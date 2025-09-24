Chybí tu strany, které mají důvěru lidí, proto jsme do toho šli, říká Hrdina z Balbínovy poetické strany
Český rozhlas zve k rozhovoru lídry všech politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v letošních sněmovních volbách. Cílem je v 15 minutách představit volební program a priority, které chce dané uskupení v případě úspěchu prosazovat. O pořadí kandidátů rozhodl los. Třiadvacátým hostem byl volební lídr a geniální guvernér Balbínovy poetické strany Jiří Hrdina.
Kandidujete už v několikátých sněmovních volbách jako Balbínova politická strana. Platí stále vaše ideologie jako recesismus, proevropanismus nebo antikomunismus?
Hlavně je potřeba říct, že jsme kandidovali už v několika volbách, ale teď delší dobu ne, jak si jistě všichni všimli. To, že vůbec kandidujeme, má speciální důvod – jednak už z toho, že se účastníme voleb jen v jednom volebním kraji, je jasné, že se nechystáme vyhrát.
Na otázky v Rozhovoru s lídrem odpovídá geniální guvernér Balbínovy poetické strany Jiří Hrdina.
Jdeme do nich proto, aby zazněl i náš hlas. Ne proto, abychom zvítězili, ale spíše proto, abychom si všichni jako voliči uvědomili, že například my kandidujeme proto, že letos na celém našem politickém spektru nevidíme vůbec nikoho, koho bychom volit chtěli.
Není tam nikdo, kdo by nám zcela pasoval, kdo by naplňoval naše představy o tom, koho bychom volit měli, to znamená zejména stranu, která to opravdu s touto zemí myslí dobře, nemyslí na svůj prospěch, ale na blaho země, a takovou bohužel nevidíme.
Proto jsme se do voleb vydali, abychom upozornili lidi, že situace došla tak daleko, že letos opravdu není, co si vybírat, jenom menší zlo.
Opravdu jste prostudoval 26 volebních programů a nevybral jste si? Jsou tam i úplně nové strany, třeba byste si mezi nimi vybral.
Myslím, že dokonce ani lídři velkých stran, jak se mnohokrát potvrdilo, sami nemají sílu přečíst celý svůj volební program a neznají ho.
Jsou tam i malé strany, nové strany.
Malé strany jednak mají malou šanci se tam dostat, jednak jim člověk moc nevěří, protože víme, co se stalo potom se všemi těmi, kteří to také mysleli dobře.
Takže když říkáte, že si nemůžete vybrat, tak mluvíte o stranách, které mají šanci dostat se do Sněmovny.
Ano, především.
V minulých volbách jste si ještě dokázali vybrat? Jste teď zklamaný volič a předseda strany?
V minulých volbách jsem stále věřil, že si lze vybrat. Na rozdíl třeba od mých blízkých stranických spolupracovníků, kterých není moc, jak víte, tak i tam jsme se úplně nesešli.
I letos asi existují menší zla a větší zla, ale to, na co jsme chtěli hlavně upozornit, je to, kam se blížíme, kam jsme se dostali – skutečně tady chybí strany, které mají důvěru lidí. A proto jsme do toho šli.
Sám říkáte, že politika je o kompromisech, nikdy nenajdete stranu, která by vám vyhovovala ve všem, kromě té vlastní. Co je pro vás podstatné, abyste stranu volil?
Podstatné je to, co je za ní vidět za práci, a také to, jak se strana chová ve státní správě, kterou má možnost ovlivnit a obsadit. Tady vidíme, že strany, které přichází k moci, se vždy snaží získat lukrativní místa ve státní správě a vede to samozřejmě ke korupci.
Když říkáte, že nevidíte rozdíl, tak třeba Stačilo! vidíte stejně jako Piráty?
Samozřejmě, že tam rozdíly jsou, o tom není pochyb, to každý vidí a není třeba to ani rozebírat. Například já, ačkoliv se nepovažuji za pravicového voliče, ale když jsem pobýval v disentu, jestli se to tak dá říct, tak jsem byl člen Hnutí za občanskou svobodu. Tam byl pan Rudolf Battěk a často jsme mluvili o tom, že zatím řešíme, co bude, ale až to bude, tak se budeme dělit.
