavní soud vstoupil na poslední chvíli do tak živého a citlivého aktu, jako jsou volby?
Čekal jsem, že tahle otázka přijde. Pojďme si možná rozebrat to, čeho jsme ve skutečnosti dosáhli. Pět soudů označilo nepřiznanou koalici Stačilo! za koalici, která obchází zákon.
Pak jsou tady některé soudy, které se držely nějakého čistě formalistického výkladu zákona o volbách. Ale několik soudů velmi precizně dokázalo, že jde o koalici. To znamená, jde o někoho, kdo by měl útočit na jedenáctiprocentní a ne pětiprocentní hranici ve volbách.
Všechno, co říkáte, je tak, jak bylo. Jenom zdůrazňuji, že soudy zamítly zrušení registrací kandidátek.
Ano, je to tak, soudy zamítly zrušení registrací. Nicméně v tom dokazování velmi přesně popsaly to, že koalice Stačilo! a koalice SPD skutečně kandidují jako koalice.
Takže my teď máme v podstatě od soudu rozsudky, který řekly: „My do toho procesu nebudeme zasahovat, protože jsme krajské soudy, ale zároveň tady máte koalice.“ A teď my jako demokratické strany víme, že ten fotbal hrajeme do kopce, že to hřiště není rovné.
Pardon, to víte, až teď?
Teď to máme od soudu potvrzené. Samozřejmě jsme to tušili. Kdybychom to netušili, tak bychom s těmi žalobami nepřišli. Celé je to snaha o to, abychom dokázali narovnat podmínky, které jsou způsobené nejednoznačností výkladu zákona o volbách.
Dovolil jsem si tam vsunout tu otázku proto, že dosud spíše převládal ustálený výklad, že koalice je seskupení volebních politických subjektů, které se za koalici veřejně prohlásí a označí. Je možné, že nepřiznané koalice byly v minulých i předminulých volbách. Proč se Volt neozval dřív?
Protože neexistoval.
To je pravda.
To je velmi jednoduchá odpověď. Ale když na tuto otázku navážu ještě trochu analytičtěji - byť nejsem právník, jsem spíš velmi poučený, ale stále laik - tak je důležité si říct, že zejména v případě Stačilo! to nabylo úplně nové míry a intenzity. Mají mnohem více kandidátů, kteří jsou z jiných stran. A právě proto dává smysl se v tuhle chvíli ozvat. Kdyby to takhle pokračovalo dál, tak ty podmínky budou čím dál tím více znevýhodňující pro strany, které chtějí hrát podle pravidel.
Dejme tomu, že Ústavní soud se k tomu nestihne vyjádřit do začátku voleb. Zajímalo by mě třeba, jestli nehodlá Volt Česko po volbách napadnout u správního soudu volby jako celek.
Takhle daleko zatím upřímně nevidím. Teď pracujeme na ústavní stížnosti. A upřímně velmi záleží na vůli Ústavního soudu, co se Ústavní soud rozhodne usoudit. A to my nevíme.
Konec dotací pro uhlobarony
Co myslí vaše strana tím, že chce: „Zrušit výhody pro uhlobarony“?
V Česku máme takovou situaci, ve které dotujeme ty, kteří úplně nejvíc vypouští oxid uhličitý do atmosféry. A to je samozřejmě situace, která je dlouhodobě neudržitelná. Víme, že žijeme v dobách klimatických změn. Někdo už to označuje i přímo za klimatickou krizi. A my potřebujeme naopak přecházet na co nejvíce udržitelné zdroje energie.
To znamená, že ve chvíli, kdy máte dotační systém nastavený takovým způsobem, že zvýhodňuje, podporuje a dotuje spalování uhlí, které má úplně nejnižší energetickou výtěžnost, tak ve skutečnosti podporujete fosilní průmysl, což je doslova parazitování na zájmech budoucích generací.
Ale útlum těžby uhlí není fikce, to už běží.