Tenkrát jsme byli všichni pohromadě, on byl sociální demokrat a říkal, že po volbách se rozdělíme, samozřejmě nebudeme všichni na stejné straně, ale důležité je, co má strana za úmysl. Já bych byl duší sociální demokrat, ovšem v čele by musel stát pan Rudolf Battěk, nikoliv ty směšné figury, co se tam nyní za sociální demokraty vydávají.
Je jedno kdo
I když recesisté, tak reálně kandidujete ve volbách do Poslanecké sněmovny, tak i vás se ptám, stejně jako ostatních lídrů, jaké tři priority byste ve sněmovně, kdybyste tam měli poslance, prosazovali?
To je úplně zbytečná otázka.
Pak tedy tři věci, které byste chtěli změnit.
Hlavně bychom chtěli změnit to, aby skutečně tomuto státu vládli lidé, kteří mají zájem o jeho prospěch, potom už je to jenom na nich. Tento stát by měl být bohatý a měl by vytvářet hodnoty, které se poté dají rozdělovat.
Kdo to bude, je jedno, ale musí tam být někdo, kdo skutečně chce, když vyjádří priority, my chceme tohle a tohle, tak každé z těch ministerstev a každé odvětví si zaslouží být dofinancované, protože teď všichni říkají, že nemají peníze a každý ten resort by si je samozřejmě zasloužil.
To se říká vždycky...
Priority vždycky nějaké jsou, ale je třeba mít vládu, která bude mít z čeho rozdělovat peníze, a potom může uvažovat o prioritách, o těch se dá vždycky bavit, ale musí být nejdřív co rozdělovat. Aby bylo co rozdělovat, je třeba kvalitní vláda.
A když jsem se vás ptala na ty tři věci, které byste změnil, tak vy mi vlastně říkáte, že jste se vším spokojený.
Ne, to rozhodně neříkám. Jsem občan této země a každý občan vidí, co je potřeba napravit, kde je peněz málo, že by bylo potřeba dát víc do školství. Ale to se může bavit o každém rezortu a každý by potřeboval posunout vpřed.
Hledat priority je těžké, ale jak říkám, začíná to vždy od začátku, to znamená od vlády, která se bude snažit opravdu přemýšlet ve prospěch tohoto státu, kde ty priority jsou, nacházet je, popřípadě s ostatními stranami diskutovat, kde by se mělo přidat. Ale musí tam být někdo, kdo má vážný zájem stát posunout, nikoliv si nacpat vlastní kapsy.
Jak to udělat?
No, to je otázka, kdybych to věděl... Je třeba se zamyslet nad tím, kam jsme se jako občané dostali, v tuhle chvíli ať chceme to nejlepší, tak se nemůžeme rozhodnout, kam hlas vložit. To je situace, na kterou chceme upozornit, že letos nevíme dost dobře, kam to dát.
Jak říkala jedna babička, když jsem kdysi býval členem volební komise, přišli jsme za ní s přenosným kufříkem na hlasy a paní povídala: „Pánové, dejte to tam tak, aby bylo dobře. Víte, co myslím, aby bylo dobře?“ Tak já také říkám: „Dejte ten hlas tam, co si myslíte svým rozumem, že by bylo dobře.“ Ale opravdu vám v tuhle chvíli nejsem schopný poradit, kam přesně to dá.
Možná přesněji víme, kam nechceme, ale to víme všichni, pokud nejsme z opačné strany. Jenom doufám, že se neposuneme někam na úroveň Slovenska nebo Maďarska, to bych nerad, abychom rozšířili jejich řady, a to doufám, že se nestane.
A i v téhle souvislosti: nebojíte se třeba, že tím, že vy kandidujete a dostanete nějaké hlasy, tak vlastně uberete těm větším stranám?
Nebojím, protože zaprvé jsme jenom v jednom volebním obvodu, což předem vylučuje možnost, že bychom pronikli do Sněmovny. Chtěli jsme upozornit na to, že není koho volit a jenom těm, kteří by tam nešli a chtěli se projít v našem regionu k volbám, tak těm jsme dali možnost se voleb zúčastnit aspoň tímto způsobem.
Omyl s Úsvitem
Kdybyste ale přesto byl zvolený, chtěl byste být poslancem, stal byste se poslancem?
Tenkrát, když jsme kandidovali poprvé, jsem na to byl připraven. Teď na to samozřejmě připraven nejsem, protože vím, že to je předem dáno, že poslanec nebudu. Ale kdybych byl poslancem, tak se vždycky budu snažit rozhodovat tak, ať už návrh přijde z jakékoliv strany, tak se zamyslet nad tím, co znamená a na kterou stranu se postavit.
Já se na to ptám i proto, že jste v roce 2013 kandidoval za jinou stranu, za Úsvit přímé demokracie. A mně to nejde dohromady i s tím, že vy říkáte proevropanismus, a přitom tahle strana chtěla vystupovat z NATO.
Tahle strana tehdy vůbec nic takového nechtěla. To byl naprostý omyl. Každý uděláme někdy nějaký omyl. Já tenkrát naletěl, vůbec jsem nevěděl, co se z té strany vyvine. Podpořil jsem jejich kandidátku tím, že tam byly nějaké sny o tom, jak to tady bude lepší, ale to nebylo to, co je to teď.
Takže když se zeptám třeba, jestli by mělo být umožněno referendum o vystoupení z Evropské unie a NATO, byl byste pro?
Doufám, že o tom se už rozhodovat nebude.
Jsou strany, které to mají doslova v programu.
Toho se právě bojím, aby náhodou nezvítězily. Jinak si myslím o referendu, že to je sice hezká věc, ale že je vidět, že na ni ještě nejsme dostatečně připravení, na přímou demokracii jako takovou.
Já bych rád, aby zůstala tato parlamentní demokracie, ovšem postavená na pevných základech, aby se demokratické strany doplňovaly, ale všem šlo o prospěch téhle země.
Program Balvínovy poetické strany jste přece jenom představili, a to ve volebním spotu. Já budu citovat: důchody ve výši 120 000 korun měsíčně za podmínky odchodu do důchodu ve věku 99 let, zkrácení doby těhotenství na sedm měsíců nebo zavedení bezplatného zdravotnictví pro všechny občany, kteří nevyužijí služeb lékaře. Zapomněla jsem na něco?
Třeba zapomněla, ale to hlavní jste řekla. My máme program na Balbínce, na hospodě, a ten dodržujeme každý den. Ale tohle, o čem mluvíte, to není program, ale to dělají všechny strany, je to soupis nikdy neuskutečněných slibů. A tak jsme se snažili ve slibech aspoň těm velkým stranám trochu vyrovnat nebo předehnat.
Vy jste kavárník, provozovatel klubu, tak co je největším problémem pro podnikatele v kultuře?
Já si nikdy nestěžuju. Tak, jak jsme to začali, tak zatím zaplaťpánbůh nám nikdo nebrání v tom to provozovat, to je důležité. Celý obor kultury si víceméně stěžuje na nedostatek financí, takže dávat ze státního rozpočtu více na kulturu by prospělo.
Jak říkám, musíme na to mít peníze, musí být vláda, která na to vytvoří dostatek peněz a potom kulturu podporovat – nezávislé umělce, vznikání nových nezávislých aktivit pro začínající umělce a tak dále. Každé divadlo by mohlo říct, co by potřebovalo.
Kdysi jste řekli, že jste se díky Balbínově poetické straně úžasně bavili. Platí to pořád?
Svému stranickému kolegovi jsem říkal, že letos už je to takovej úsměv s hořkostí.
Rozhovor s lídrem
Předvolební sérii 26 rozhovorů uslyšíte na Radiožurnálu a na webu iROZHLAS.cz najdete jejich přepis. Lídři kandidujících stran a hnutí v nich představí programové priority, názorové postoje a vize. Rozhovory vysíláme od 8. do 24. září ve všední dny v časech 14.00 a 14.15 na Radiožurnálu a Plusu, na webu iROZHLAS.cz pak najdete jejich přepisy pod klíčovým slovem: Rozhovor s lídrem 2025.