Útlum těžby uhlí ano, ale myslíme si, že by měl probíhat mnohem rychleji. Momentálně máme nastavené vystoupení ze spalování uhlí v roce 2038. Myslíme si, že je to stihnutelné minimálně do roku 2035. A chceme proto, aby budoucí vláda přijala tzv. klimatický zákon, který tohle ukotví, protože je to hrozně potřeba.
Sociolog: Nevoliči od politiků chtějí pozitivní vizi, ti je však dokážou spíš odradit než přilákat
Číst článek
Pojďme si říct ještě jednu věc. Tím, že stále podporujeme fosilní průmysl, to spalování dinosaurů, tak my potom tyhle peníze nemůžeme využívat na investice do zelených a nejmodernějších energetických technologií. A to jsou technologie, na kterých bude stát naše energetická bezpečnost budoucnosti.
Pokud do nich teď nedokážeme investovat, tak to ve skutečnosti jenom znamená, že do nich bude investovat někdo jiný a my je potom budeme muset zase jenom nakupovat. To znamená, my se z těch producentů a někoho, kdo může vydělávat na přechodu na udržitelnou energetiku, budeme více a více stávat konzumenty.
Budeme země, kde nebudou patenty, nebude tady k tomu výzkum, nebudou lidi, kteří tomu budou rozumět, protože nám budou utíkat investice do budoucnosti, které bude dělat někdo jiný.
O důvěře
Do konce našeho patnáctiminutového rozhovoru máme ještě dvě minuty. Řekněte mi tedy ještě jednu věc, vaším volebním programem se line slovo důvěra. Důvěra zejména v co nebo v koho?
Důvěra politiků v občany. Věříme tomu, že lidé se dokážou rozhodovat sami a povětšinou správně. Já jsem matematik, takže bych řekl: „Aspoň v tom průměru.“ A velmi často vidíme, že společnost nemá prostor pro to, aby se rozhodovala o svých penězích, o své budoucnosti, anebo třeba dokonce o tom, koho si chcete vzít za partnera, za manžela nebo za manželku.
Chceme tuhle důvěru politiků v občany navracet do společnosti. A zároveň, protože jsme strana, která má celoevropskou zkušenost, celoevropský přesah a členy v celé Evropě, tak víme, že potřebujeme postupně budovat větší a větší důvěru mezi evropskými zeměmi, aby dokázaly dlouhodobě do budoucna efektivněji spolupracovat.
Jak se posiluje důvěra politiků v občany?
Myslím, že naším programem, který přinášíme, tak Volt ukazuje, že jsme politici, kterým můžou občané věřit, a tím pádem to může fungovat i navzájem.
Takže jsou to spojené nádoby?
Ta důvěra je vzájemná. Dovedete si představit politickou reprezentaci, která nevěří svým občanům? To my ve Voltu rozhodně nechceme.
Uvažujete z nynějšího pelotonu zájemců o mandáty ve Sněmovně o případném přirozeném koaličním partnerovi?
Samozřejmě, že potenciální případní koaliční partneři tam jsou. Jasně jsme vydali povolební strategii, ve které jsme řekli, že nebudeme spolupracovat ani s ODS, ani s hnutím ANO. Právě mimo jiné proto, že tenhle duopol, který si parceluje českou politiku a navzájem proti sobě hrají, tak to je něco, co dlouhodobě poškozuje zájmy Český republiky.
Rozhovor s lídrem
Předvolební sérii 26 rozhovorů uslyšíte na Radiožurnálu a na webu iROZHLAS.cz najdete jejich přepis. Lídři kandidujících stran a hnutí v nich představí programové priority, názorové postoje a vize. Rozhovory vysíláme od 8. do 24. září ve všední dny v časech 14.00 a 14.15 na Radiožurnálu a Plusu, na webu iROZHLAS.cz pak najdete jejich přepisy pod klíčovým slovem: Rozhovor s lídrem 2025.